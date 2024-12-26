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Герант Томас о планах на финальный сезон своей карьеры: «Хотел бы проехать ещё один Тур де Франс»

Герант Томас не хочет возвращаться на брусчатые классики в финальный сезон карьеры

 

 

Герант Томас (Geraint Thomas) в 2025 году начнёт финальный, 19-й сезон своей карьеры, которую за исключением двух первых лет карьеры провёл в британской команде INEOS Grenadiers (Sky).

 

38-летний британский велогонщик в десятый раз начнёт сезон в Австралии, на Туре Даун Андер. Победитель Тур де Франс-2018 года, призёр Тур де Франс 2019, Герант Томас два последних сезона финишировал на подиуме Джиро д’Италия.

 

В свой заключительный сезон он надеется в 14-й раз принять участие в Тур де Франс. В видео команды INEOS Grenadiers, снятом во время тренировочного сбора команды в Испании, Герант Томас наметил основные цели на предстоящий сезон.

 

Герант Томас о планах на финальный сезон своей карьеры: «Хотел бы проехать ещё один Тур де Франс»

 

Герант Томас: «Начну на Туре Даун Андер, это будет мой 10-й старт там. Считаю, это лучшее место для старта, потому что получаешь около месяца или пяти недель непрерывных тренировок и хорошей погоды. Это идеально. Затем, думаю, Алгарве и ещё несколько многодневных гонок - Тиррено-Адриатико, Каталония.

 

Думаю, классики для меня уже слишком сумасшедшие гонки, где надо быть готовым к падению. Я больше не уверен, что у меня хватит на это сил. Я хочу больше многодневных гонок. Хотелось бы ещё раз проехать Тур.  А завершить, наверное, на Туре Британии».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas INEOS Grenadiers Тур де Франс-2025

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Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Надежда Албании вступления в Евросоюз через Джиро началась.
  • motte
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (4)
    motte-Фото

    Матье сегодня в этой дисциплине что тадей на шоссе.

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Freejazz
    Там, по моему впечатлению, были проблемы с Албанией, что затянуло окончательное решение.

    Италия вложилась в постройку миграционных лагерей в Албании, да и сама Италия сплошь завалена албанцами, всё взаимо связано.

  • Freejazz
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    Freejazz-Фото
    Там, по моему впечатлению, были проблемы с Албанией, что затянуло окончательное решение.
  • Pugachev
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (6)
    Pugachev-Фото
    Это они уже начали проходить в пятом классе... Ждать ответов на сложные вопросы тут нельзя... Мы в пятом ботанику только начали..)))) Я вот помню с пятого класса, что митохондрия - хранитель запаса энергии)))))))))) Поэтому и такое написал))))
  • Джамайка
    Вторая подряд победа Матье ван ... (1)
    Джамайка-Фото

    некоторые удивляются, что только 2 треинировки на кроссовом байке провел. зачем больше, если примерно 25 лет в кроссе? умение никуда не девается, "помнят руки-то...". А на фитнесс-тренировках, надо понимать, отрабатывает запрыгивание с места на тумбочку, готовится покорять маунтибайк? 



    В Хюлст, где был в прошлом году конфликт с болелами, в как бы родную Голландию не поехал. Боится biggrin? Организаторы пытались заполучить его, через подругу повлиять, не получилось. 

    В Дигеме переживают - никогда не пропускал, орги-то думали, что у них с этими бигами особая связь...

  • Lex1
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    Lex1-Фото

    Странно конечно, что самый ранний гран-тур свой маршрут объявляет позднее всех...

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Мы в Италии конечно против таких вещей как старт и гонка за пределами Италии,это уже не круг по Италии,а круг по Европе и это не есть хорошо.Не имею ничего против других стран,но круг по Италии,это круг по Италии)

    Это чисто политический шаг, сегодня, нас, граждан ЕС не спрашивают, особенно в связи с новым составом руководства ЕС. 

    Ну а мы :

    Speriamo in un mondo migliore.

    От всего сердца:

    Buon Natale

  • Николай Н.
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (4)
    Николай Н.-Фото

    С появлением Ван дер Пула для остальных осталось только разыгрывать второе и третье место.

  • Николай Н.
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Что-то к Люсинде так и прилипнет быть всегда второй.

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