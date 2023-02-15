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Том Пидкок — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2023

Первая победа Тома Пидкока в сезоне на шоссе

 

 

  23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок открыл счёт побед в сезоне на шоссе, выиграв королевский этап Волты Алгарве-2023.

 

  На 4-м этапе 2,6 километровый подъём со средним градиентом 9,23% Альто де Мальян (Alto do Malhão) участники проходили дважды – второе прохождение – финальный подъём этапа. Во время первого восхождения на Альто де Мальян был нейтрализован отрыв дня, но атаковавший Реми Каванья (Soudal Quick-Step) создал новый отрыв, который удержался только до отметки 8 км до финиша.

 

  Том Пидкок атаковал на финальном километре 2,6-километрового подъёма со средним градиентом 9,23%. На его ускорение ответил только Илан Ван Вильдер (Soudal Quick-Step) и Оскар Онли (DSM), вскоре Онли не выдержал темпа, а к Пидкоку и Ван Вильдеру переложились Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и Кевин Вермаке (DSM).  Новая атака Тома Пидкока на финальном километре принесла ему победу, Жуан Алмейда финишировал через секунду, а Илан Ван Вильдер замкнул тройку сильнейших на этапе.

 

  Том Пидкок перехватил майку лидера гонки перед финальным 5-м этапом. В общем зачёте британский гонщик лидирует с преимуществом в 5 секунд над Иланом Ван Вильдером и 7 секунд над Жуаном Алмейдой.

 

Том Пидкок — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2023

Photo (c) Getty Images/INEOS Grenadiers Team

 

  Том Пидкок: «Очень приятно, что сегодня после двух попыток команды выиграть этапы, у нас получилось, я хотел обеспечить эту победу. Вчера думал, что Филиппо выиграет этап. Мы блестяще работали и на втором этапе, но на последнем километре запутались. Сегодня же всё сделали правильно.

Атаковал и пошёл на все сто, правда, чуть раньше, чем планировал. Когда повернул налево ,оказалось, что до финиша ещё метров 70,  поэтому опасался, что кто-то меня обойдёт. Но нет. Завтра главное проехать на максимальной скорости финальную разделку».

 

Том Пидкок — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2023

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

  Жуан Алмейда: «Чувствовал себя довольно хорошо. На финальном километре осталось только несколько гонщиков, так что я собирался атаковать и бороться за победу. Но Пидкок просто оказался сильнее. Завтра выложимся полностью в разделке, попробуем удержать место на подиуме, а может, получится даже больше».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Волта Алгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Meridale
    Примож Роглич проедет только о ... (1)
    Meridale-Фото

    На свежака попробует. Только главное чтобы "не фартануло" на какой-то залёт на ровном месте. И опять месяцы подготовки зря. Конечно не нам туристам раздавать советы профи, но в этом случае лучше выкатываться через гонки. Не пойдёт Джиро, так хоть другие гонки или этапы пособирает.

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Пелетон и в нем маленький голубой маячок-Харольд Лопез,вот и вся Астана.Грустно.

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Такое впечатление что Погачар соревнуется не со своими соперниками, а с Йоганесом Бё (по количеству побед на одном соревнование)hunter

    Пишут, что сегодня была его 50я победа в карьере.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Такое впечатление что Погачар соревнуется не со своими соперниками, а с Йоганесом Бё (по количеству побед на одном соревнование)hunter

  • patar
    Волта Алгарве-2023. Этап 4 (2)
    patar-Фото

    Алмейда опять выгребал, как зверь...

  • patar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    patar-Фото

    Сердце болельщика радуется, хорошее у Трека поколение подростает

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Не плохой финиш от Пидкока, но все решит завтра в общем генерале разделка и претендентов с пяток, но пожалуй Ганна, Фосс и Алмейда во главе будут.

  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    patar-Фото
    Мас хорош. Красивая борьба. Сильно.
  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Тадей, ну что сказать-:)

    У маса две радиоволны, одна с командой, другая с Альберто-;)

    Оргам спасибо за такую красоту финишей!

  • kabachok
    Волта Алгарве-2023. Этап 3 (3)
    kabachok-Фото

    у викинов с прошлого года попёрло

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