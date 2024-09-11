Состав сборной Словении на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024

Тадей Погачар и Примож Роглич возглавят сборную Словении на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе

Впервые в истории словенские велогонщики выиграли все три Гранд-тура сезона - Тадей Погачар сделал дубль с победами на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2024, а Примож Роглич выиграл Вуэльту Испании. Однако на чемпионатах мира по шоссейному велоспорту Словения пока никогда не побеждала ни в групповой гонке, которая проводится с 1927 года, ни в гонке с раздельным стартом, которая проходит с 1994 года.

Примож Роглич был серебряным призёром в индивидуальной гонке на время в 2017 году, когда уступил Тому Дюмулину 57 секунд на дистанции в 31 км. Тадей Погачар взял бронзу в групповой гонке в Глазго на чемпионате мира в прошлом году, проиграв Матье ван дер Пулу и Вауту ван Арту.

В этом году 34-летний Примож Роглич будет представлять Словению и в гонке с раздельным стартом, и в групповой гонке. Тадей Погачар поедет только групповую гонку. Помогать лидерам бороться за медали в групповой гонке будут Матей Мохорич, Ян Тратник, Домен Новак, Лука Мезгец и Матевж Говекар.

Тренер сборной Словении Урош Мурн (Uroš Murn) в интервью MMC RTV сказал, что команда нацелена бороться за медали в обеих дисциплинах:

«Я третий год занимаю пост тренера сборной. Мы приложили много сил, чтобы собрать наших лучших велогонщиков, выступающих в командах Мирового тура, и направить их с общей целью на чемпионат.

Цель — выиграть медаль и в разделке, и в групповой гонке. В лице Приможа у нас сильный претендент на разделку. Мы рассчитываем на одну медаль в групповой гонке, но, конечно, их может быть и две. Нам только нужно немного удачи.

Трасса групповой гонки очень выматывающая - 4500 м набора высоты, 273,9 км протяжённости. В Цюрихе очень тяжёлые подъёмы, равнинный отрезок только один - у озера, а потом к вершине и по холмам вокруг озера.

В эпоху современного велоспорта наши велогонщики сотворили что-то невообразимое. Это не только словенский феномен, я называю это глобальным феноменом - два велогонщика из маленькой Словении выиграли в один год все трёхнедельные гонки. Это невероятно и для остального мира. Но мы не должны забывать о ребятах, которые внесли вклад в эти успехи.

Мы понимаем, что у гонщиков есть интересы своих команд, что их программа очень насыщенна, что они устают и адаптируются к гонкам и подготовкам самостоятельно. Они также должны уделять время семейной жизни, которой нельзя пренебрегать. Лично для меня огромная честь быть часть этой истории, я очень горжусь».

Состав сборной Словении на чемпионат мира-2024:

Primoz Roglic

Tadej Pogacar

Matej Mohoric

Domen Novak

Luka Mezgec

Jan Tratnik

Matevz Govekar