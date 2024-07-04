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Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Неудачный день Яспера Филипсена и Марка Кэвендиша на 6-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

6-й этап Тур де Франс-2024, второй подряд равнинный этап, завершился общим спринтом, в котором победу отпраздновал Дилан Груневеген (Jayco AlUla). Но 26-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Яспера Филипсена и триумфатора 5 этапа Марка Кэвендиша (Astana Qazaqstan) итоги этапа не порадовали.

 

Марк Кэвендиш получил штраф от организаторов за то, что сидел за техничкой и судейской машиной, догоняя пелотон после проблем с велосипедом. Инцидент произошёл за 81 км до финиша. Когда Марк Кэвендиш начал погоню за пелотоном, команда Visma Lease a Bike взвинтила темп, попытавшись создать эшелоны. Марк Кэвендиш проигрывал пелотону 1:18 за 73 км до финиша, но пелотон успокоился, и британскому спринтеру удалось вернуться в группу за 66 км до финиша.

 

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

 

В коммюнике по итогам 6-го этапа Тур де Франс-2024 сообщалось, что 39-летний британский спринтер Марк Кэвендиш помимо штрафа в 200 швейцарских франков был лишён 15 очков в рейтинге UCI, 10 очков в рейтинге по очкам, а также получил оштрафован на 40 секунд по статье статье 2.12.007-4.7  за использование преимущества слипстрима транспортного средства.

 

После финиша в интервью Peacock Марк Кэвендиш сказал:

 

«У меня возникла проблема - цепь намоталась и зацепилась за каретку. Я запаниковал, когда мотоцикл с телеоператором выехал на середину дороги и перекрыл её для едущего следом каравана. Именно этот оператор так поступает уже второй раз. И в итоге ты оказываешься сзади. Телекамера предназначена для съёмок, а не для того, чтобы влиять на ход гонки».

 

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

 

Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Яспер Филипсен, занявший второе место после этапа был релегирован за нарушение прямолинейности в спринте. Жюри наказало бельгийского гонщика за блокирование Ваута ван Арта на последних 150 метрах.

 

Он был смещён на последнее место в группе (107-е), лишён 13 очков в очковой классификации и оштрафован на 500 швейцарских франков. Филипсен, который перед стартом был нацелен защищать титул победителя очковой классификации прошлого года, теперь в зачёте зелёной майки идёт на 4-й позиции, уступая лидеру, Биньяму Гирмаю 64 очка.

 

Бельгийский гонщик не стал комментировать решение жюри, но после новости о релегации своё мнение высказал в интервью Wielerflits босс команды Alpecin Deceuninck Кристоф Роодхофт (Christophe Roodhooft):

 

«Нам позвонили из UCI, и мы услышали про наказание. Мы тоже смотрели спринт. Было видно, что ограждения не образуют ровную прямую. И когда Ван Арт немного выдвинулся вперёд, ему тоже пришлось тормозить.  Не думаю, что этот манёвр на сто процентов заслуживает наказания, но тут есть что сказать обеим сторонам.

 

  Сначала было разочарование после предыдущего спринта, теперь это. Релегирование  - это всегда отдельный вид наказания. Ван Арт сказал, что его надо наказать? Я не читал, что он сказал. Полагаю, на UCI не будут влиять слова соперников.

 

Думаю, несмотря на всё случившееся, мы должны оставаться позитивными. Сегодня спринтовали как по учебнику, развоз был великолепным. Наша цель - выиграть этап, сегодня мы к ней приблизились. Зелёная майка теперь вне досягаемости. До этой релегации мы были близко, но теперь далеко отодвинуты в рейтинге. Всё пошло не так, как надо. Но мы теперь подождём, посмотрим, что ему можно будет сделать.

 

Давление? Почему он должен чувствовать давление? Он дважды финишировал вторым. Я считаю, что до сегодняшнего дня всё шло хорошо. Выиграть этап не так просто. У него было два шанса, не считаю, что он выступил слишком плохо. Он не выиграл, но не он один пытается одержать победу на спринтерском этапе».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур Марк Кэвендиш

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Комментарии

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    shekn-Фото
    Цитата: maxxxx
    А где же ван Арт, Кюнг, Биссигер?
    Биссигер - для меня точно нет. Про Кюнга забыл ,каюсь . Конечно в тройку заехать может. С ВВА у меня все сложно - очень хочу , чтоб он сбежал из Висмы как можно скорее поэтому жду плохих результатов))
  • Astanaforever
    Стартовый протокол разделки 7 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Самые смелые пишут, что ремко в маечку оденется завтра и так до 3й недели.
    Как оденется, так и разденется.)))
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для Джамбо момент истины. Если они до этого блефовали со степенью серьёзности травм Вингегорда, то завтра блефовать уже не получится, все карты на стол.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Марк мог бы и сегодня попробовать , Астана рано начала тянуть и рано посыпалась.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (76)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо Александр, примите и мои тоже.
  • kwwk
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    kwwk-Фото

    Ремко, Погги (без передачи майки), Роглич. Далее из десятки Алмейда, Аюсо, Родригес, Винни.

    Из массовки поборется думаю лишь Кюнг, но без шансов на победу.

  • Karmatron
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    Karmatron-Фото

    Тоже погадаю. По генералам вангую примерно такой будет расклад:

    1. Ремко

    2. Йонас

    3. Тадей

    4. Примож

    5. Трехглавый змей UAE: Аюсо/Алмейда/Адам (может и удивить)

    6. Джи.

     

    Основной вопрос, хорошо ли загасился Ремко на прошедших двух этапах. Среди участвующих он, конечно, фаворит номер раз, т.к. в отличие от своих генеральных товарищей едет вообще любые разделки, а не только горные.

    Йонас если вкатился, даст коксу даже Поги.

    Тадей - ну это Тадей, в тройке, максимум в пятерке, если кто-то из записнЫх рездельщиков влезет.

    Примож - пока в лучшем случае видится как претендент на подиум, в разделке тоже.

    UAE - ну тут прям все раскатились, но пусть будет Алмейда, как-то ему я больше симпатизирую.

    Джи - ну, в десятку/пятнашку должен въехать на опыте.

     

    В этом выпуске ТдФ среди участников Джи - номер один по количеству пройденных этапов на ГТ на протяжении карьеры: если не ошибаюсь, завтра будет 247-й. 

     

    В честь такого этапа завтра тоже надо проехать в полную мощность
    есть у меня тоже этакая своеобразная традиция: в день разделки на ГТ вылезать и топить, сколько есть в ляжках)

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    MVDP-Фото
    Биссигер уже давно нормальных разделок не ездил.
  • maxxxx
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (22)
    maxxxx-Фото
    На Джиро была горка на финише.. какая-никакая, но была
  • vladgol
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (17)
    vladgol-Фото
    После того, как Грюневеген чудом не убил Якобсена, воткнув того в бортик на первом этапе тура Польши2020, никакого уважения к нему не испытываю. А Якобсен даже после восстановления вовсе не так хорош, как прежде

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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