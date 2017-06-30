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Примож Роглич поедет классику "Ломбардия", Йонас Вингегор завершил сезон 2023 года

Примож Роглич: «Я как вино - чем старше, тем лучше»

 

 

Примож Роглич, занявший третье место на Вуэльте Испании-2023, сезон ещё не завершил. Он примет участие в классике - Монументе «Ломбардия», которая пройдёт 7 октября.

 

Примож Роглич поедет классику Ломбардия, Йонас Вингегор завершил сезон 2023 года

 

 

Для 33-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma это будет пятый старт на Ломбардии, где его лучшим результатом стало 4-е место в 2021 году. Среди его соперников на итальянской классике будет двукратный победитель Ломбардии Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).

 

В интервью словенскому телеканалу RTV после Вуэльты Испании-2023 Примож Роглич подтвердил, что продолжит тренироваться и в качестве подготовки к «Ломбардии» проедет классику Джиро делл’Эмилия:

 

"Этот сезон был лучшим в моей карьере. Я как вино - чем старше, тем лучше. Мне никогда не бывает скучно, потому что появляется много молодых гонщиков, которые заставляют продолжать работать и двигаться вперёд. Трёхнедельных гонок в этом году уже не осталось, но зато есть однодневные, я поеду Эмилию перед Ломбардией".

 

Примож Роглич поедет классику Ломбардия, Йонас Вингегор завершил сезон 2023 года

 

 

Йонас Вингегор, который начал сезон с победы на испанской гонке O Gran Camiño, продолжил подиумом на Париж-Ницца-2023, выиграл Тур Страны Басков и Критериум Дофине, одержал вторую подряд победу на Тур де Франс, завершил сезон на второй ступени подиума Вуэльты Испании-2023.

 

В интервью TV2 26-летний датский гонщик объявил, что его сезон 2023 года завершён.

 

Йонас Вингегор: «Мне невероятно повезло занять первое, второе и третье места на крупных гонках, избежать инцидентов и всего, что могло случиться. Считаю, что повторить успех будет очень трудно. Мой сезон? Теперь он точно окончен. Мне нужен отдых. Мы поедем на каникулы. С нетерпением жду межсезонья, буду наслаждаться временем с семьёй».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Йонас Вингегор Jonas Vingegaard

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Все довольны кроме Ремко.

    Вся жизнь это гонка.
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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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