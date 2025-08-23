Жуан Алмейда о 9-м этапе Вуэльты Испании-2025: “Атака Вингегора застал врасплох”

Жуан Алмейда не успел отреагировать на атаку Йонаса Вингегора

Жуан Алмейда (Joao Almeida) приложил все силы, чтобы минимизировать отставание от атаковавшего за 11 км до финиша Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), но проиграл на финише датскому гонщику 24 секунды. Перед первым днём отдыха 27-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates XRG идёт 3-м в общем зачёте и уступает 1:15 лидеру, Торстену Трээну (Bahrain Victorious), и 38 секунд – Йонасу Вингегору.

За 10 км до горного финиша в 13-километровый подъём с 5-процентным средним градиентом Йонас Вингегор уехал от соперников в одиночку. Алмейда быстро понял, что у просеявшейся группы фаворитов не хватает сил организовать погоню. После того как его товарищ по команде Джей Вайн сделал всё возможное, сокращая просвет, Жуан Алмейда дальше действовал в одиночку.

Только Том Пидкок (Q36.5) смог удержаться на колесе Алмейды и провёл несколько коротких протяжек, но бОльшую часть работы сделал португальский гонщик, который в какой-то момент кричал Пидкоку подключаться и проводить смены, в то время как преимущество Вингегора уже превысило 20 секунд.

На финише Том Пидкок опередил Жуана Алмейду в борьбе за второе место и получил за это 6 бонусных секунд, в то время как гонщик UAE Team Emirates был вынужден довольствоваться четырьмя. Их отставание от Йонаса Вингегора на финише составило 24 секунды, что увеличило преимущество датчанина, который хотя и идёт вторым в общем зачёте, но его можно назвать фактическим лидером генеральной классификации.

Жуан Алмейда: «Вингегор застал врасплох. Мы не ожидали атаки, но в тот момент я находился, в общем-то, на хорошей позиции. Он мощно ехал до самого финиша, я не смог закрыть просвет. Вот и всё. Я видел, что Пидкок и Галль уже шли на пределе, поэтому они едва ли могли что-то сделать. В финале никто мне не помогал.

Когда Вингегор атаковал, было не слишком круто, поэтому в тот момент, сидя на колесе, можно было сэкономить много сил. Поэтому я подумал, что мы можем не реагировать. Но никогда не знаешь, как получится».