Примож Роглич попрощался с командой Jumbo-Visma, финишировав 3-м на Ломбардии-2023

Примож Роглич впервые в карьере на подиуме классики-Монумента “Ломбардии”-2023

33-летний словенский велогонщик Примож Роглич проехал последнюю гонку в составе команды Jumbo-Visma - классику-Монумент Ломбардия-2023. Со следующего года он будет выступать в команде Bora-hansgrohe.

На Ломбардии-2023 Примож Роглич отобрался в группу сильнейших на решающем предпоследнем подъёме Пассо ди Ганда. Он переложился к Тадею Погачару (UAE Team Emirates) и Александру Власову (Bora-hansgrohe), создавшими просвет за 32 км до финиша.Но на вторую атаку своего соотечественника, уехавшего на спуске с Пассо ди Ганда, как и другие гонщики первой группы, ответить не смог.

В спринте через 52 секунды после отпраздновавшего третью победу на Ломбардии Тадея Погачара Примож Роглич занял 3-е место, проиграв 24-летнему итальянскому гонщику Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step). Это лучший результат Приможа Роглича на Ломбардии за пять участий в классике.

Photo Credits: LaPresse

Примож Роглич: «Подиум Ломбардии для меня что-то новое. Конечно, я должен сюда вернуться и улучшить результат. Но сейчас я доволен. Третье место для меня как победа. У меня просто не шла нога. Я рад, что гонка закончена. Боль тоже закончилась.

Конечно, в момент атак я мог бы ответить сильнее, или, может быть, если бы гонка шла завтра, поехал бы по-другому, но сегодня ноги не было. Поэтому третье место - моя победа. Я всё оставил на дороге. Так как ноги подвели, то выпадал, но хотел проехать хорошо, поэтому боролся, боролся, боролся, чтобы вернуться. Последние 50 километров были мучительными. Считаю, что мне повезло финишировать на подиуме. Впервые на этой гонке я заехал на подиум.

Третье место - максимум, который мог достичь сегодня. Поэтому ни о чём не жалею. Мне хотелось завершить мою эру с командой стильно, но, к сожалению, сегодня не получилось.

Время с Jumbo-Visma было фантастическим. С гордостью о нём вспоминаю. За последние 8 лет мы вместе через многое прошли. Это было великолепное время. Мы многого достигли за прошедший сезон, который я завершил третьим местом на Ломбардии. Эмоции сегодня захлёстывали, со мной навсегда останется много красивых воспоминаний. Это была прекрасная глава моей жизни».