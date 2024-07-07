Йонас Вингегор — победитель 11 этапа Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор одержал победу на 11-м этапе Тур де Франс-2024, выиграв спринт в дуэли со своим давним соперником Тадеем Погачаром.

Это четвёртая победа на этапе французского Гранд-тура в карьере двукратного победителя этой гонки Йонаса Вингегора - предыдущие он одержал на этапах с горным финишем на 11-м этапе на Коль-дю-Гранон в 2022, на 18-м этапе до Отакам в 2022 и в горной разделке на 16-м этапе до Комблу в 2023.

1-м и 2-м Йонас Вингегор и Тадей Погачар финишировали в 8-й раз на этапах Тур де Франс и в 16-й раз в карьере. В последний раз первое и второе место они заняли на 16-м этапе Тур де Франс в прошлом году, когда на 22,4-км дистанции Йонас Вингегор опередил Тадея Погачара на 1:38. На этот раз Тадей Погачар в генеральной классификации проиграл Йонасу Вингегору всего 1 секунду (из-за бонификаций).

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

В 2022 году датский гонщик опередил Погачара на вершине Отакам на 1:04.

Словенский гонщик команды UAE Team Emirates выигрывал у Йонаса Вингегора пять раз (на этапах, где они финишировали 1-м и 2-м), но с минимальным преимуществом - на 17-м этапе до Коль-дю-Порте в 2021 году Погачар опередил Вингегора на 3 секунды. На том же Тур де Франс-2021 на 18-м этапе до Луз-Ардиден Тадей Погачар опередил Йонаса Вингегора на 2 секунды. С одним временем они финишировали 1-м и 2-м в 2022 на Ла-Планш-де-Бель-Фий и на этапе до Пейрагюд, а в 2023 году Тадей Погачар выиграл у Йонаса Вингегора 24 секунды на 6-м этапе.

Йонас Вингегор вышел на старт Тур де Франс-2024 через 85 дней после падения на Туре Страны Басков. Победа на 11-м этапе стала 8-й его победой в гонках в этом сезоне и она одержана ровно через 4 месяца после последней, 10 марта на этапе Тиррено-Адриатико-2024.

После финиша Йонас Вингегор не сдержал эмоций.

Йонас Вингегор: «Эта победа очень много для меня значит. Сейчас вспомнил всё, через что я прошёл за последние несколько месяцев. Весь период после моего падения на Туре Страны Басков был тяжёлым. Эта победа для моей семьи. Они всё время меня поддерживали, без семьи у меня бы ничего не получилось. Моя жена сыграла ключевую роль в моём возвращении. Конечно, эта победа вызвала у меня бурю эмоций.

Прошло всего три месяца после тех двух недель, что я провёл в больнице. Я просто счастлив, что присутствую в гонке. Я не смог ответить на ускорение Тадея Погачара сразу, оно было очень мощным. Мне пришлось бороться, чтобы его догнать. Не думал, что у меня это получится, но я это сделал. На спуске он смог выиграть немного времени, поэтому я не ожидал, что смогу к нему переложиться. В итоге всё завершилось спринтом. Я сразу почувствовал, что выиграл.

Немного удивлён, что смог опередить его в спринте. Три месяца назад я и подумать не мог, что буду здесь снова бороться за победу. Невероятно, что я вернулся на этот уровень, что выиграл этап Тур де Франс, что борюсь за генеральную классификацию. Я знал, что буду в хорошей форме, но не думал, что она будет настолько хорошей. Перед стартом на Тур де Франс у меня были большие сомнения. Я даже не мечтал выиграть этап. Теперь верю, что могу выиграть и Тур де Франс. Обычно я достигаю пика формы на второй и третьей неделе гонки. Надеюсь, что и в этом году у меня это получится».

Франс Маассен, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «После вершины Пюи-Мари-де-Пейроль казалось, что нам надо лимитировать потери. Эта победа точно вошла в число его лучших побед. Момент, когда он догнал Погачара, сам является победой. Но он превзошёл и это. В генеральной классификации всё по-прежнему отыгрываемо. Они равны по силам, и сегодня они это доказали. Мы будем бороться до Ниццы».

Ход 11 этапа Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

Дуэль Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на 11-м этапе Тур де Франс-2024

На старт этапа из-за болезни не вышел Тим Де Клерк (Lidl-Trek). 11-й этап начался с атак, желающих уехать в отрыв было много, атаки продолжались первые два часа гонки. Однако преуспеть многочисленной группе, оторвавшейся от пелотона за 118 км до финиша не удалось. Отрыв лидировал с преимуществом не больше двух с половиной минут, в то время как ситуацию в голове пелотона контролировала команда Тадея Погачара UAE Team Emirates.

На первом из череды финальных подъёмов - подъёме 2-й категории Коль де Нэронн (Col de Neronne) протяжённость 3,8 км, 897-1242 м, перепад 345 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%) за 3 км до вершины, за 45, 3 км до финиша, из отрыва атаковали Ойер Ласкано (Movistar) и Бен Хили (EF Education EasyPost).

В это время за их спиной в пелотоне, на повороте, за 46 км до финиша упал ехавший в голове пелотона Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike). Он быстро вернулся на велосипед.

Павел Сиваков (UAE) возглавил пелотон на первых подъёмах. За 44 км до финиша пелотон уступал отрыву одну минуту. За 2 км до вершины Нэронн к Бену Хили переложился Ричард Карапас.

На подъёме 1-й категории Па-де-Пейроль/Пюи Мари (Pas de Peyrol/Puy Mary) протяжённость 5,4 км, 1150-1589 м, перепад 439 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%), за 36 км до финиша, они догнали Ойера Ласкано. Однако пелотон находился всего в 25 секундах. За 1,9 км до вершины Бен Хили остался вместе с Ойером Ласкано, но пелотон приблизился к дуэту уже на 15 секунд. За 2 км до вершины Па-де-Пейроль пелотон возглавил Адам Йейтс (UAE). Из пелотона начали выпадать гонщики. Хуан Аюсо, Энрик Мас (Movistar) отстали за 1,4 км до вершины.

За 1,3 км до вершины Па-де-Пейроль впереди остался лишь Бен Хили. От пелотона к 1 км до вершины осталось не более 10 гонщиков. С Тадеем Погачаром оставалось два помощника - Адам Йейтс и Жуан Алмейда. Йонас Вингегор сидел на колесе Тадея Погачара, а Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) находился за капитаном Visma Lease a Bike. Бена Хили догнали за 1 км до вершины. А ещё через 400 м атаковал обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

25-летний словенский гонщик поехал в одиночку за 31,5 км до финиша. Он быстро создал просвет. На его ускорение отреагировали Йонас Вингегор и Примож Роглич, а Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), идущий на втором месте в общем зачёте, поехал своим темпом.

За 200 м до вершины Йонас Вингегор уехал от Приможа Роглича. На вершине Йонас Вингегор находился в 25 метрах от Тадея Погачара, но на спуске просвет стал больше - за 30 км проигрывал около 12 секунд, Роглич - 15 секунд. Эвенепул за 28 км отстал на полминуты.

На одном из поворотов на спуске Тадей Погачар едва не упал. Примож Роглич на этом спуске догнал Йонаса Вингегора - они уступали Погачару за 22,7 км 23 секунды, Ремко Эвенепул проигрывал 38 секунд.

За 19,5 км до финиша Ремко Эвенепул с группой гонщиков догнал Вингегора и Роглича, Тадей Погачар в этом время был впереди в 34 секундах.

В это время пока шла борьба претендентов на общий зачёт многочисленные болельщики Романа Барде на подъёме Па-де-Пейроль подготовились приветствовать своего кумира на последнем в его карьере Тур де Франс.

За 18 км до финиша, за 3,3 км до вершины подъема 2-й категории Коль дю Пертюс (Col du Perthus) протяженность 4,4 км, 960-1309 м, перепад высот 349 м, средний градиент 7,9%, максимальный 14%), Ремко Эвенепул не выдержал темп Роглича и Вингегора.

За 3 км до вершины Тадей Погачар опережал дуэт преследователей на 41 секунду.

За 2,5 км до финиша Йонас Вингегор уехал от Приможа Роглича, сократив разрыв с Погачаром до 20 секунды.

Примож Роглич за 2,2 км до вершины проигрывал Погачару 35 секунд. За 15 км до финиша, за 300 м до вершины Пертюс Йонас Вингегор почти догнал Погачара, сократив разрыв до 5 секунд.

Группа Эвенепула и Роглича находилась в 45 секундах.

За 100 м до вершины Вингегор догнал Погачара, но Тадей Погачар атаковал и первым прошёл вершину Коль дю Пертюс. Роглич и Эвенепул проиграли на вершине 47 секунд. Но следующую вершину Коль-де-Фон-де-Сер Вингегор прошёл первым.

Этап завершился спринтом двух двукратных победителей Тур де Франс, в котором Йонас Вингегор опередил Тадея Погачара.

За 6 км до финиша Эвенепул и Роглич проигрывали Погачару и Виннегору 37 секунд. На спуске с финального подъёма Примож Роглич упал, но, согласно регламенту гонки, 11-й этап считается этапом третьей категории, а значит, на нём действовала нейтрализация за 3 км до финиша. Поэтому Примож Роглич получил одно время с Ремко Эвенепулом, который приехал на финиш через 25 секунд после дуэта лидеров.

Изменения в классификациях после 11 этапа Тур де Франс-2024:

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера, позиции четвёрки лидеров остались без изменений.

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) поднялся на пятую строчку, также на одну позицию улучшили своё положение в общем зачёте Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Микель Ланда (Soudal Quick Step). На 8-е место переместился Адам Йейтс (UAE), в топ-10 поднялся Джулио Чикконе (Lidl-Trek), который финишировал пятым на этапе.

Тадей Погачар перехватил гороховую майку лучшего в горной классификации у Йонаса Абрахамсена (Uno-X), однако, так как словенский гонщик продолжает лидировать в общем зачёте, Абрахамсен на 12-м этапе стартует в гороховой майке, так как пока занимает вторую позицию в этой классификации.

Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, однако его ближайшим соперником после 11 этапа стал Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), уступающий ему 3:34, а Хуан Аюсо (UAE Team Emiraes) сместился на третью строчку с отставанием в 6:03.