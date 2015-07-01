Йонас Вингегор — победитель 2 этапа “O Gran Camino”-2024

Йонас Вингегор выиграл из сольного отрыва на дождливом и холодном 2-м этапе “O Gran Camiño”-2024

Йонас Вингегор одержал первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап испанской велогонки “O Gran Camiño”-2024. 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike, выиграл из сольного отрыва.

Большую часть 2-го этапа пелотон проехал под сильным дождём, а в финале гонщиков ждало двойное прохождение подъёма Сан-Педро-де-Ликора (San Pedro de Licora) - 5 км со средним градиентом 6,38%, максимальным 8% в начале подъёма, на котором за 7 км до финиша атаковал Йонас Вингегор.

За ним смогли удержаться только Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и Джефферсон Сепеда (Caja Rural-Seguros RGA), однако за 3,5 км Йонас Вингегор сбросил соперников и уехал в одиночку. Датский гонщик опередил их на финише на 24 секунды. Победа на этапе принесла Йонасу Вингегору майку лидера гонки. В прошлом году на “O Gran Camiño” на втором этапе Йонас Вингегор также выиграл из сольного отрыва и возглавил генеральную классификацию.

Йонас Вингегор: «Я очень доволен этой победой. Из-за холода и дождя сегодня было не слишком приятно, тем не менее, мы мощно отработали всей командой. Ребята ехали очень уверенно, я рад, что смог принести им победу, они её заслужили. Мне нравится выступать в Галисии, хотя погода не лучшая. Это моя четвёртая победа на этапе в этой гонке. На этот раз было совсем не просто. Берналь - серьёзный соперник в борьбе за этап. В смысле формы я уже там, где хотел быть. С нетерпением жду следующих этапов».