Том Пидкок уходит из велокоманды INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers сообщила, что Том Пидкок покинет команду

Британская велокоманда INEOS Grenadiers сообщила, что Том Пидкок (Thomas Pidcock) уходит из команды. 25-летний британский велогонщик, победитель этапа Тур де Франс, Амстел Голд Рэйс и Страде Бьянке, двукратный олимпийский чемпион в маунтинбайке, выступал в INEOS Grenadiers с 2021 года и за это время принёс команде в шоссейных велогонках пять побед, а также подиум Льеж-Бастонь-Льеж.

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Джон Аллерт (John Allert), генеральный директор команды INEOS Grenadiers: ««Мы очень гордимся работой, которую мы проделали с Томом, чтобы помочь ему достичь нескольких невероятных запоминающихся успехов. Вместе мы написали мощную главу и показали, насколько захватывающим и разнообразным может быть профессиональный велоспорт.

У Тома большие амбиции в нескольких дисциплинах, и мы считаем, что это решение позволит и ему, и нам чётко и решительно достичь наших будущих целей. Мы благодарим Тома за последние четыре года и желаем ему удачи в будущем».