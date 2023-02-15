Том Пидкок — победитель 4 этапа Волты Алгарве-2023

Первая победа Тома Пидкока в сезоне на шоссе

23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Том Пидкок открыл счёт побед в сезоне на шоссе, выиграв королевский этап Волты Алгарве-2023.

На 4-м этапе 2,6 километровый подъём со средним градиентом 9,23% Альто де Мальян (Alto do Malhão) участники проходили дважды – второе прохождение – финальный подъём этапа. Во время первого восхождения на Альто де Мальян был нейтрализован отрыв дня, но атаковавший Реми Каванья (Soudal Quick-Step) создал новый отрыв, который удержался только до отметки 8 км до финиша.

Том Пидкок атаковал на финальном километре 2,6-километрового подъёма со средним градиентом 9,23%. На его ускорение ответил только Илан Ван Вильдер (Soudal Quick-Step) и Оскар Онли (DSM), вскоре Онли не выдержал темпа, а к Пидкоку и Ван Вильдеру переложились Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) и Кевин Вермаке (DSM). Новая атака Тома Пидкока на финальном километре принесла ему победу, Жуан Алмейда финишировал через секунду, а Илан Ван Вильдер замкнул тройку сильнейших на этапе.

Том Пидкок перехватил майку лидера гонки перед финальным 5-м этапом. В общем зачёте британский гонщик лидирует с преимуществом в 5 секунд над Иланом Ван Вильдером и 7 секунд над Жуаном Алмейдой.

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Том Пидкок: «Очень приятно, что сегодня после двух попыток команды выиграть этапы, у нас получилось, я хотел обеспечить эту победу. Вчера думал, что Филиппо выиграет этап. Мы блестяще работали и на втором этапе, но на последнем километре запутались. Сегодня же всё сделали правильно.

Атаковал и пошёл на все сто, правда, чуть раньше, чем планировал. Когда повернул налево ,оказалось, что до финиша ещё метров 70, поэтому опасался, что кто-то меня обойдёт. Но нет. Завтра главное проехать на максимальной скорости финальную разделку».

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Жуан Алмейда: «Чувствовал себя довольно хорошо. На финальном километре осталось только несколько гонщиков, так что я собирался атаковать и бороться за победу. Но Пидкок просто оказался сильнее. Завтра выложимся полностью в разделке, попробуем удержать место на подиуме, а может, получится даже больше».