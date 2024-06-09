Дубль Приможа Роглича на Критериуме Дофине-2024

Примож Роглич выиграл второй подряд горный этап Критериума Дофине-2024

Примож Роглич одержал вторую подряд победу на этапе Критериума Дофине-2024 и укрепил позицию лидера генеральной классификации. На 7-м, королевском горном этапе 34-летний словенский гонщик и команда Bora-hansgrohe не оставили шанса ни отрыву, ни соперникам. Этап завершался восхождением к горнолыжному курорту Самоэнс 1600 - подъёмом протяжённостью 10 км со средним градиентом 9,3%, отрезками с 12,3%, 10,2%, 11% градиентом и финальными 4 км со средним градиентом 8,6%.

Перед стартом и во время 7 этапа с Критериума Дофине-2024 сошли многие гонщики, включая Тео Геогана Харта (Lidl-Trek), Илана Ван Вильдера (Soudal Quick Step), Сантьяго Умбу (Astana Qazaqstan), Нельсона Паулесса (EF Education).

Команда Bora-hansgrohe весь этап контролировала ситуацию в гонке. Нико Денц, Марко Халлер и Боб Юнгельс работали более 140 километров, затем Маттео Собреро и Джей Хиндли увеличили скорость в группе на первой части финального подъёма.

Единственным гонщиком отрыва дня, удержавшимся впереди пелотона до финального подъёма, стал Марк Солер (UAE Team Emirates), атаковавший в одиночку за 45 км до финиша. За 5 км до вершины у него оставалось в запасе ещё около трёх минут над группой жёлтой майки, но за 2 км до финиша его прошла просеявшаяся группа генеральщиков, из которой к этому времени уже выпал Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step).

Александр Власов включился в работу на второй половине подъёма, просеивая группу. В ней удержались Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Ойер Ласкано и Хавьер Ромо (Movistar), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Дерек Джи (Israel Premier Tech), Лауренс Де Плюс и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers). Чикконе, а затем Ласкано пытались атаковать, но не смогли создать просвет. На финальной прямой на ускорение Ойера Ласкано отреагировали Маттео Йоргенсон и Примож Роглич.

Но Йоргенсон не смог соперничать с Приможем Рогличем, который ускорился за 250 м до финиша. Примож Роглич взял вторую подряд победу на этапе, Маттео Йоргенсон финишировал вторым, а Джулио Чикконе замкнул тройку сильнейших. В общем зачёте в тройку лучших поднялся Дерек Джи, который уступает Приможу Рогличу 1:13, а Александра Власова, который также улучшил положение в генеральной классификации и поднялся на 4-ю строчку, Дерек Джи опережает на 43 секунды.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) потерял место в тройке лучших, спустившись на 6-ю позицию в генеральной классификации с отставанием в 2:15 от Приможа Роглича.

Photo © SprintCycling / BORA – hansgrohe

Примож Роглич: «Сегодня мы не фокусировались на борьбе за победу на этапе. Но контролировать гонку надо было с километра ноль, что и делали мои товарищи по команде. Всё казалось легко, но на самом деле ребята проделали невероятную работу, каждый из них! Все работали великолепно. Моей главной задачей было остаться целым и невредимым. В такую погоду это было нелегко. Однако в финале у меня шла нога, чтобы завершить работу команды. Завтра ещё один супертяжёлый день».