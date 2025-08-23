VeloNEWS
Жуан Алмейда о 9-м этапе Вуэльты Испании-2025: “Атака Вингегора застал врасплох”

Жуан Алмейда не успел отреагировать на атаку Йонаса Вингегора

 

 

Жуан Алмейда (Joao Almeida) приложил все силы, чтобы минимизировать отставание от атаковавшего за 11 км до финиша Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), но проиграл на финише датскому гонщику 24 секунды. Перед первым днём отдыха 27-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates XRG идёт 3-м в общем зачёте и уступает 1:15 лидеру, Торстену Трээну (Bahrain Victorious), и 38 секунд – Йонасу Вингегору.

 

За 10 км до горного финиша в 13-километровый подъём с 5-процентным средним градиентом Йонас Вингегор уехал от соперников в одиночку. Алмейда быстро понял, что у просеявшейся группы фаворитов не хватает сил организовать погоню. После того как его товарищ по команде Джей Вайн сделал всё возможное, сокращая просвет, Жуан Алмейда дальше действовал в одиночку.

 

Только Том Пидкок (Q36.5) смог удержаться на колесе Алмейды и провёл несколько коротких протяжек, но бОльшую часть работы сделал португальский гонщик, который в какой-то момент кричал Пидкоку подключаться и проводить смены, в то время как преимущество Вингегора уже превысило 20 секунд.

 

На финише Том Пидкок опередил Жуана Алмейду в борьбе за второе место и получил за это 6 бонусных секунд, в то время как гонщик UAE Team Emirates был вынужден довольствоваться четырьмя. Их отставание от Йонаса Вингегора на финише составило 24 секунды, что увеличило преимущество датчанина, который хотя и идёт вторым в общем зачёте, но его можно назвать фактическим лидером генеральной классификации.

 

 

 

Жуан Алмейда о 9-м этапе Вуэльты Испании-2025: “Атака Вингегора застал врасплох”

 

 

Жуан Алмейда: «Вингегор застал врасплох. Мы не ожидали атаки, но в тот момент я находился, в общем-то, на хорошей позиции. Он мощно ехал до самого финиша, я не смог закрыть просвет. Вот и всё. Я видел, что Пидкок и Галль уже шли на пределе, поэтому они едва ли могли что-то сделать. В финале никто мне не помогал.

 

Когда Вингегор атаковал, было не слишком круто, поэтому в тот момент, сидя на колесе, можно было сэкономить много сил. Поэтому я подумал, что мы можем не реагировать. Но никогда не знаешь, как получится».

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа

Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    rude_rider-Фото

    на англиру будет веселее..а тут ..даже пидкок удержался.  

    Ланда че вообще горы ездить разучился?

    может ему в Висму или еще куда простым грегари пойти,че за кэп такой.. 

     

  • zalex567
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    zalex567-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Пидкок вначале выхолостил Алмейду, а затем стал  придерживатся своей цели: быть повыше в общем и обыграть Альмейду на этапе. И сделал это прекрасно!
    Представляете, как зол на него Алмейда! И имеет на это все основания. Пидкок отказывался работать сменами. Показывал, что едет на пределе, а на финише отобрал у Альмейды второе место на этапе, и, что важнее, две секунды бонуса. Тактически это, конечно, правильно, но морально нехорошо для имиджа гонщика в пелотоне
  • VeloVelo
    Йонас Вингегор — победитель 9 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...В какой-то момент мне помогли двое ребят из Jumbo, поэтому у меня такое ощущение, что они пока не хотели, чтобы Йонас надел майку сейчас..."

    Интересное замечание )

  • Kiridmg
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    Kiridmg-Фото
    Ура! Не заколхозили! Йонас очень неплохо, но не подавляюще силен и хорошо. Алмейда молодцом, на градиентах не отпускал и в принципе смотрится пока хорошо. Надеюсь на Англиру будет зрелищно (Контадора бы туда еще)) ПС. Кто-нибудь замечает как часто сейчас гонцы оглядываются? Когда едешь на все деньги и ветер в паруса чаще всего не смотришь назад так часто. Может Йонас работал не во всю силу?
  • Pinkerton
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    Pinkerton-Фото
    Вы упускаете из виду одну деталь, что причитания в сторону Тадея связаны в разрезе всех гонок в сезоне. Сколько и каких гонок в сезоне проехал на выигрышный результат Тадей и сколько Йонас? Если бы Тадей феерил только на гранд-турах, то причитаний было бы гораздо меньше.
  • Александра
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    Александра-Фото

    Невместно Йонасу в отсутствии Тадея разбрасываться красными майками!))

    Красиво проехал!

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    vova-55-Фото
    Он взял этап.
    Лидером становиться рано, пусть команда сохранит силы на решающие этапы.
  • MVDP
    Бретань Классик-2025. Результа ... (2)
    MVDP-Фото

    Поперло у де Ли после провальной большей части сезона.

  • M9N8A333
    Бретань Классик-2025. Результа ... (2)
    M9N8A333-Фото

    У Саши Власова этот сезон мимо кассы. Помоему нет ни побед ни подиумов, печалька. Отмечались победами Павел Сиваков, взял генерал помоему четырехдневки, и видел две победы Кирила Царенко, а так и вспомнить нечего. cray

  • Стриж
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (22)
    Стриж-Фото
    Винни,,молодцом- по причинам не могу смотреть ни кабельное тв, ни интернет тв , только текстовые данные. Но думаю через 3-5 дней все будет ок ,,вернусь. А что Чикконе , не усидел ? Подбаливаю за него. Пидкок - это интересно

