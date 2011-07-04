Том Пидкок: «Когда одна дверь закрывается, другая открывается»

После четырёх лет в INEOS Grenadiers Том Пидкок попрощался с командой, но не раскрыл, в какой команде будет выступать дальше. Свою первую победу на шоссе британский велогонщик одержал в апреле 2021 года, выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl), на следующий год была победа на вершине Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс, в 2023 году Том Пидкок выиграл этап Волты Алгарве и Страде Бьянке, а в 2024 поднялся на высшую ступень Амстел Голд Рэйс.

Сезон 2024 года для Пидкока завершился внезапно, после того, как 10 октября он проехал однодневную велогонку Гран-Пьемонте. Неожиданно Тома Пидкока не взяли в состав на финальную классику-Монумент года - Ломбардию, в которой он должен был стартовать впервые в карьере.

В своих соцсетях Том Пидкок написал: «Со мной на всю жизнь останется так много потрясающих воспоминаний. Не хватает слов благодарности людей команды, которые вкладывают все силы в свою работу, которые так много для меня сделали и помогли мне достичь моей мечты. Спасибо @ineosgrenadiers. Ребята, я буду по вам скучать.

Когда одна дверь закрывается, другая открывается…»

Cyclingnews, опираясь на свой достоверный источник, сообщают, что Том Пидкок подпишет контракт с велокомандой Q36.5. А переход из команды INEOS Grenadiers, контракт с которой действовал у Пидкока до конца 2027 года и в которой предположительно британский велогонщик получал более 3 миллионов евро в год, по данным Cyclingnews, оплатит миллиардер Айвен Глазенберг (Ivan Glasenberg).

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в интервью журналисту Даниэлю Бенсону (Daniel Benson) и его странице Substack сказал, что болельщики едва ли увидят его подопечного в гонках по велокроссу в этом сезоне:

«В данный момент он нуждается в стабильности, не думаю, что в ближайшей перспективе ему надо участвовать в гонках. Шансы на его участие в велокроссе минимальны. Мы ещё не составляли план, но я сомневаюсь, что он что-то будет делать в декабре, потому что осталось совсем мало времени.

Я не знаю его планов на будущее, мы просто хотим, чтобы всё улеглось. Надеюсь, стороны смогут с успехом договориться».