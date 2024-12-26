Герант Томас о планах на финальный сезон своей карьеры: «Хотел бы проехать ещё один Тур де Франс»

Герант Томас не хочет возвращаться на брусчатые классики в финальный сезон карьеры

Герант Томас (Geraint Thomas) в 2025 году начнёт финальный, 19-й сезон своей карьеры, которую за исключением двух первых лет карьеры провёл в британской команде INEOS Grenadiers (Sky).

38-летний британский велогонщик в десятый раз начнёт сезон в Австралии, на Туре Даун Андер. Победитель Тур де Франс-2018 года, призёр Тур де Франс 2019, Герант Томас два последних сезона финишировал на подиуме Джиро д’Италия.

В свой заключительный сезон он надеется в 14-й раз принять участие в Тур де Франс. В видео команды INEOS Grenadiers, снятом во время тренировочного сбора команды в Испании, Герант Томас наметил основные цели на предстоящий сезон.

Герант Томас: «Начну на Туре Даун Андер, это будет мой 10-й старт там. Считаю, это лучшее место для старта, потому что получаешь около месяца или пяти недель непрерывных тренировок и хорошей погоды. Это идеально. Затем, думаю, Алгарве и ещё несколько многодневных гонок - Тиррено-Адриатико, Каталония.

Думаю, классики для меня уже слишком сумасшедшие гонки, где надо быть готовым к падению. Я больше не уверен, что у меня хватит на это сил. Я хочу больше многодневных гонок. Хотелось бы ещё раз проехать Тур. А завершить, наверное, на Туре Британии».