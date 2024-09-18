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Примож Роглич о сходе с Тур де Франс и победе на Вуэльте Испании-2024

Примож Роглич завершит сезон классикой-Монументом “Ломбардия”-2024

 

 

Примож Роглич завершит сезон 2024 года тремя стартами - в разделке и групповой гонке Чемпионата мира по шоссейному велоспорту в Цюрихе и на классике-Монументе Ломбардия, где в прошлом году занял 3-е место.

 

Первый сезон в Red Bull - Bora-hansgrohe 34-летнего словенского велогонщика на данный момент вместил в себя и большие успехи - четвёртую победу на Вуэльте Испании, победу на Критериуме Дофине, и досадные неудачи - падение и сход с Тура Страны Басков и с Тур де Франс-2024.  

 

 

Эмоции после третьего в карьере схода с французского Гранд-тура были настолько сильны, что Примож Роглич задумался о завершении карьеры, о чём рассказал в интервью словенской газете “Delo”.

 

Примож Роглич: «Когда такое со мной снова случилось, пошли мысли: «Зачем мне это нужно, мне больше незачем оставаться частью мира велоспорта и продолжать из-за всего этого страдать». В конце концов, я всего лишь человек.

 

Главное, я не хотел, чтобы возвращение к тренировкам ставило под угрозу моё здоровье. Но мне сказали, что единственным препятствием будет боль, которая останется на некоторое время. В тот момент я был вполне доволен, потому что понял, что ничего страшного не случилось, и мне можно продолжать. О том, что у меня за травма, и о том, что что-то всё-таки сломано, я узнал только через несколько дней. В то время мне надо было позаботиться о здоровье, прийти в состояние, в котором бы чувствовал себя нормально.

 

С одной стороны мне бы хотелось, чтобы все эти неприятные события со мной не происходили, с другой стороны, они принесли мне много положительного. Меня исключительно поддерживает семья и близкие. Хотя крутить педали, испытывая боль, нелегко, но благодаря этой поддержке мне гораздо проще принимать решения о том, как действовать дальше. Так что, я довольно легко решился стартовать на Вуэльте после очередного падения на Туре.

 

Финал трёхнедельной гонки всегда очень утомляет. Я чувствовал себя не лучшим образом, но и мои соперники не были свежими и отдохнувшими. Сейчас не стал бы придавать большое значение травме и жаловаться на неё. Мы сделали ту работу, которую должны были сделать, проехали гонку так, как хотели.

 

Большого празднования не было, потому что в конце гонки нас преследовали проблемы со здоровьем, даже после финиша мы держались рядом с туалетом».

 

На Чемпионате мира-2024 Примож Роглич поедет и индивидуальную, и групповую гонки, но прогнозировать результат не берётся:

 

«Я не могу предсказывать результаты. Но эти гонки мне хорошо подходят, потому что они поддерживают меня в гоночном режиме. В этом году, как и в предыдущие, я буду выступать до Ломбардии».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe

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