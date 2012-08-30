Матье ван дер Пул не стал праздновать победу в велокроссе X2O Badkamers Trofee – Herentals

Прокол помешал Вауту ван Арту побороться за победу в велокроссе серии X2O Badkamers Trofee в Херентальсе

На этапе серии гонок по велокроссу X2O Badkamers Trofee в бельгийском Херентальсе (Herentals) первым линию финиша пересёк Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), но не стал праздновать победу. Его вечный соперник, побеждавший в Херентальсе два года подряд, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) не смог побороться за победу из-за прокола заднего колеса, случившегося всего за половину круга до финала.

Чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (Ineos Grenadiers) отказался от старта в Херентальсе после падения на X2O Trofee Baal - GP Sven Nys-2023, и «Большое трио» сократилось до привычной дуэли Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта. На первом круге конкуренцию им попытался составить Йенс Адамс (Jens Adams/ Chocovit Cycling), но дуэт быстро избавился от соперника.

Дуэль Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) продолжалась все 7 с половиной кругов. Они лидировали со значительным преимуществом и несколько раз атаковали друг друга, но при равных силах победитель с большой долей вероятности должен был определиться в спринте, который так и не состоялся. Матье ван дер Пул финишировал с преимуществом в 21 секунду и не стал поднимать руки в победном жесте. Ваут ван Арт удержал вторую позицию, на 10 секунд опередив накатившего Эли Изербита (Pauwels Sauzen - Bingoal).

Матье ван дер Пул: «Думаю, мы были равны. Я приберёг силы на последние полкруга, потому что хотел первым зайти на технически сложный отрезок в лесу. Потом у Ваута случился прокол. Очень жаль, что он не смог защитить свои шансы. Я решил не праздновать на финише, потому что предпочёл бы победить его без этого прокола».

Ваут ван Арт: «Сегодня чувствовал себя хорошо, возможно, был лучшим в этой гонке, но совсем не легко сбросить того, кто едет на таком же уровне. Я старался уехать от Матье. На первых кругах я несколько раз хорошо проходил Скиберг (Skiberg), но не смог там уехать от Матье на финальных кругах. Наверное, немного скучно, что мы настолько равны – мы просто катили вдвоём.

Я прокололся как раз перед пит-стопом. Чувствовал, что начал скользить, но не решился на замену, потому что в этом случае всё равно потерял бы шанс на победу. Я пытался продолжать, но в тот момент, когда Матье меня обошёл, казалось, что меня будто тянут за седло».