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Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич остался на 4-м месте в общем зачёте Тур де Франс-2024 после 11 этапа

 

 

 

 

Примож Роглич избежал последствий падения на спуске с финального подъёма за 1,1 км до финиша. Согласно регламенту Тур де Франс (статья 2.6.027), в инцидентах на этапе 3-й категории, которая присвоена 11-му этапу, действовала нейтрализация за 3 км до финиша. (Нейтрализация не применяется на финишах 7 и 21 этапа - ITT, и на этапах с горными финишами -  14, 15, 17, 19 и 20-м).

 

Правило гласит, что велогонщику, пострадавшему в инциденте на трёх финальных километрах, засчитывается время велогонщика, вместе с которым находился в момент инцидента. В данном случае Примож Роглич ехал вместе с Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step), который финишировал через 25 секунд после победителя этапа Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike).

 

34-летний словенский велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe удержал 4-ю позицию в генеральной классификации после 11 этапа.

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024Примож Роглич не потерял время после падения на 11-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Когда лидер гонки Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал за 31,5 км до финиша, на его ускорение ответили Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) и Примож Роглич. Роглич не выдержал темп Вингегора, но затем добрал его на спуске. Однако следующее ускорение датского гонщика Примож Роглич уже не поддержал, и преследовал дуэт лидеров вместе с лидером молодёжной классификации, идущим на втором месте в общем зачёте Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step).

 

Таким образом, на 11-м этапе четверо лидеров генеральной классификации финишировали в топ-4.

 

Примож Роглич после 11 этапа уступает Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 2 минуты 15 секунд. От подиума, от Йонаса Вингегора, который идёт на третьем месте, Роглича отделяет 59 секунд.

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    ittrainbow-Фото
    а он точно "в набор"? а то может "в стену" (а-ля марафонскую) от недобранных объемов?

    Поги в том году вместо того чтобы набрать уперся в i'm dead i'm gone

    невыбранные объемы добирать некогда, надо восстанавливаться, Винни может на этом погореть
  • Геродот
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    Геродот-Фото
    Цитата: maxxxx
    Спасибо, конечно, там и смотрел этот тур. И там, и там сейчас - видео удалено по требованию правообладателя
    Тады https://vk.com/allsportsnetwork
  • ok_
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    ok_-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Если кто и биоробот, то больше похож на него Й. Вингегор.
    Теперь Т. Погачару надо переходить на оборонительные действия, и больше не быковать со своей командой, чтобы не привозить к победам Й. Вингегора 
     
    Биороботы не дают таких интервью как он, когда закатывался!
  • Геродот
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    Геродот-Фото
    Цитата: maxxxx
    А где можно посмотреть/скачать запись прошедших этапов? Знаю https://tiz-cycling.io, там все этапы есть, но сегодяшний еще не выложили
    Вконтактике несколько каналов,где и прямая трансляция ведется и выкладываются записи этапов (где-то даже с вырезанной рекламой - прям сразу в коллекцию). Постой поиск "Тур де Франс 2024" поможет)
  • RVL
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    RVL-Фото

    Прошу прощения у всех любителей велоспорта..за мой французский 
    Конечно же "кЮвет"

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    maxxxx-Фото
    Спасибо, конечно, там и смотрел этот тур. И там, и там сейчас - видео удалено по требованию правообладателя
  • AlpenFlow
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: maxxxx
    А где можно посмотреть/скачать запись прошедших этапов? Знаю https://tiz-cycling.io, там все этапы есть, но сегодяшний еще не выложили
    vk.com/vel0ton

    Цитата: AlpenFlow
    Цитата: maxxxx
    А где можно посмотреть/скачать запись прошедших этапов? Знаю https://tiz-cycling.io, там все этапы есть, но сегодяшний еще не выложили
    vk.com/vel0ton
    vk.com/vitalsport_plus
  • M-07
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    M-07-Фото

    Я, конечно, за Роглича, но тоже не понял, с чего нейтрализация, когда он сам упал. 

  • kabachok
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    kabachok-Фото

    Да какая нафиг другая сторона и всякие если бы?
    Упал, потерял время - всё. А то так можно допредполагаться до того, что если бы не упал, так мог бы и Вингегора добрать с Погачаром. Тогда давайте дадим Рогличу время победителя да ещё и бонификацию отвесим.  А чего нет?

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (88)
    JetRevel-Фото
    Цитата: maxxxx
    А где можно посмотреть/скачать запись прошедших этапов? Знаю https://tiz-cycling.io, там все этапы есть, но сегодяшний еще не выложили
    Рутракер в помощь,там не только этого года можно скачать

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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