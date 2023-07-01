Тадей Погачар отыграл 8 секунд у Йонаса Вингегора на 13 этапе Тур де Франс-2023

Тадей Погачар: «Не выиграли этап, но всё равно одержали победу в борьбе за жёлтую майку»

На 13-м этапе Тур де Франс-2023 у лидеров общего зачёта не получилось побороться за победу на вершине высшей категории Гран-Коломбье.

На подъёме Гран-Коломбье Тадей Погачар праздновал победу в 2020 году, когда выиграл 15-й этап. На этот раз, хотя и без победы на этапе, словенский гонщик поставил личный рекорд. Согласно данным NTT Data, Погачар проехал Гран-Коломбье со средней скорость 23,5 км ч за 43 минуты 51 секунду, что на 1 минуту 46 секунд быстрее, чем в 2020 году. На последних 500 метрах словенский гонщик выдал рывок со скоростью 36,4 км/ч.

UAE Team Emirates, команда двукратного победителя Большой Петли Тадея Погачара, задала высокую скорость на подъёме, порвав просеявшуюся до 15 гонщиков группу генеральщиков. За 4 км до вершины в ней остались лишь Тадей Погачар, защищающий жёлтую майку лидера Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), их помощники - Адам Йейтс и Сепп Кусс, а также Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) и Том Пидкок (INEOS Grenadiers).

Тадей Погачар атаковал за 600 м до финиша, Йонас Вингегор поехал за ним, но не закрыл просвет, проиграв на финише 4 секунды. Тадей Погачар забрал 6 бонусных секунд за третье место, а датскому гонщику команды Jumbo-Visma достались 4 бонусных секунды. Разрыв между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром в генеральной классификации сократился до 9 секунд. Джей Хиндли удержал третье место в общем зачёте, уступая лидеру 2 минуты 51 секунду.

Хошеан Мачин (Matxin Joxean Fernandez), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Дело не обязательно в психологии, более важно, как идёт нога. Нам очень полезно выиграть несколько секунд».

Тадей Погачар: «Снимаю шляпу перед отрывом, за то, что удержались до финиша. Михал Квятковски сегодня был невероятно силён. Что касается нас, этап был успешным, потому что выиграли несколько секунд.

До финала Тура ещё далеко, ситуация для нас выгодная. Едем гонку день за днём, ищем возможности отыграть несколько секунд. Команда выступила великолепно. Сегодня все были уверены и мотивированы. Хотя мы и не выиграли этап, всё равно одержали победу в борьбе за жёлтую майку».