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Примож Роглич попрощался с командой Jumbo-Visma, финишировав 3-м на Ломбардии-2023

Примож Роглич впервые в карьере на подиуме классики-Монумента “Ломбардии”-2023

 

 

 

33-летний словенский велогонщик Примож Роглич проехал последнюю гонку в составе команды Jumbo-Visma - классику-Монумент Ломбардия-2023. Со следующего года он будет выступать в команде Bora-hansgrohe.

 

На Ломбардии-2023 Примож Роглич отобрался в группу сильнейших на решающем предпоследнем подъёме Пассо ди Ганда. Он переложился к Тадею Погачару (UAE Team Emirates) и Александру Власову (Bora-hansgrohe), создавшими просвет за 32 км до финиша.Но на вторую атаку своего соотечественника, уехавшего на спуске с Пассо ди Ганда, как и другие гонщики первой группы, ответить не смог.

 

В спринте через 52 секунды после отпраздновавшего третью победу на Ломбардии Тадея Погачара Примож Роглич занял 3-е место, проиграв 24-летнему итальянскому гонщику Андреа Баджиоли (Soudal Quick Step). Это лучший результат Приможа Роглича на Ломбардии за пять участий в классике.

 

Примож Роглич попрощался с командой Jumbo-Visma, финишировав 3-м на Ломбардии-2023

 

Photo Credits: LaPresse

 

Примож Роглич: «Подиум Ломбардии для меня что-то новое. Конечно, я должен сюда  вернуться и улучшить результат. Но сейчас я доволен. Третье место для меня как победа. У меня просто не шла нога. Я рад, что гонка закончена. Боль тоже закончилась.

 

Конечно, в момент атак я мог бы ответить сильнее, или, может быть, если бы гонка шла завтра, поехал бы по-другому, но сегодня ноги не было. Поэтому третье место - моя победа. Я всё оставил на дороге. Так как ноги подвели,  то выпадал, но хотел проехать хорошо, поэтому боролся, боролся, боролся, чтобы вернуться. Последние 50 километров были мучительными. Считаю, что мне повезло финишировать на подиуме. Впервые на этой гонке я заехал на подиум.

 

Третье место - максимум, который мог достичь сегодня. Поэтому ни о чём не жалею. Мне хотелось завершить мою эру с командой стильно, но, к сожалению, сегодня не получилось.

 

Время с Jumbo-Visma было фантастическим. С гордостью о нём вспоминаю. За последние 8 лет мы вместе через многое прошли. Это было великолепное время. Мы многого достигли за прошедший сезон, который я завершил третьим местом на Ломбардии. Эмоции сегодня захлёстывали, со мной навсегда останется много красивых воспоминаний. Это была прекрасная глава моей жизни».

 

Результаты классики Ломбардия-2023

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Ломбардия-2023

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Олег, я вас понял. К сожалению, вынужден с вами согласиться.

    Раньше СК поддерживал российских гонщиков, а теперь он предпочитает их не замечать.

    Его можно понять, конечно, ведь он уже много лет живет в Италии и ему приходится подстраиваться под новую реальность, чтобы обеспечить свою жизнь.

    Это его выбор. 

  • Joe
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Joe-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?
    нет, конечно. Но его комментарии позволяют это предположить. Складывалось впечатление, что Курдюкову не очень комфортно от того, что Власов был среди претендентов на победу (о чем он старательно умалчивал семь часов), от того, что россиянин до конца боролся за призы.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар третий год подря ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Velolive, спасибо за Замечательное review.

     

    У Погачара есть победы на трех Монументах. Осталось еще два, но, самых сложных и непредсказуемых.
    Если он это сделает, это будет Великое достижение.

  • VeloVelo
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    VeloVelo-Фото

    Власов Саша молодец, боролся, имел шансы, но, к сожалению, и на радость Сергею Курдюкову, не попал на подиум.

    Я гонку не смотрел, а что, Курдюков реально радовался тому, что Власов не на подиуме?

  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А сказать действительно больше нечего!
  • Velolife
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Tadej лучший из лучших! Вошёл в "зал славы" Giro Il Lombardia: хет-трик, да ещё и подряд! И к тому же 2 гранд-классики в году! Замечательно! Поздравляю!

  • shoooster
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    shoooster-Фото
    I live this game!
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Я три дня гнался за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны (с)
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    А впалая грудная клетка для кумира это норм?
  • kabachok
    Ломбардия-2023. Результаты (47)
    kabachok-Фото
    Бггг))

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
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7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
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