Том Пидкок подписал 5-летний контракт с командой Ineos Grenadiers

Том Пидкок продолжит выступать в велокоманде Ineos Grenadiers ближайшие пять лет

22-летний британский велогонщик Том Пидкок (Tom Pidcock) продлил контракт с велокомандой Ineos Grenadiers на пять лет. Олимпийский чемпион в маунтинбайке, чемпион мира в велокроссе, Том Пидкок начал выступать в команде с февраля 2021 года, принёс победу на классике «Стрела Брабанта» и подиумы на классиках Мирового тура Амстел Голд Рэйс, Kuurne - Bruxelles – Kuurne, Dwars door Vlaanderen, он также финишировал в топ-10 на Страде Бьянке, Флеш Валлонь, в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту на шоссе.

Photo (c) INEOS Grenadiers

Том Пидкок: «INEOS Grenadiers – команда, которая мне подходит. За последний год она стала моим домом. Для меня невероятно, что эта та команда, к которой мечтал присоединиться с детства. Потрясающе чувствовать, что команда и INEOS в тебя верят. С таким высококвалифицированным персоналом и гонщиками, которых я встретил, с которыми еду гонки, мне с первого дня было ясно, что для меня нет лучшей команды, где я мог бы выступать следующие пять лет.

INEOS Grenadiers всегда меня поддерживала, в каких бы дисциплинах я не выступал. Я не мог бы просить большей поддержки, когда готовился к Олимпийским играм и завоевал золото в маунтинбайке, когда стал чемпионом мира в велокроссе. Учитывая мои цели – борьба за победу на Монументах, чемпионате мира, и однажды – Гранд-тур, для меня эта команда – лучшая».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный директор команды INEOS Grenadiers: «Том – невероятно талантливый велогонщик, но выделяет его разносторонность. У него уже есть олимпийская золотая медаль, титул чемпиона мира в велокроссе, он побеждал на шоссе.

Он – яркий представитель нового поколения молодых велосипедистов, которые выросли, проявляя себя в разных дисциплинах и отдавая все силы велогонкам. Я восхищаюсь его ценным вкладом в гонки, где он выступает, что полностью совпадает с ценностями команды INEOS Grenadiers. Учитывая, как он молод, с какой лёгкостью и удовольствием работает, примечательна его решимость и энергия. В свою работу он вкладывает всего себя.

Долгосрочность нашего контракта с Томом даёт нам возможность соответствовать его амбициям, целям в разных дисциплинах, в то же время ему будет выгодно учиться у мудрых и опытных товарищей по команде. Я рад и взволнован при мысли о том, что мы сможем достичь в будущем».