Рольф Альдаг: «Jumbo-Visma пытались удержать Приможа Роглича комплиментами»

Рольф Альдаг о переходе Приможа Роглича в Bora-hansgrohe

Bora-hansgrohe готовится к борьбе на Тур де Франс-2024 с Приможем Рогличем и считает, что развитие команды идёт по нарастающей, в то время как их соперники, команда Visma, уже достигла наивысшей точки, и в следующем году на французском Гранд-туре будет находиться совсем в другой ситуации без поддержки Ваута ван Арта и Натана ван Хойдонка.

Photo ©AnderlHartmann/Bora-hansgrohe Team

В интервью In de Leiderstrui во время тренировочного сбора на Майорке Рольф Альдаг (Rolf Aldag), спортивный менеджер команды Bora-hansgrohe, рассказал, что команда будет использовать опыт Приможа Роглича и его тренера Марка Ламбертса.

Рольф Альдаг: «Они (Visma-Lease a Bike) пытались удержать Приможа у себя, делая ему массу комплиментов. Сейчас это уже история. Примож здесь. А Visma, UAE, INEOS - наши соперники. Мы очень их уважаем, но не собираемся с ними выстраивать дружеские отношения.

Опыт, приобретённый Приможем в Jumbo-Visma, теперь перешёл к нам. Именно это мы и искали, потому что у нас одна цель - победа на Тур де Франс. Примож разделяет наше стремление. Очень важно, что с ним его тренер Марк Ламбертс, который его хорошо знает.

Мы находимся на подъёме, а команда Visma-Lease a Bike останется на прежнем уровне. В предстоящем сезоне у них (на Тур де Франс) уже не будет Ваута ван Арта и Натана ван Хойдонка, например, на том гравийном этапе.

Они показали, что умеют справляться с проблемами, но мы совершенствуемся и обретаем уверенность. Мы верим в свои возможности и понимаем, что не должны их копировать, даже если история показывает, что многое они сделали хорошо».