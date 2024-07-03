Йонас Вингегор: «50 секунд в генеральной классификации можно отыграть»

Йонас Вингегор о 4-м этапе Тур де Франс-2024

На 4-м этапе Тур де Франс-2024 Йонас Вингегор вновь ответил на атаку Тадея Погачара, на этот раз у вершины Галибье, но не смог удержаться за 25-летним словенским гонщиком команды UAE Team Emirates, который уехал к победе на этапе и жёлтой майке в одиночку.

Капитан команды Visma Lease a Bike держал просвет в 11 секунд, но на финише проиграл 37 секунд и по итогам 4 этапа занял третью строчку генеральной классификации, пропустив вперёд Ремко Эвенепула. Тадею Погачару Йонас Вингегор проигрывает в общем зачёте 50 секунд, и 5 секунд уступает бельгийскому гонщику команды Soudal Quick Step.

Йонас Вингегор: «50 секунд проигрыша относительно Погачара в генеральной классификации можно отыграть. Конечно, нет ничего приятного в потере времени. Но, если честно, я ожидал, что после четырёх этапов разрывы будут больше. Сегодня основное время я потерял на второй части спуска. Я держался в десяти секундах, но на длинных прямых он выиграл ещё. Мы знаем, что делаем, верим в наш план».

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Мы знали, что возможен такой сценарий. Также мы ожидали, что Йонас проиграет какое-то время на первых этапах. Он очень хорошо проехал Галибье, но, к сожалению, перед вершиной до Погачара оставался небольшой просвет. Погачар сегодня был сильнее. Мы уверены, что на этом Туре форма Йонаса будет расти».