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Йонас Вингегор — победитель 2 этапа “O Gran Camino”-2024

Йонас Вингегор выиграл из сольного отрыва на дождливом и холодном 2-м этапе “O Gran Camiño”-2024

 

 

Йонас Вингегор одержал первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап испанской велогонки “O Gran Camiño”-2024. 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike, выиграл из сольного отрыва.  

 

Большую часть 2-го этапа пелотон проехал под сильным дождём, а в финале гонщиков ждало двойное прохождение подъёма Сан-Педро-де-Ликора (San Pedro de Licora) - 5 км со средним градиентом 6,38%, максимальным 8% в начале подъёма, на котором за 7 км до финиша атаковал Йонас Вингегор.

 

За ним смогли удержаться только Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и Джефферсон Сепеда (Caja Rural-Seguros RGA), однако за 3,5 км Йонас Вингегор сбросил соперников и уехал в одиночку. Датский гонщик опередил их на финише на 24 секунды. Победа на этапе принесла Йонасу Вингегору майку лидера гонки. В прошлом году на “O Gran Camiño”   на втором этапе Йонас Вингегор также выиграл из сольного отрыва и возглавил генеральную классификацию.

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа “O Gran Camino”-2024

 

 

Йонас Вингегор: «Я очень доволен этой победой. Из-за холода и дождя сегодня было не слишком приятно, тем не менее, мы мощно отработали всей командой. Ребята ехали очень уверенно, я рад, что смог принести им победу, они её заслужили. Мне нравится выступать в Галисии, хотя погода не лучшая. Это моя четвёртая победа на этапе в этой гонке. На этот раз было совсем не просто. Берналь - серьёзный соперник в борьбе за этап. В смысле формы я уже там, где хотел быть. С нетерпением жду следующих этапов».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike O Gran Camino-2024 велогонка категории 2.1

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  1. Имя: Михаил Морозов

    Михаил Морозов

    Вчера, 14:29 | Регистрация: 1.07.2015

    Йонас Вингегор Хансен же:)

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Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган о своём состоянии: ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Весь шум гам из за контракта со спешелом, похоже. Американцам такая реклама не нужна.

    Ничего личного, как говорится, только бизнес. Извини, Петя. Либо дальше вваливаешь, либо контракт пересматриваем.
  • s75
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    s75-Фото
    6 из 7 гонщиков финишировали в условной первой группе (топ35), которая разыграла подиум, тотальное превосходство
  • uran
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    uran-Фото
    Цитата: shoooster
    Цитата: uran
    Рча один из способов лечения тахикардии. WPW это врождённая патология проводящей системы сердца. Грубо говоря впв-синдром может привести к тахикардии, к тахикардии может привести и миокардит, экстрасистолия, кардиомиопатия, ИБС и тд.
    Извините, но вы не в теме...
    Это я то не в теме с мед образованием)).
  • cmap_nep
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Же ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Николай Н.
    У девчат гонка получилась интересней чем у мужиков. Воз всё таки королева финиша.
    А как она последние мюр'ы прошла...
  • VeloVelo
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Поддержу тех, кто настаивает на том, что Пете надо завязывать.
    Но, решение принимает только сам Петя. Это его жизнь. Ему и решать.

  • velodoctor
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    velodoctor-Фото

    У юмбы были гонщики на все развязки.

  • velodoctor
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    velodoctor-Фото

    Ну вы погуглите про объем сердца, там на 30% он больше у профессиональных спортсменов лыжников, пловцов, это доказано.

    К сожалению проф спорсмены в большинстве скрывают значения пульса, а как было бы интересно проанализировать показатели и  не надо было бы спорить. 

  • Николай Н.
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Висма сегодня в ударе,  три гонки взяли.

  • shoooster
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    shoooster-Фото
    Цитата: uran
    Рча один из способов лечения тахикардии. WPW это врождённая патология проводящей системы сердца. Грубо говоря впв-синдром может привести к тахикардии, к тахикардии может привести и миокардит, экстрасистолия, кардиомиопатия, ИБС и тд.
    Извините, но вы не в теме...
  • lazhu
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    lazhu-Фото
    Непонятно, почему Астана все еще в мировом туре. Такие результаты не первый год

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