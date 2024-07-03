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Йонас Вингегор: «50 секунд в генеральной классификации можно отыграть»

Йонас Вингегор о 4-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

На 4-м этапе Тур де Франс-2024 Йонас Вингегор вновь ответил на атаку Тадея Погачара, на этот раз у вершины Галибье, но не смог удержаться за 25-летним словенским гонщиком команды UAE Team Emirates, который уехал к победе на этапе и жёлтой майке в одиночку. 

 

Капитан команды Visma Lease a Bike держал просвет в 11 секунд, но на финише проиграл 37 секунд и по итогам 4 этапа занял третью строчку генеральной классификации, пропустив вперёд Ремко Эвенепула. Тадею Погачару Йонас Вингегор проигрывает в общем зачёте 50 секунд, и 5 секунд уступает бельгийскому гонщику команды Soudal Quick Step.

 

Йонас Вингегор: «50 секунд в генеральной классификации можно отыграть»

 

 

Йонас Вингегор: «50 секунд проигрыша относительно Погачара в генеральной классификации можно отыграть. Конечно, нет ничего приятного в потере времени. Но, если честно, я ожидал, что после четырёх этапов разрывы будут больше. Сегодня основное время я потерял на второй части спуска. Я держался в десяти секундах, но на длинных прямых он выиграл ещё. Мы знаем, что делаем, верим в наш план».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Мы знали, что возможен такой сценарий. Также мы ожидали, что Йонас проиграет какое-то время на первых этапах. Он очень хорошо проехал Галибье, но, к сожалению, перед вершиной до Погачара оставался небольшой просвет. Погачар сегодня был сильнее. Мы уверены, что на этом Туре форма Йонаса будет расти».

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    JetRevel-Фото
    Бора Власова "положила" думал приедет раньше конечно,а так минус три с копейками.Посмотрим, конечно Рогле на следующий год нужны ещё будут горняки, без поезда сегодня выиграть невозможно, Арабы конечно Биги,в прошлом году "проглотили" в этом сделали выводы.Не думаю,что условный Кусс сможет на Вуэльте им навязывать что-то,Винни едет не понимаю как конечно.Хотя возможно едет уже сейчас на пределе держа в голове Вуэльту, падения в этом году внесли "интригу" в гонку
  • Poli321
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Poli321-Фото
    Тоже обожаю читать Николая и его перлы.
    Без сарказма.
  • Yuriy 17
    Тадей Погачар: “На 4-м этапе Т ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    На этом серьёзном горном этапе Т. Погачар выиграл у группы товарищей в 5 человек не слишком много: 35-37 секунд.

    Это вполне человеческий отрыв, а не преимущество биоробота.

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну вообще после Тура Швейцарии и прошлогоднего третьего места на Тур де Франс казалось что Йейтс очевидный №2 в команде. Но после того как Алмейда чуть не выиграл Тур Швейцарии, являясь бесспорным помощником Йейтса, т.е. он сначала тянул всю последнюю гору до атаки Йейтса, а потом всё равно ликвидировал просвет и выигрывал этап ))) видимо решили, что не всё так однозначно.
    Аюсо же откровенно хитрил, чем вызвал неудовольствие того же Алмейды. Обычно же помощники тянут сколько могут а потом отваливаются навсегда из группы лидеров. Эмираты же к удивлению работали сменами, насколько они все сильны. Но если Йейтс реально не смог поддерживать темп, то Аюсо прикинулся уставшим, делая вид что просто из последних сил вместе с Рогличем цепляется за хвост лидирующей группы.
    Глядишь, они там в этих ваших Эмиратах все переругаются, начнут тянуть одеяло на себя и оставят Погачара без поддержки. И вот тут выходит Александр Власов и вывозит Роглича к жёлтой майке!
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну, насколько я понимаю, вчера рекорд Кинтаны побили человек 15. Просто Погги побил все эти рекорды не дожидаясь их установки ))
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну, "надеялся" не то слово каким можно описать мои чувства. Вообще я люблю болеть за андердогов, а Вингегор после двух побед на Туре явно на такого не походит. Но после первых этапов показалось что таки да, ему ничто не преграда, ни травмы, ни другие соперники. Но вчера выяснилось, что и у него есть свои пределы прочности. Я даже ему немного посочувствовал, тем более, что Погачар такой же киборг, за которого болеть не особо хочется (ведь он побеждает и без твоей поддержки )))
  • error
    Ремко Эвенепул: “Я сделал всё ... (1)
    error-Фото

    Ремко явно взрослеет Ушли понты и пиар на камеру. Удачи ему

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    shekn-Фото
    А я на Яспера.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    На Мадса поставлю.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (48)
    VeloVelo-Фото

    Денис, а ведь вы правы насчет Погачара. Плюсую.
    И да, тоже болею за всех. Кто этот Тур выиграет, тот уж точно войдет в Историю.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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