VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас о начале сезона 2020 года

Герант Томас собирается помогать товарищам по команде на Вольте Альгарве-2020

 

 

  Герант Томас начнёт сезон 2020 года в Португалии, с гонки Вольта Альгарве, которая стартует 19 февраля. 33-летний британский гонщик команды Ineos является двухкратным победителем Вольты Альгарве (2015/2016), но на этот раз он собирается помогать товарищам по команде Роану Деннису, Михалу Квятковски и Дилану ван Барле.

 

Герант Томас о начале сезона 2020 года

 

 

  Герант Томас: «Хочу хорошо включиться в гонку в течение пяти дней. В нашей команде многие ребята уже набрали, по меньшей мере, неделю гонок – это Роан, Дилан, Квято. Они ставят целью ранние гонки и едут их очень хорошо. Я же буду им помогать, но не собираюсь бороться за победу. 

 

  На Рождество я редко садился на велосипед, потому что до праздника провёл хороший семинедельный блок тренировок. Потом 1 января поехал в Лос-Анжелес, где отлично провёл 4 недели. Тренировался там. Было приятно уехать из Европы в свой собственный маленький мир, побыть в своём «пузыре». Там NFL, баскетбол, и никто не интересуется велоспортом. Там можно жить, как мне нравится, со мной поехала и моя семья. Я хорошо там поработал.

 

 

Прошлый год не был похож ни на один в моей карьере, потому что это было возвращение после победы на Тур де Франс.

 

  Обычно я начинаю сезон довольно сильно. А в этом году начало сезона не буду делать напряжённым, так как Тур де Франс – единственная цель всего года. Но я чувствую себя лучше.

 

  Пока что я ещё не вошёл в свой гоночный вес, но показатели мощности вдохновляют. Я немного легче, чем в это же время в прошлом году, и мои показатели тоже лучше».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Посмотришь на Инеос где у всех одна лишь единственная цель Тур и думаешь лишь бы они все не передрались в Париже)))

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

19 - 23 февраля 2020

Volta ao Algarve em Bicicleta

19 - 23 февраля 2020

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

23 - 29 февраля 2020

UAE Tour

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Очень приятный и разумный молодой человек. Но вот эти разговоры про возраст... не знаю. Я, наверное, стала совсем стара для этого детского сада на колесах. Все чаще опасаюсь, что велошосе придет к тому, к чему свелось фигурное катание, где выпускают на лед школьников, свежих и здоровых, выжимают из них все соки и, давай, до свидания.
     

    Молодые гонщики в пелотоне были всегда. Например, Анди Шлек и Тибо Пино начали профессиональную карьеру во "взрослых" командах в 18 лет. И если Шлек завершил карьеру в 29 лет, то Пино, которому сейчас те же 29 лет, заканчивать не собирается. Всё по-разному. И у нынешних молодых тоже. Кто-то становится профессионалом в 19-20 лет, а кто-то предпочитает не торопиться. Как 20-летний Том Пидкок, например. Он сказал что на шоссе не будет выступать в категории "элита" до 2023 года. И не потому что не зовут. Просто ему и в андерах есть чем заняться и куда расти. Хотя в велокроссе уже перешел на элитный уровень.

    С другой стороны, в пелотоне всегда были и есть сейчас 40-летние гонщики, которые вполне успешно конкурируют с молодыми. Такие как Вальверде и Оскар Севилья.

  • Astanaforever
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Посмотришь на Инеос где у всех одна лишь единственная цель Тур и думаешь лишь бы они все не передрались в Париже)))
  • Student
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой.Посмотрим.
    Что-то переборщили с программой.
  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Маршрут (2)
    Astanaforever-Фото
    Два колумба Астаны открывают свой сезон. Интересно будет посмотреть на новичка молодого H.Tejada. Говорят многообещающий юнец.
  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Первый старт Якоба в этом сезоне. Готовится к Джиро и Туру. Ну и классики само собой. Посмотрим.
  • Александра
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Александра-Фото

    Очень приятный и разумный молодой человек. Но вот эти разговоры про возраст... не знаю. Я, наверное, стала совсем стара для этого детского сада на колесах. Все чаще опасаюсь, что велошосе придет к тому, к чему свелось фигурное катание, где выпускают на лед школьников, свежих и здоровых, выжимают из них все соки и, давай, до свидания.

     

  • Sezar
    Вольта Альгарве-2020. Маршрут (2)
    Sezar-Фото

    Интересно, едут МВДП, Миккель Бьерг, здорово. Вообще шота организаторы недоглядели, с такой разделкой могут выиграть как Деннис, так и Ремко 2 подряд затащить.

  • Sezar
    Джулио Чикконе – победитель Tr ... (3)
    Sezar-Фото

    Он конечно не самый рассамый, но более перспективен чем многим кажется. Жду от него приятных сюрпризов.

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (16)
    Earl57-Фото
    А самый прикол что по документам Чавито чуток старше Кинтаны. А выглядит почти как Берналь))
  • Earl57
    Джулио Чикконе – победитель Tr ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    А парень очень молодец. Спокойно и все время вверх. И форму легко держит, прямо ни жиринки лишней. Пора бы уж ставить более серьезные цели.

    Дык итальянцы уже называют его наследником и преемником "Грандиссимо кампионе". Очень их волнует, что после Величайшего пропасть. И всё ищут, ищут и ищут... Ару надежд не оправдал...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 февраля

Patrick Gamper (Bora-hansgrohe)

Fabio Sabatini (Cofidis)

Jos Van Emden (Team Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Equipo Euskadi - Orbea)

19 февраля

Rudiger Selig (Bora-hansgrohe)

Jelle Vanendert (Wallonie Bruxelles)

Nicola Bagioli (Androni Giocattoli)

Sebastian Mora (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (95)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)