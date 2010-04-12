Примож Роглич не выйдет на старт 13 этапа Тур де Франс-2024

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 12:30
Примож Роглич не сможет продолжать борьбу на Тур де Франс-2024 после падения
Примож Роглич прекращает борьбу на Тур де Франс-2024 после падения на 12-м этапе.
Команда Red Bull Bora-hansgrohe сообщила: «Примож Роглич прошел тщательное обследование у наших медиков после вчерашнего этапа и ещё раз сегодня утром. Принято решение, что он не будет стартовать сегодня, чтобы сосредоточиться на предстоящих целях. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления, Примож".
34-летний словенский велогонщик упал за 12,5 км до финиша на 12-м этапе, финишировал через 2:27 после победителя.
Примож Роглич шесть раз в своей карьере стартовал на Тур де Франс, но теперь в третий раз прекращает борьбу из-за последствий падения на французском Гранд-туре.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (15)
- Просмотров
- (1 873)