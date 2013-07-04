Йонас Вингегор получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2023 года

“Золотой велосипед” у Деми Воллеринг и Йонаса Вингегора по итогам 2023 года

За день до презентации маршрута Тур де Франс-2024 состоялась церемония награждения лучшего велогонщика года по версии французского журнала“ Vélo Magazine”.

Приз «Золотой велосипед» (Velo d’Or) по итогам года был присуждён победителю Тур де Франс-2023, 26-летнему датскому велогонщику команды Jumbo-Visma Йонасу Вингегору. По итогам голосования Йонас Вингегор обошёл Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Йонас Вингегор одержал в 2023 году 15 побед и завершил сезон на второй ступени подиума Вуэльты Испании.

Йонас Вингегор: ««Для меня большая честь получить награду Vélo d'Or. Когда я вижу имена всех гонщиков, которых побеждали в голосовании в прошлом, испытываю невероятные чувства, что теперь у меня тоже есть этот трофей.

Если честно, этот сезон для меня был почти идеальным, учитывая, что я смог достичь. Несколько гонок, в которых участвовал, я не выиграл, но за меня проголосовали как за лучшего велогонщика мира. Это приятно. Я ценю эту награду, надеюсь повторить успех в 2024 году».

Лучшей велогонщицей года назвали Деми Воллеринг, победительницу Женского Тур де Франс-2023. Кристоф Лапорт были выбран лучшим французским велогонщиком года.

В новой категории «Классик» «Золотой велосипед» получили Матье ван дер Пул и Лотте Копеки, выигравшие групповые гонки на Чемпионате мира по велоспорту в Глазго.