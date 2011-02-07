Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Том Пидкок занял 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Том Пидкок (Tom Pidcock) впервые в карьере поднялся на подиум классики, входящей в число Монументов велоспорта. 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers финишировал 2-м на Льеж-Бастонь-Льеж-2023, выиграв спринт у своего ровесника, колумбийского гонщика команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago). Том Пидкок завершил первую часть сезона с победой на этапе Волты Алгарве, победой на классике Страде Бьянке и двумя подиумами на Арденнских классиках - 3-м местом на Амстел Голд Рэйс и 2-м на Льеж-Бастонь-Льеж.

Photo ©A.S.O. /Maxime Delobel

На Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Том Пидкок единственный из пелотона ответил на атаку победителя, чемпиона мира Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) на подъёме Редут за 33 км до финиша. Но удержаться с бельгийским гонщиком Пидкок не смог и выпал на следующем подъёме, который организаторы впервые включили в маршрут на Льеж-Бастонь-Льеж. В то время как Ремко Эвенепул продолжал удаляться от преследователей, Тома Пидкока нагнал пелотон. На подъёме Рош-о-Фокон Пидкок, которому помогали товарищи по команде Павел Сиваков и Лауренс де Плюс, смог уехать от группы вместе с Сантьяго Буйтраго и 22-летним ирландским гонщиком команды EF Education EasyPost Беном Хили (Ben Healy). Трио разыграло спринт на финише через 1 минуту 6 секунд после победы Ремко Эвенепула.

Том Пидкок обошёл Сантьяго Буйтраго и Бена Хили в борьбе за второе место на Льеж-Бастонь-Льеж-2023.

Том Пидкок: «На Редуте я распределял силы, потому что мог закрыть просвет на спуске. А следующий подъём я прошёл уже на пределе, сил, чтобы прибавить, не осталось.

Мы все знали, что Ремко собирается атаковать, знали, где атакует. На следующем подъёме он так мощно продавливал, что мои ноги становились вся тяжелее и тяжелее.

В итоге я мог или остаться ни с чем, либо чуть подождать и попробовать бороться за второе место. Я всё-таки финишировал вторым, так что, думаю, план удался.

В прошлые годы на этой гонке мне не везло. В первый год я заболел и не стартовал, в прошлом году тоже заболел во время гонки. Это мой первый успешный Льеж, поэтому могу засчитать его как положительный опыт, хотя моя цель - выиграть, и я хотел победить. Сегодня я был в хорошей форме, но Ремко невероятно силён.

Я впервые на подиуме Монумента, поэтому не могу быть разочарован.

Что касается моей кампании Классик, в ней были взлёты и падения, как, например, вынужденный отказ от старта на Милан-Сан-Ремо после падения на Тиррено. Но из плюсов - моя победа на Страде Бьянке, потом два подиума. Совсем не плохо».