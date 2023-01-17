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Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

Том Пидкок и Матье ван дер Пул о велогонке “Superprestige Boom-2022”

 

 

  Том Пидкок одержал вторую победу в радужной майке чемпиона мира по велокроссу. На этапе “Superprestige” в бельгийском городе Боом (Boom) 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers лидировал с первого круга.

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), у которого это была вторая гонка в сезоне велокросса, стартовал с четвёртого ряда. Он быстро догнал Пидкока и соперники продолжили лидировать вдвоём, после 1 круга опережая группу преследователей на 7 секунд.

 

  На втором круге, повернув на сектор брусчатки, нидерландский велогонщик, ехавший первым колесом, упал. Том Пидкок, ехавший за Ван дер Пулом, тоже не смог избежать падения. Однако чемпион мира по велокроссу быстро вернулся в гонку, а Матье ван дер Пул, который ударился левым коленом и плечом, не сразу сел на велосипед.

 

Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 

Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 

  Несмотря на упущенную возможность бороться за подиум, нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck доехал гонку до конца, при этом набирая скорость на каждом из оставшихся 7 кругов. Матье ван дер Пул финишировал через 3 минуты после победителя.

 

  Том Пидкок первым в одиночку пересёк линию финиша с преимуществом в 10 секунд. Ларс ван дер Хаар (Baloise Trek Lions) и Эли Изербит (Pauwels Sauzen – Bingoal) финишировали 2-м и 3-м соответственно.

 

  После финиша Матье ван дер Пул сказал, что падение не помешает ему стартовать 4 декабря на этапе Кубка мира в Антверпене, где сезон велокросса начнёт и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma).

 

Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 

 

  Том Пидкок: «Не понял, что произошло, если это показали по телевизору, все лучше меня знают, как всё было. Матье упал, я попытался его объехать, но было скользко, и я тоже упал. Я в порядке. Надеюсь, что и он в порядке. Он финишировал, поэтому, полагаю, он не очень сильно ударился.

 

  Я подумал, что мне надо продолжать продавливать после падения, потому что я хорошо стартовал, хотел сохранять свой ритм. Дистанция была трудная, с подъёмами, поэтому на последних двух кругах было тяжело. Эли и Ларс приближались, я просто приложил силы, чтобы удержать просвет до финиша. Они прибавили, разрыв  уменьшался, но я держал ситуацию под контролем. Мне не было необходимости набирать полминуты запаса, 15 секунд хватало, хотя два последних круга они проехали мощно.

 

  Завтра (на этапе Кубка мира) будет много песка, который не очень люблю. Но, надеюсь, смогу побороться с Ваутом и Матье. Дистанция не моя, но если удержусь с ними, уже будет хорошо».

 

Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 

Победа Тома Пидкока, падение Матье ван дер Пула в велокроссе “Superprestige Boom-2022”

 

  Матье ван дер Пул: «Когда проезжал точку с оборудованием, кричал им, поэтому не сконцентрировался на повороте. Слегка ударился плечом и коленом. Продолжать гонку не было необходимости, но часто лучше проехать после падения. Вначале кажется тяжело, но потом становится лучше. Хотя я так и не нашёл свой ритм. Сам удивился, как проехал. Я просто старался крутить педали, чтобы не задеревенеть, войти в ритм кросса. На первых двух кругах после падения плечо и колено болели, но в финале стало чуть лучше».  

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Теги к статье: Том Пидкок Матье ван дер Пул велокросс

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Комментарии

  • Freejazz
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    Freejazz-Фото
    Ну те кто обвиняют - те совсем неправы. Сам упал и Тома заехать на себя заставил :-). Всё чисто было. Интересно, что МВДП своим говорил прямо перед падением - давление в покрышках?
  • motte
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    motte-Фото
    Хитрый бритиш, не мытьём так катаньем.
  • khramtsow
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (31)
    khramtsow-Фото

    ахренеть(((, я в в а-уе, вечная память

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото
    Пидкок опять за своё: на Олимпиаде было то же самое :)
  • MVDP
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (1)
    MVDP-Фото
    Вот ещё одна банни-хопперша вышла из тени.
  • Earl57
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    Earl57-Фото
    Там люди уже Пидкока обвиняют в падении Ван дер Пула. Мол сидел на колесе, оказывал давление, нервировал...
  • Freejazz
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    Freejazz-Фото

    Там то плохо, что прямо коленом по брусчатке. Вроде раскатился, но что будет завтра непонятно. Если бы не это падение, то Том не усидел бы - там у МВДП мощь чувствовалась с начала - из четвертого ряда на первую позицию в первой четверти, но это кросс и все бывает.

  • uran
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    uran-Фото
    Так при падении масса играет не последнюю роль.
  • Earl57
    Велокросс. Superprestige Boom- ... (7)
    Earl57-Фото

    Сглазили МВДП. Упал на 2-м круге на брусчатку, не вписавшись поворот. Пидкок ехал сразу за Матье и не успел уклониться, тоже упал. Но Том сразу вскочил и продолжил гонку. А Матье сильно ушиб колено и плечо. Гонку в итоге закончил 13-м, через 3 минуты после Пидкока, которого никто не смог догнать. А сколько слов было сказано после предыдущей гонки...

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (11)
    velodoctor-Фото

    Завтра у нас всё трио стартует) Ждёмс.

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