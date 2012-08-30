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Матье ван дер Пул не стал праздновать победу в велокроссе X2O Badkamers Trofee – Herentals

Прокол помешал Вауту ван Арту побороться за победу в велокроссе серии X2O Badkamers Trofee в Херентальсе

 

 

   На этапе серии гонок по велокроссу X2O Badkamers Trofee в бельгийском Херентальсе (Herentals) первым линию финиша пересёк Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), но не стал праздновать победу. Его вечный соперник, побеждавший в Херентальсе два года подряд, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) не смог побороться за победу из-за прокола заднего колеса, случившегося всего за половину круга до финала.

 

Матье ван дер Пул не стал праздновать победу в велокроссе X2O Badkamers Trofee – Herentals

Матье ван дер Пул не стал праздновать победу в велокроссе X2O Badkamers Trofee – Herentals

Матье ван дер Пул не стал праздновать победу в велокроссе X2O Badkamers Trofee – Herentals

 

 Чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (Ineos Grenadiers) отказался от старта в Херентальсе после падения на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys-2023, и «Большое трио» сократилось до привычной дуэли Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта. На первом круге конкуренцию им попытался составить Йенс Адамс (Jens Adams/ Chocovit Cycling), но дуэт быстро избавился от соперника.

 

  Дуэль Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) продолжалась все 7 с половиной кругов. Они лидировали со значительным преимуществом и несколько раз атаковали друг друга, но при равных силах победитель с большой долей вероятности должен был определиться в спринте, который так и не состоялся. Матье ван дер Пул финишировал с преимуществом в 21 секунду и не стал поднимать руки в победном жесте. Ваут ван Арт удержал вторую позицию, на 10 секунд опередив накатившего Эли Изербита (Pauwels Sauzen - Bingoal).

 

  Матье ван дер Пул: «Думаю, мы были равны. Я приберёг силы на последние полкруга, потому что хотел первым зайти на технически сложный отрезок в лесу. Потом у Ваута случился прокол. Очень жаль, что он не смог защитить свои шансы. Я решил не праздновать на финише, потому что предпочёл бы победить его без этого прокола».

 

  Ваут ван Арт: «Сегодня чувствовал себя хорошо, возможно, был лучшим в этой гонке, но совсем не легко сбросить того, кто едет на таком же уровне. Я старался уехать от Матье. На первых кругах я несколько раз хорошо проходил Скиберг (Skiberg), но не смог там уехать от Матье на финальных кругах. Наверное, немного скучно, что мы настолько равны – мы просто катили вдвоём.

 

  Я прокололся как раз перед пит-стопом. Чувствовал, что начал скользить, но не решился на замену, потому что в этом случае всё равно потерял бы шанс на победу. Я пытался продолжать, но в тот момент, когда Матье меня обошёл, казалось, что меня будто тянут за седло».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 22:56 | Регистрация: 6.10.2013

    В принципе, можно сказать 1:1, когда ранее пару гонок назад у Мити перед финишем вылетела нога с педали.

  2. RVL

    Вчера, 23:42 | Регистрация: 30.08.2012

    Не легко быть лучше и уехать от такого же , не хуже  тебя..))

    Молодцы ребята, но сегодня лучше Матвей 

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    RVL-Фото
    )))
  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (107)
    RVL-Фото
    Ну, что за дела такие (((
    Надеюсь молодой вытащит все проблемы...
  • RVL
    Матье ван дер Пул не стал праз ... (2)
    RVL-Фото

    Не легко быть лучше и уехать от такого же , не хуже  тебя..))

    Молодцы ребята, но сегодня лучше Матвей 

  • Meridale
    Матье ван дер Пул не стал праз ... (2)
    Meridale-Фото

    В принципе, можно сказать 1:1, когда ранее пару гонок назад у Мити перед финишем вылетела нога с педали.

  • Veterok
    Велоформа команды Jayco AlUla ... (2)
    Veterok-Фото

    На настоящий момент лучшая из представленных форм велокоманд - красивая, яркая, симметричная, хорошо заметная на дорогах, что немаловажно.

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (107)
    motte-Фото

    Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux >>> Intermarché-Circus-Wanty

    Пришли:

    Мадис Михкельс (Madis Mihkels) <<< Ampler - Tartu2024

    -----

    В понедельник днем в Тарту в Ихасте произошла авария, в которой пострадал выдающийся Эстонский  велосипедист Мадис Михкельс. Обстоятельства аварии до конца не установлены и полиция ведет расследование.

     

    Днем 2 января, незадолго до четырех часов, в Центр тревоги поступил вызов, что водитель на автомобиле Škoda сбил выдающегося эстонского велосипедиста 19-летнего Мадиса Михкельса.

     

    Автомобиль так наехал на спортсмена, что того подбросило в воздух и он ударился о боковое зеркало Škoda. При столкновении зеркало ударило Михкельса по спине так, что у него осталась резаная рана в несколько сантиметров.

    Перевод статьи от Гугла.

    ---

    Швы наложили, водила, пожилой мужик найден.

     

  • MVDP
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    MVDP-Фото

    Услышим от ВВА что-нибудь подобное в ближайшее время?
    https://www.youtube.com/watch?v=Tsk3zAZyLaQ

  • Giant72
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    Оба бельгийских национальных чемпиона и Sanne Cant, и Wout van Aert проживают в этом городе Herentals (где проходила гонка), а ВВА ещё и родился здесь.
    Я думаю, больше всего не повезло зрителям, т.к. все мы лишились возможности видеть битву в спринтерском финише равных по силе лидеров велоспорта.
    А меня не оставляет в покое вопрос: проиграет ли в спринте система Sram 1x против Shimano 2x? Я думаю, что сегодня Wout van Aert должен был проиграть финишный спринт из-за того, что его команда перешла на Sram 1x.
    Т е в юмбо гоняются и работают такие редискаы, что не могут подобрать и поставить оптимальную зве звезду Ван арту?) Чтобы и по трассе проблем не было и на финише хватило
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото

    ну понятно, что всё решают ватты. Но в каком режиме эти ватты пойдут на педали после 1 часа подпредельной нагрузки? Всё-таки, как я думаю, вариативность темпа во время гонки с системой 2x лучше сохраняет свежесть мышц ног.

  • RVL
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    RVL-Фото
    Прям так раз....и решает? Да ну. Кони есть- они решают

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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