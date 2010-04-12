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Примож Роглич не выйдет на старт 13 этапа Тур де Франс-2024

Примож Роглич не сможет продолжать борьбу на Тур де Франс-2024 после падения 

 

Примож Роглич не выйдет на старт 13 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Примож Роглич прекращает борьбу на Тур де Франс-2024 после падения на 12-м этапе.

 

Команда Red Bull Bora-hansgrohe сообщила: «Примож Роглич прошел тщательное обследование у наших медиков после вчерашнего этапа и ещё раз сегодня утром. Принято решение, что он не будет стартовать сегодня, чтобы сосредоточиться на предстоящих целях. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления, Примож".

 

34-летний словенский велогонщик упал за 12,5 км до финиша на 12-м этапе, финишировал через 2:27 после победителя.

 

Примож Роглич шесть раз в своей карьере стартовал на Тур де Франс, но теперь в третий раз прекращает борьбу из-за последствий падения на французском Гранд-туре.

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Тур де Франс-2024

В тему:

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  1. Имя: Dmiriy

    CCir

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 18.05.2023

    ожидаемо. Надо вместе с Саней готовиться к Вуэльте.

  2. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 12:59 | Регистрация: 7.07.2021

    Изначально ясно было, что шансов занять первое или второе место ровным счетом ноль. Удачу на Вуэльте пусть ловит.

  3. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 21.05.2023

    Роглич как всегда

  4. Имя: валерий

    collega2011

    Сегодня, 13:17 | Регистрация: 11.03.2011

    34 года это уже много для генеральщика.Не надо клиниться на Туре.Гоняй все гонки,выигрывай ,где получится.Имя он уже свое вписал в историю велоспорта и без Тура. 4 ГТ--это 4 ГТ. Удачи Рогличу и побед на гонках!!!

  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:20 | Регистрация: 4.07.2011

    Это было ясно исходя из вчерашнего заявления босса боры. 

    Слов нет, Примож, до чего же тяжёл твой звёздный путь в велоспорте, но ты История!!! 

    Искренне, выздоровления скорейшего и сотвори вновь историю на Вуэльте.

  6. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 12.04.2010

    Удивительные у вас двойные стандарты,господа. Ремку гнобили за то что сбежал с Джиро типа из-за ковида,а реально из-за потери шансов на победу в генерале. Ремке значил нельзя,а Рогличу можно? Ради каких таких достижений он сходит? Вроде все,кроме генерала Тура есть в наличии.

  7. василий

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 15.09.2019

    Так уже тут ловить нечего

  8. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: ЛехаСилос
    Изначально ясно было, что шансов занять первое или второе место ровным счетом ноль. Удачу на Вуэльте пусть ловит.
    Изначально было ясно, что за первое место только два претендента. А по вашей логике остальным генеральщикам тоже надо сходить. Или вы считаете, что генеральщиков только двое - Погачар и Виньегоор ?

  9. M-07

    Сегодня, 15:20 | Регистрация: 27.05.2017

    Очень жаль, не суждено выиграть Тур, видимо.

  10. Имя: валерий

    collega2011

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 11.03.2011

    Цитата: M-07
    Очень жаль, не суждено выиграть Тур, видимо.
    Мир от этого не станет лучшеbiggrin Кэв выиграл 35 раз и что..??

    не надо клиниться на туре,гоняй все,что тебе по зубам и выигрывай.Получай удовольствие в 35 лет,что ты еще на конеdiablo

    1. M-07

      Сегодня, 15:57 | Регистрация: 27.05.2017

      Роглич всё остальное выиграл уже из многодневок, так что не хватает только Тура, на котором ему очень не везёт. Хотя за Дюмулина было куда обиднее, он прям был под Тур сложен, но почему-то на Джиро тащился постоянно, и та операция, которую отвратительно провели врачи, не заметив в колене какой-то камешек, и которая в итоге стоила ему дальнейшей карьеры. Даже так на Туре-2020 в качестве помощника Роглича он мощно ехал. Столько лет прошло, но всё равно жаль. Сейчас ни за кого так переживать не могу, как за Тома когда-то.

  11. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 15:35 | Регистрация: 26.04.2017

    Жаль, что Роглич сошёл. Прямо, какой-то злой рок с этими падениями :(.

     

    Я смотрел момент его падения, и мне показалось, что он начал падать ещё до того, как доехал до препятствия.

  12. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 15:54 | Регистрация: 12.05.2023

    Бора должны сделать вывод и забрать следующий Тур, команды толком не было,были сильные парни которые могут ехать и падать(

    Цитата: motte
    Это было ясно исходя из вчерашнего заявления босса боры. 
    Слов нет, Примож, до чего же тяжёл твой звёздный путь в велоспорте, но ты История!!! 
    Искренне, выздоровления скорейшего и сотвори вновь историю на Вуэльте.
    Вуэльта не то пальто конечно,там тоже нужна команда.

  13. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:04 | Регистрация: 4.07.2011

    Какой то падёж среди генералов, аюсо сошёл из-за короны.

  14. Гонщик

    Сегодня, 17:48 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: ЛехаСилос
    Изначально ясно было, что шансов занять первое или второе место ровным счетом ноль. Удачу на Вуэльте пусть ловит.
    Шансы есть всегда , ибо кризис может настигнуть любого , как и завалить ... Скорее всего сломался психологически после нелепого падения .

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Комментарии

  • Гонщик
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ЛехаСилос
    Изначально ясно было, что шансов занять первое или второе место ровным счетом ноль. Удачу на Вуэльте пусть ловит.
    Шансы есть всегда , ибо кризис может настигнуть любого , как и завалить ... Скорее всего сломался психологически после нелепого падения .

  • motte
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    motte-Фото

    Какой то падёж среди генералов, аюсо сошёл из-за короны.

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (5)
    Невозмутимый-Фото
    Сегодня отдыхаем, готовимся к завтрашней зарубе
  • M-07
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    M-07-Фото
    Роглич всё остальное выиграл уже из многодневок, так что не хватает только Тура, на котором ему очень не везёт. Хотя за Дюмулина было куда обиднее, он прям был под Тур сложен, но почему-то на Джиро тащился постоянно, и та операция, которую отвратительно провели врачи, не заметив в колене какой-то камешек, и которая в итоге стоила ему дальнейшей карьеры. Даже так на Туре-2020 в качестве помощника Роглича он мощно ехал. Столько лет прошло, но всё равно жаль. Сейчас ни за кого так переживать не могу, как за Тома когда-то.
  • JetRevel
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    JetRevel-Фото
    Бора должны сделать вывод и забрать следующий Тур, команды толком не было,были сильные парни которые могут ехать и падать(

    Цитата: motte
    Это было ясно исходя из вчерашнего заявления босса боры. 
    Слов нет, Примож, до чего же тяжёл твой звёздный путь в велоспорте, но ты История!!! 
    Искренне, выздоровления скорейшего и сотвори вновь историю на Вуэльте.
    Вуэльта не то пальто конечно,там тоже нужна команда.
  • SVS
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    SVS-Фото

    Жаль, что Роглич сошёл. Прямо, какой-то злой рок с этими падениями :(.

     

    Я смотрел момент его падения, и мне показалось, что он начал падать ещё до того, как доехал до препятствия.

  • collega2011
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    collega2011-Фото

    Цитата: M-07
    Очень жаль, не суждено выиграть Тур, видимо.
    Мир от этого не станет лучшеbiggrin Кэв выиграл 35 раз и что..??

    не надо клиниться на туре,гоняй все,что тебе по зубам и выигрывай.Получай удовольствие в 35 лет,что ты еще на конеdiablo

  • M-07
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    M-07-Фото

    Очень жаль, не суждено выиграть Тур, видимо.

  • salomon
    Примож Роглич не выйдет на ста ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: ЛехаСилос
    Изначально ясно было, что шансов занять первое или второе место ровным счетом ноль. Удачу на Вуэльте пусть ловит.
    Изначально было ясно, что за первое место только два претендента. А по вашей логике остальным генеральщикам тоже надо сходить. Или вы считаете, что генеральщиков только двое - Погачар и Виньегоор ?
  • lazhu
    Хет-трик Биньяма Гирмая на Тур ... (1)
    lazhu-Фото

    Раньше Тюнисен Ван Арта развозил, теперь вот Гирмая возит

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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