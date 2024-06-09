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Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Примож Роглич выиграл второй подряд горный этап Критериума Дофине-2024

 

 

Примож Роглич одержал вторую подряд победу на этапе Критериума Дофине-2024 и укрепил позицию лидера генеральной классификации. На 7-м, королевском горном этапе 34-летний словенский гонщик и команда Bora-hansgrohe не оставили шанса ни отрыву, ни соперникам. Этап завершался восхождением к горнолыжному курорту Самоэнс 1600 - подъёмом  протяжённостью 10 км со средним градиентом 9,3%, отрезками с 12,3%, 10,2%, 11% градиентом и финальными 4 км со средним градиентом 8,6%.

 

Перед стартом и во время 7 этапа с Критериума Дофине-2024 сошли многие гонщики, включая Тео Геогана Харта (Lidl-Trek), Илана Ван Вильдера (Soudal Quick Step), Сантьяго  Умбу (Astana Qazaqstan), Нельсона Паулесса (EF Education).

 

Команда Bora-hansgrohe весь этап контролировала ситуацию в гонке. Нико Денц, Марко Халлер и Боб Юнгельс работали более 140 километров, затем Маттео Собреро и Джей Хиндли увеличили скорость в группе на первой части финального подъёма.

 

Единственным гонщиком отрыва дня, удержавшимся впереди пелотона до финального подъёма, стал Марк Солер (UAE Team Emirates), атаковавший в одиночку за 45 км до финиша. За 5 км до вершины у него оставалось в запасе ещё около трёх минут над группой жёлтой майки, но за 2 км до финиша его прошла просеявшаяся группа генеральщиков, из которой к этому времени уже выпал Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).  

 

Александр Власов включился в работу на второй половине подъёма, просеивая группу. В ней удержались Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Ойер Ласкано и Хавьер Ромо (Movistar), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Дерек Джи (Israel Premier Tech), Лауренс Де Плюс и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers). Чикконе, а затем Ласкано пытались атаковать, но не смогли создать просвет. На финальной прямой на ускорение Ойера Ласкано отреагировали Маттео Йоргенсон и Примож Роглич.

 

 Но Йоргенсон не смог соперничать с Приможем Рогличем, который ускорился за 250 м до финиша. Примож Роглич взял вторую подряд победу на этапе, Маттео Йоргенсон финишировал вторым, а Джулио Чикконе замкнул тройку сильнейших. В общем зачёте в тройку лучших поднялся Дерек Джи, который уступает Приможу Рогличу 1:13, а Александра Власова, который также улучшил положение в генеральной классификации и поднялся на 4-ю строчку, Дерек Джи опережает на 43 секунды.

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) потерял место в тройке лучших, спустившись на 6-ю позицию в генеральной классификации с отставанием в 2:15 от Приможа Роглича.

 

Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

 

Photo ©  SprintCycling / BORA – hansgrohe

 

Примож Роглич: «Сегодня мы не фокусировались на борьбе за победу на этапе. Но контролировать гонку надо было с километра ноль, что и делали мои товарищи по команде. Всё казалось легко, но на самом деле ребята проделали невероятную работу, каждый из них! Все работали великолепно. Моей главной задачей было остаться целым и невредимым. В такую погоду это было нелегко. Однако в финале у меня  шла нога, чтобы завершить работу команды. Завтра ещё один супертяжёлый день».

 

Результаты 7 этапа Критериума Дофине-2024

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: "Я ещё не на ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Абонемент на Андерлехт.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото

    Что там за новость про Астану и китайский бизнес? Хотелось бы услышать подробней и конкретней ... или пока только слухи?

    ( хотя все мы знаем слухи в велоспорте просто так не ходят)

    Цитата: Невозмутимый
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.
    Помоему главный вопрос - кто заменит Майку на туре?

  • error
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    error-Фото

    Роглич отрабатывает и показывает что станет делать на Туре. как вырывать секунды. Но ему нужен будет один этап такой ка Куршавель в прошлом году. Когда Висма сняла все вопросы. Сможет ли это сделать BORA?

     

  • velodoctor
    Duracell Dwars door het Hagela ... (1)
    velodoctor-Фото
    Абрахамсен вел себя некрасиво, после отъезда он только сидел на колесе Вермеерша и де вриса, они даже орали друг на друга и обзывались. В итоге Джанни после травмы все же нашел силы на финише и победил, за себя и второго парня из отзыва. Я рад что победы не достаются таким наглым рябетам как абрахамсен.
  • lazhu
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    lazhu-Фото

    А мне че-то показалось, что Йоргенсон просто не ожидал, что финиш уже прямо за поворотом, еще метров 20 - и может обошел бы Роглу.

  • maxxxx
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    maxxxx-Фото
    Роглич подтянул своего тренера, Marc Lamberts. Который был первым и единственным на тот момент тренером ван Арта. Насчет того, помогает ли он теперь Власову, я инфы не встречал
  • hipopotuk
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    hipopotuk-Фото
    скорее всего подберут ли подходящие витамины Арабы для поги
  • DenisRodikov
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    DenisRodikov-Фото

    Власов очень хорош. Йоргенсон хорош, быть близко за Рогличем на таком фининше круто, да и вообще казалось, что может накатить на последних метрах.

    Роглич хорош тоже, две победы. Если это близко к пику, то заявка на призы на Туре. Но уровень Погачара/Винегора в их нормальной/хорошей форме заметно выше.

  • Невозмутимый
    Чемпионат Азии на шоссе. Никол ... (5)
    Невозмутимый-Фото
    Николя? Серьёзно? )))
  • Невозмутимый
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    Невозмутимый-Фото
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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