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Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Матье ван дер Пул выиграл велокросс Telenet Superprestige Diegem с преимуществом в 49 секунд

 

 

Действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул продолжил победную серию сезона 2023/24 года, одержав пятую победу. 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck вновь не оставил соперникам шансов в вечернем велокроссе Telenet Superprestige Diegem, выиграв с преимуществом в 49 секунд над Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers).

 

Матье ван дер Пул и Том Пидкок возглавили группу на третьем круге. Помимо Ван дер Пула и Пидкока в ней остались Эли Изербит (Eli Iserbyt) и его товарищ по команде Pauwels Sauzen - Bingoal Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout), а также Тибо Нис (Thibau Nys) из Baloise Trek Lions. Но Нис упал и сошёл с гонки.

 

Матье ван дер Пул уехал от соперников на песчаной секции на пятом из восьми кругов. Эли Изербит и Том Пидкок остались ближайшими преследователями и разыграли второе и третье места. Том Пидкок обошёл Эли Изербита на последних сотнях метров дистанции и занял второе место. Изербит, который остаётся лидером серии Superprestige 2023-2024, финишировал третьим.

 

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

 

 

Матье ван дер Пул: «Гонка была супер. Хороший вечер получился. Я просто стараюсь выигрывать как можно больше, когда участвую в гонке. Конечно, в Дигеме у меня уже приличный рекорд. Сегодня хорошо себя чувствовал, доволен результатом».

 

В интервью La Gazzetta dello Sport накануне очередной победы Матье ван дер Пул отметил, что нацелен бороться за шестой титул чемпиона мира по велокроссу: «Понимаю, что имеет в  виду Ваут ван Арти, но велокросс для меня всё ещё отличный способ подготовки к сезону на шоссе. Чемпионат мира (по велокроссу) остаётся моей целью, это одна из причин, по которой продолжаю участвовать в велокроссе.

 

Я нацелен на шестой титул чемпиона мира в велокроссе, ни о чём другом не думаю. Потом подумаю о планах на оставшуюся часть года. Конечно, Олимпийские игры для меня - вершина моего сезона. Мы найдём лучший  способ подготовиться к Парижу, возможно, в сочетании с Тур де Франс. Перед нами сложная задача. Я ещё не решил, поеду ли групповую гонку 3 августа или приму участие в гонке по маунтинбайку (29 июля), или поеду обе эти гонки.

 

Мои амбиции на классики не изменились. Посмотрю, какой будет форма, если хорошей, то есть шанс, что я смогу поехать Льеж-Бастонь-Льеж».

 

 Кристоф Роодхоофт ( Christoph Roodhooft), спортивный директор Alpecin-Deceuninck, в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Это лучший Матье, которого я видел в велокроссе. Он явно превосходит остальных участников. В это время сезона Матье никогда не выступал лучше, чем сейчас. Матье достиг того возраста, когда многое становится на свои места. Он хорошо себя чувствует, почти безупречен технически, у него оптимальный велосипед и идеальная посадка. Всё идёт гладко. Но, конечно, главное - его талант. Матье за последние десять лет проиграл не так много гонок».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • nightbuster33
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Дополнительно к выше сказанному.Что-то резко возбудились блогеры Колумбии:"Супермен Лопез начинает сенсацию в 2024году", "Лорез снова в движении". (Дословный перевод через автоперевод).Лит перевод будет звучать по другому. При интервью, Лорез выглядит радостными и улыбчатым в своем ранчо.Мое предположение,возможно,что Астана зная об этом оставила 30 место в своем списке вакантным до официального сообщения UCI.
  • Astanaforever
    18-летний Теодор Сторм — новы ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По сравнению с Николя он ноль.)))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (135)
    s75-Фото

    добрый редактор сайта "гренадеров" решил не заморачиваться ограничением доступа к не совсем еще готовым страничкам новичков команды link1 link2 link3 link4

    странички Сторма нет, что может косвенно говорить о спешке в попытках набрать полный штат команды до завершения трансферного окна? 

    очередным "молодым талантом", который сказал "нет" Инеосу стал Лука Джиаими, отправляющийся в молодежную команду UAE

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    Аттилио Вивиани продлил контракт с Corratec - на следующий год.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • nightbuster33
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (7)
    nightbuster33-Фото

    "Испанское антидопинговое агентство помогало спортсменам избежать наказаний за нарушения впериод с 2017по2022 годы"-Рос.газета,28дек. Выдвинуто обвинения руководителю депортамента допинг-контроля Испании Хесусу -Муньосу Герру. Его обвиняют в подлоге государственных документов. Так что,нельзя исключить при этом, успешные выдвижения обвинений в употреблении допинга своим соперникам. И, в первую очередь я думаю о "Супермене".  "В пресс-релизе UCI говорится,что от Испанской антидопинговой организации(CEIAD) было получены доказательства ВОЗМОЖНОГО нарушения колумбийским гонщиком антидопинговых правил"-25-07-23г.

  • Freejazz
    Ваут ван Арт третий год подряд ... (3)
    Freejazz-Фото
    Мне показалось, что ВВА особо не напрягался, ехал от обороны, ждал, когда все умотаются, а когда надо отъехал. И ещё он Эли от группы голландцев отвез и немного протащил подальше. Я думаю, он всех мог сбросить намного раньше, просто после предыдущей грязевой гонки и в предверии предстоящих решил провести тренировку.
  • uran
    Ваут ван Арт третий год подряд ... (3)
    uran-Фото
    На тоненько победа. Форма далека от идеала. Объехать Пула шансы около 0 сейчас.
  • uran
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (11)
    uran-Фото
    Цитата: MVDP
    Некрасиво Матвей поступил с легендой велокросса https://sporza.be/nl/2023/12/27/costa-ricaanse-cultheld-die-van-der-poel-hinder
    de-ontroostbaar-volgende-week-vertrek-ik-mijn-fout-is-te-groot~1703633168064/
    Да неприятная история. К чему это раздуто непонятно. Вместо обычных взаимных извинений за гоночный инцидент поток самобичевания и молчок от, собственно говоря, зачинщика.
  • Гонщик
    Йонас Вингегор о соперниках на ... (4)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Что характерно, до тура они, он и тадей, не пересекутся ни в одной гонке.
    С чего они должны пересечься , если Пога едет на Джиро .

  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото

    на чемпионате Мира по велокроссу 2018 распылили на раму и группсет байка Вута ван Арта масло для выпекания Dr Oetker: "Это масло настолько жирное, что все брызги от грязи автоматически соскальзывали. Мы также пробовали оливковое масло, но со спреем для выпекания результат был еще лучше". Также, Вут ван Арт воспользовался рекомендацией Нильса Альберта по выбору покрышек для гонки в Валькенбурге: на этот раз вместо 33-мм покрышек, которые он обычно использует, поставил 30-мм покрышки (в глубокой вязковатой грязи они оказались эффективнее).
    https://youtu.be/9KIYuq1-Rsc

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