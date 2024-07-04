Яспер Филипсен релегирован, Марк Кэвендиш лишён очков в зачёт зелёной майки и оштрафован на 6-м этапе Тур де Франс-2024

Неудачный день Яспера Филипсена и Марка Кэвендиша на 6-м этапе Тур де Франс-2024

6-й этап Тур де Франс-2024, второй подряд равнинный этап, завершился общим спринтом, в котором победу отпраздновал Дилан Груневеген (Jayco AlUla). Но 26-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Яспера Филипсена и триумфатора 5 этапа Марка Кэвендиша (Astana Qazaqstan) итоги этапа не порадовали.

Марк Кэвендиш получил штраф от организаторов за то, что сидел за техничкой и судейской машиной, догоняя пелотон после проблем с велосипедом. Инцидент произошёл за 81 км до финиша. Когда Марк Кэвендиш начал погоню за пелотоном, команда Visma Lease a Bike взвинтила темп, попытавшись создать эшелоны. Марк Кэвендиш проигрывал пелотону 1:18 за 73 км до финиша, но пелотон успокоился, и британскому спринтеру удалось вернуться в группу за 66 км до финиша.

В коммюнике по итогам 6-го этапа Тур де Франс-2024 сообщалось, что 39-летний британский спринтер Марк Кэвендиш помимо штрафа в 200 швейцарских франков был лишён 15 очков в рейтинге UCI, 10 очков в рейтинге по очкам, а также получил оштрафован на 40 секунд по статье статье 2.12.007-4.7 за использование преимущества слипстрима транспортного средства.

После финиша в интервью Peacock Марк Кэвендиш сказал:

«У меня возникла проблема - цепь намоталась и зацепилась за каретку. Я запаниковал, когда мотоцикл с телеоператором выехал на середину дороги и перекрыл её для едущего следом каравана. Именно этот оператор так поступает уже второй раз. И в итоге ты оказываешься сзади. Телекамера предназначена для съёмок, а не для того, чтобы влиять на ход гонки».

Яспер Филипсен, занявший второе место после этапа был релегирован за нарушение прямолинейности в спринте. Жюри наказало бельгийского гонщика за блокирование Ваута ван Арта на последних 150 метрах.

Он был смещён на последнее место в группе (107-е), лишён 13 очков в очковой классификации и оштрафован на 500 швейцарских франков. Филипсен, который перед стартом был нацелен защищать титул победителя очковой классификации прошлого года, теперь в зачёте зелёной майки идёт на 4-й позиции, уступая лидеру, Биньяму Гирмаю 64 очка.

Бельгийский гонщик не стал комментировать решение жюри, но после новости о релегации своё мнение высказал в интервью Wielerflits босс команды Alpecin Deceuninck Кристоф Роодхофт (Christophe Roodhooft):

«Нам позвонили из UCI, и мы услышали про наказание. Мы тоже смотрели спринт. Было видно, что ограждения не образуют ровную прямую. И когда Ван Арт немного выдвинулся вперёд, ему тоже пришлось тормозить. Не думаю, что этот манёвр на сто процентов заслуживает наказания, но тут есть что сказать обеим сторонам.

Сначала было разочарование после предыдущего спринта, теперь это. Релегирование - это всегда отдельный вид наказания. Ван Арт сказал, что его надо наказать? Я не читал, что он сказал. Полагаю, на UCI не будут влиять слова соперников.

Думаю, несмотря на всё случившееся, мы должны оставаться позитивными. Сегодня спринтовали как по учебнику, развоз был великолепным. Наша цель - выиграть этап, сегодня мы к ней приблизились. Зелёная майка теперь вне досягаемости. До этой релегации мы были близко, но теперь далеко отодвинуты в рейтинге. Всё пошло не так, как надо. Но мы теперь подождём, посмотрим, что ему можно будет сделать.

Давление? Почему он должен чувствовать давление? Он дважды финишировал вторым. Я считаю, что до сегодняшнего дня всё шло хорошо. Выиграть этап не так просто. У него было два шанса, не считаю, что он выступил слишком плохо. Он не выиграл, но не он один пытается одержать победу на спринтерском этапе».