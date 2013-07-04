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Йонас Вингегор получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2023 года

“Золотой велосипед” у Деми Воллеринг и Йонаса Вингегора по итогам 2023 года

 

За день до презентации маршрута Тур де Франс-2024 состоялась церемония награждения лучшего велогонщика года по версии французского журнала“ Vélo Magazine”.  

 

Йонас Вингегор получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2023 года

 

 

Приз «Золотой велосипед» (Velo d’Or) по итогам года  был присуждён победителю Тур де Франс-2023, 26-летнему датскому велогонщику команды Jumbo-Visma Йонасу Вингегору. По итогам голосования Йонас Вингегор обошёл Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Йонас Вингегор одержал в 2023 году 15 побед и завершил сезон на второй ступени подиума Вуэльты Испании.

 

 

Йонас Вингегор: ««Для меня большая честь получить награду  Vélo d'Or. Когда я вижу имена всех гонщиков, которых побеждали в голосовании в прошлом, испытываю невероятные чувства, что теперь у меня тоже есть этот трофей.

 

Если честно, этот сезон для меня был почти идеальным, учитывая, что я смог достичь. Несколько гонок, в которых участвовал, я не выиграл, но за меня проголосовали как за лучшего велогонщика мира. Это приятно. Я ценю эту награду, надеюсь повторить успех в 2024 году».

 

“Золотой велосипед” у Деми Воллеринг и Йонаса Вингегора по итогам 2023 года

 

“Золотой велосипед” у Деми Воллеринг и Йонаса Вингегора по итогам 2023 года

 

 

Лучшей велогонщицей года назвали Деми Воллеринг, победительницу Женского Тур де Франс-2023. Кристоф Лапорт были выбран лучшим французским велогонщиком года.

 

В новой категории «Классик» «Золотой велосипед» получили Матье ван дер Пул и Лотте Копеки, выигравшие групповые гонки на Чемпионате мира по велоспорту в  Глазго.

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 01:57 | Регистрация: 4.07.2013

    Моя ставка на Кусса провалилась biggrin

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 06:23 | Регистрация: 5.09.2020

    Как там команда Йонаса теперь будет называться? Visma, lose a bike?

  3. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Вчера, 18:59 | Регистрация: 24.05.2021

    Лучший 

    Зупиніть їх!
    1. Имя: VIKtor

      EL-Fenomeno

      Сегодня, 22:53 | Регистрация: 4.01.2015

      Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
      Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е

      NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Йонас Вингегор получил награду ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    Поспорил бы: если брать многодневки, не только ГТ, пожалуй да, Йонас вполне и почти №1, если в целом, спортсмены-классики будут, т.е. были даже по хлеще, а ведь ещё и матёрые спринтеры гонялись)
    Да и в самом деле, не понимаю, почему на церемонии вело-оскара, не сделают отдельные премии типа: "лучший спринтер", "лучший горняк", ну а потом само собой более ценные награды "лучший классик" и ЛУЧШИЙ в overall'е
  • sashaney
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    sashaney-Фото
    Цитата: Невозмутимый
    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?
    Олимпиада, сэр.
  • Kay82
    Глава команды Jumbo-Visma и Йо ... (8)
    Kay82-Фото

    Погачар уже никакой на туре, я еще удивляюсь что некоторые верят в него 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    motte-Фото

    Вот как выглядит 9 этап гравия , 30 с хвостиком км

     

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    ]

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    А что это отказались от финиша на Елисейских полях? Это ж пиар, это шоу, это столица, это красивая картинка, это традиции в конце концов. К чему этот финиш разделкой, да ещё и на юге Франции?

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото
    Да, немного триатлона гранд-туру точно не помешает
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    Невозмутимый-Фото

    Тур под Ремко

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (36)
    MVDP-Фото

    С чего ему охеревать? На первой неделе достаточно спринтерских этапов. Елисейских полей нет и смысла доезжать Тур до конца тоже.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (89)
    s75-Фото

    Аарон Гейт переходит в Бургос, и вместе с ним тот длинноволосый новозеландский спринтер, который навыигрывал гонок ближе к концу сезона. Их "Болтон" возвращается на континентальный уровень.

  • s75
    Оскар Родригес подписал трёхле ... (5)
    s75-Фото
    Речь о скамейке запасных, она заполнена, половину гонок в исполнении команды лучше не смотреть, "возят" Ниеве и Кастровьехо, возможно мог бы это делать и Верона, но он не стал ждать (наверное, правильно сделал). Уже брали Фрайле, теперь Родригес.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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