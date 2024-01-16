Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Матье ван дер Пул выиграл велокросс Telenet Superprestige Diegem с преимуществом в 49 секунд

Действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул продолжил победную серию сезона 2023/24 года, одержав пятую победу. 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck вновь не оставил соперникам шансов в вечернем велокроссе Telenet Superprestige Diegem, выиграв с преимуществом в 49 секунд над Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers).

Матье ван дер Пул и Том Пидкок возглавили группу на третьем круге. Помимо Ван дер Пула и Пидкока в ней остались Эли Изербит (Eli Iserbyt) и его товарищ по команде Pauwels Sauzen - Bingoal Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout), а также Тибо Нис (Thibau Nys) из Baloise Trek Lions. Но Нис упал и сошёл с гонки.

Матье ван дер Пул уехал от соперников на песчаной секции на пятом из восьми кругов. Эли Изербит и Том Пидкок остались ближайшими преследователями и разыграли второе и третье места. Том Пидкок обошёл Эли Изербита на последних сотнях метров дистанции и занял второе место. Изербит, который остаётся лидером серии Superprestige 2023-2024, финишировал третьим.

Матье ван дер Пул: «Гонка была супер. Хороший вечер получился. Я просто стараюсь выигрывать как можно больше, когда участвую в гонке. Конечно, в Дигеме у меня уже приличный рекорд. Сегодня хорошо себя чувствовал, доволен результатом».

В интервью La Gazzetta dello Sport накануне очередной победы Матье ван дер Пул отметил, что нацелен бороться за шестой титул чемпиона мира по велокроссу: «Понимаю, что имеет в виду Ваут ван Арти, но велокросс для меня всё ещё отличный способ подготовки к сезону на шоссе. Чемпионат мира (по велокроссу) остаётся моей целью, это одна из причин, по которой продолжаю участвовать в велокроссе.

Я нацелен на шестой титул чемпиона мира в велокроссе, ни о чём другом не думаю. Потом подумаю о планах на оставшуюся часть года. Конечно, Олимпийские игры для меня - вершина моего сезона. Мы найдём лучший способ подготовиться к Парижу, возможно, в сочетании с Тур де Франс. Перед нами сложная задача. Я ещё не решил, поеду ли групповую гонку 3 августа или приму участие в гонке по маунтинбайку (29 июля), или поеду обе эти гонки.

Мои амбиции на классики не изменились. Посмотрю, какой будет форма, если хорошей, то есть шанс, что я смогу поехать Льеж-Бастонь-Льеж».

Кристоф Роодхоофт ( Christoph Roodhooft), спортивный директор Alpecin-Deceuninck, в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Это лучший Матье, которого я видел в велокроссе. Он явно превосходит остальных участников. В это время сезона Матье никогда не выступал лучше, чем сейчас. Матье достиг того возраста, когда многое становится на свои места. Он хорошо себя чувствует, почти безупречен технически, у него оптимальный велосипед и идеальная посадка. Всё идёт гладко. Но, конечно, главное - его талант. Матье за последние десять лет проиграл не так много гонок».