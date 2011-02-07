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Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Том Пидкок занял 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

 

 

  Том Пидкок (Tom Pidcock) впервые в карьере поднялся на подиум классики, входящей в число Монументов велоспорта. 23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers финишировал 2-м на Льеж-Бастонь-Льеж-2023, выиграв спринт у своего ровесника, колумбийского гонщика команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago). Том Пидкок завершил первую часть сезона с победой на этапе Волты Алгарве,  победой на классике Страде Бьянке и двумя подиумами на Арденнских классиках - 3-м местом на Амстел Голд Рэйс и 2-м на Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Photo ©A.S.O. /Maxime Delobel 

 

 

 

  На Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Том Пидкок единственный из пелотона ответил на атаку победителя, чемпиона мира Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) на подъёме Редут за 33 км до финиша. Но удержаться с бельгийским гонщиком Пидкок не смог и выпал на следующем подъёме, который организаторы впервые включили в маршрут на Льеж-Бастонь-Льеж. В то время как Ремко Эвенепул продолжал удаляться от преследователей, Тома Пидкока нагнал пелотон. На подъёме Рош-о-Фокон Пидкок, которому помогали товарищи по команде Павел Сиваков и Лауренс де Плюс, смог  уехать от группы вместе с  Сантьяго Буйтраго и 22-летним ирландским гонщиком команды EF Education EasyPost Беном Хили (Ben Healy). Трио разыграло спринт на финише через 1 минуту 6 секунд после победы Ремко Эвенепула.

 

Том Пидкок обошёл Сантьяго Буйтраго и Бена Хили в борьбе за второе место на Льеж-Бастонь-Льеж-2023.

 

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

Первый подиум Тома Пидкока на классике - Монументе

 

  Том Пидкок: «На Редуте я распределял силы, потому что мог закрыть просвет на спуске. А следующий подъём я прошёл уже на пределе, сил, чтобы прибавить, не осталось.

 

  Мы все знали, что Ремко собирается атаковать, знали, где атакует. На следующем подъёме он так мощно продавливал, что мои ноги становились вся тяжелее и тяжелее.

 

  В итоге я мог или остаться ни с чем, либо чуть подождать и попробовать бороться за второе место. Я всё-таки финишировал вторым, так что, думаю, план удался.

 

  В прошлые годы на этой гонке мне не везло. В первый год я заболел и не стартовал, в прошлом году тоже заболел во время гонки. Это мой первый успешный Льеж, поэтому могу засчитать его как положительный опыт, хотя моя цель - выиграть, и я хотел победить. Сегодня я был в хорошей форме, но Ремко невероятно силён.  

 

Я впервые на подиуме Монумента, поэтому не могу быть разочарован.

 

  Что касается моей кампании Классик, в ней были взлёты и падения, как, например, вынужденный отказ от старта на Милан-Сан-Ремо после падения на Тиррено. Но из плюсов - моя победа на Страде Бьянке, потом два подиума. Совсем не плохо».

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2023

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege-2023 классика Мирового тура Монумент велоспорта

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 02:21 | Регистрация: 22.05.2013

    Всем троим 23

  2. MVDP

    Сегодня, 07:35 | Регистрация: 3.10.2020

    Трио уехало не на Рош-о-Фокон, а после.

  3. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 08:10 | Регистрация: 22.05.2015

    Бен Хили им по медальке организовал...

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 08:32 | Регистрация: 26.04.2017

      Полностью согласен! Хили очень живой. Он даже сидит немного не так, как другие :), и голову набок :).
      И пытается. Жаль, что он четвёртый, но так бывает.
      Зато его интервью недаром было следующим за Ремко :).

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 27.05.2017

    Пидкок единственный, кто попытался. Это о многом говорит.

    No war!

    1. Grif

      Сегодня, 15:22 | Регистрация: 7.02.2011

      Пидкок - хоть одна радость за этот день.)

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: SVS
    Зато его интервью недаром было следующим за Ремко :).

    Тома его пёсик задержал. Соскучился))

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 12:53 | Регистрация: 4.08.2018

    А они на одной ступени стоят? Если учесть, что Эвенпул не гигант, то два призера просто как перышки. 

      Интересно, это тенденция в профессиональном велоспорте или просто совпедение?

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25-30 апреля 2023

Tour de Romandie

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Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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