Примож Роглич поедет классику "Ломбардия", Йонас Вингегор завершил сезон 2023 года

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- Сегодня, 01:00
Примож Роглич: «Я как вино - чем старше, тем лучше»
Примож Роглич, занявший третье место на Вуэльте Испании-2023, сезон ещё не завершил. Он примет участие в классике - Монументе «Ломбардия», которая пройдёт 7 октября.
Для 33-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma это будет пятый старт на Ломбардии, где его лучшим результатом стало 4-е место в 2021 году. Среди его соперников на итальянской классике будет двукратный победитель Ломбардии Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).
В интервью словенскому телеканалу RTV после Вуэльты Испании-2023 Примож Роглич подтвердил, что продолжит тренироваться и в качестве подготовки к «Ломбардии» проедет классику Джиро делл’Эмилия:
"Этот сезон был лучшим в моей карьере. Я как вино - чем старше, тем лучше. Мне никогда не бывает скучно, потому что появляется много молодых гонщиков, которые заставляют продолжать работать и двигаться вперёд. Трёхнедельных гонок в этом году уже не осталось, но зато есть однодневные, я поеду Эмилию перед Ломбардией".
Йонас Вингегор, который начал сезон с победы на испанской гонке O Gran Camiño, продолжил подиумом на Париж-Ницца-2023, выиграл Тур Страны Басков и Критериум Дофине, одержал вторую подряд победу на Тур де Франс, завершил сезон на второй ступени подиума Вуэльты Испании-2023.
В интервью TV2 26-летний датский гонщик объявил, что его сезон 2023 года завершён.
Йонас Вингегор: «Мне невероятно повезло занять первое, второе и третье места на крупных гонках, избежать инцидентов и всего, что могло случиться. Считаю, что повторить успех будет очень трудно. Мой сезон? Теперь он точно окончен. Мне нужен отдых. Мы поедем на каникулы. С нетерпением жду межсезонья, буду наслаждаться временем с семьёй».
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