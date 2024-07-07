Примож Роглич остался на 4-м месте в общем зачёте Тур де Франс-2024 после 11 этапа

Примож Роглич избежал последствий падения на спуске с финального подъёма за 1,1 км до финиша. Согласно регламенту Тур де Франс (статья 2.6.027), в инцидентах на этапе 3-й категории, которая присвоена 11-му этапу, действовала нейтрализация за 3 км до финиша. (Нейтрализация не применяется на финишах 7 и 21 этапа - ITT, и на этапах с горными финишами - 14, 15, 17, 19 и 20-м).

Правило гласит, что велогонщику, пострадавшему в инциденте на трёх финальных километрах, засчитывается время велогонщика, вместе с которым находился в момент инцидента. В данном случае Примож Роглич ехал вместе с Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step), который финишировал через 25 секунд после победителя этапа Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike).

34-летний словенский велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe удержал 4-ю позицию в генеральной классификации после 11 этапа.

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Когда лидер гонки Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал за 31,5 км до финиша, на его ускорение ответили Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) и Примож Роглич. Роглич не выдержал темп Вингегора, но затем добрал его на спуске. Однако следующее ускорение датского гонщика Примож Роглич уже не поддержал, и преследовал дуэт лидеров вместе с лидером молодёжной классификации, идущим на втором месте в общем зачёте Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step).

Таким образом, на 11-м этапе четверо лидеров генеральной классификации финишировали в топ-4.

Примож Роглич после 11 этапа уступает Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 2 минуты 15 секунд. От подиума, от Йонаса Вингегора, который идёт на третьем месте, Роглича отделяет 59 секунд.