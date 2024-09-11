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Состав сборной Словении на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024

Тадей Погачар и Примож Роглич возглавят сборную Словении на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

 

 

Впервые в истории словенские велогонщики выиграли все три Гранд-тура сезона  - Тадей Погачар сделал дубль с победами на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2024, а Примож Роглич выиграл Вуэльту Испании. Однако на чемпионатах мира по шоссейному велоспорту Словения пока никогда не побеждала ни в групповой гонке, которая проводится с 1927 года, ни в гонке с раздельным стартом, которая проходит с 1994 года.

 

Примож Роглич был серебряным призёром в индивидуальной гонке на время в 2017 году, когда уступил Тому Дюмулину 57 секунд на дистанции в 31 км. Тадей Погачар взял бронзу в групповой гонке в Глазго на чемпионате мира в прошлом году, проиграв Матье ван дер Пулу и Вауту ван Арту.

 

В этом году 34-летний Примож Роглич будет представлять Словению и в гонке с раздельным стартом, и в групповой гонке. Тадей Погачар поедет только групповую гонку. Помогать лидерам бороться за медали в групповой гонке будут Матей Мохорич, Ян Тратник, Домен Новак, Лука Мезгец и Матевж Говекар.

 

Состав сборной Словении на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024

 

Состав сборной Словении на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024

 

 

Тренер сборной Словении Урош Мурн (Uroš Murn) в интервью MMC RTV сказал, что команда нацелена бороться за медали в обеих дисциплинах:

 

«Я третий год занимаю пост тренера сборной. Мы приложили много сил, чтобы собрать наших лучших велогонщиков, выступающих в командах Мирового тура, и направить их с общей целью на чемпионат.

 

Цель — выиграть медаль и в разделке, и в групповой гонке. В лице Приможа у нас сильный претендент на разделку. Мы рассчитываем на одну медаль в групповой гонке, но, конечно, их может быть и две. Нам только нужно немного удачи.

 

Трасса групповой гонки очень выматывающая - 4500 м набора высоты, 273,9 км протяжённости. В Цюрихе очень тяжёлые подъёмы, равнинный отрезок только один - у озера, а потом к вершине и по холмам вокруг озера.

 

В эпоху современного велоспорта наши велогонщики сотворили что-то невообразимое. Это не только словенский феномен, я называю это глобальным феноменом  - два велогонщика из маленькой Словении выиграли в один год все трёхнедельные гонки. Это невероятно и для остального мира. Но мы не должны забывать о ребятах, которые внесли вклад в эти успехи.

 

Мы понимаем, что у гонщиков есть интересы своих команд, что их программа очень насыщенна, что они устают и адаптируются к гонкам и подготовкам самостоятельно. Они также должны уделять время семейной жизни, которой нельзя пренебрегать. Лично для меня огромная честь быть часть этой истории, я очень горжусь».

 

Состав сборной Словении на чемпионат мира-2024:

 

Primoz Roglic  

Tadej Pogacar

Matej Mohoric

Domen Novak

Luka Mezgec

Jan Tratnik

Matevz Govekar

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Теги к статье: Тадей Погачар Примож Роглич Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул возглавит сборн ... (1)
    rude_rider-Фото

    24 года а лицо уже лет на 35 выглядит.все таки велоспорт высасывает силы 

    давай Рэмбо твори историю. не отставай от киборга 

  • Cahko
    Memorial Marco Pantani-2024. Р ... (5)
    Cahko-Фото
    и потом он больше на травму ссылается на олимпиаду.

    тут можно порассуждать насколько там что реально, а насколько там он оправдывается, но от вас просто информация неправдивая.
    смысл правда вам это объяснять, не знаю зачем. не стоит тема этих постов
  • Cahko
    Memorial Marco Pantani-2024. Р ... (5)
    Cahko-Фото
    Мне до лампы если честно на Астану, но вы какой то глор. в Астане все хорошие и непогрешимые, а как ушли из Астаны, сразу плохие.
    неприятно читать.


    не знаю конкретно какое интервью,вы имеете ввиду, я нашшел такую цитату от него

    " Олимпийские игры и чемпионат мира — это разные гонки. Все мы, тем более профессионалы, привыкли к какой?то информации по радио, всегда держать под контролем гонку. Сегодня был пелотон в два раза меньше, гонщики были будто без рук. Сам на себе ощутил, что без радио гонка совсем другая идет — нет информации ни по времени, ни по тому, кто впереди, поэтому старался использовать момент и уехать в отрыв. Я попробовал. Кто не рискует, тот не пьет шампанского."

    Где он объяснил отсутствием связи неудачу?
    Короч вы соврали просто.
    Рекомендую так не делать больше
  • vova-55
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    vova-55-Фото

    Болельщиков, хейтеров, троллей много и хотелок у них тоже много разных. 

    А человек делает, то что может и даже больше: 

    "... хочется быть самим собой, делать по-своему, участвовать в своих гонках, идти к своей  истории...". 

  • gumanoidd
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    gumanoidd-Фото

    в велоспорте Олимпиада на 10-м месте---вот и непоехал



    в велоспорте главное ЧМ --- Гранд туры---классики типа Рубе

  • Ernat78
    Майкл Мэттьюс — первый трёхкра ... (1)
    Ernat78-Фото

    Гирмая бы в Астану

  • RVL
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    RVL-Фото

    Ну а тадей уставший после тдф полетел за океан, перед чм на самолёте...
    За бабло.

    Да и после Джиро на тдф по той же причине...

    Нет ничего святого в этом погачаре))
    ))
    Я не запрещаю, с чего вы взяли..
    Именно так же имею право высказаться...))

  • jerzyk
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (2)
    jerzyk-Фото
    Оля і Юля - ви молодці! Так тримати! ???????

    ???????

    Знаки запитання не від мене, від мене сердушка, люблю Вас!?
  • MVDP
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    MVDP-Фото
    Вот и младшенький подрос.
  • Pugachev
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    Pugachev-Фото

    Похоже, высокие места Гирмая стали настолько привычны, что уже про них и не говорят - само собой разумеется это. И это мне лично очень приятно - весьма положителный спортсмен он.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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