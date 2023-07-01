Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Яспер Филипсен — победитель 7 этапа Тур де Франс-2023

25-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал хет-трик на Тур де Франс-2023, выиграв третий общий спринт, и увеличив количество выигранных в карьере этапов французского Гранд-тура до пяти.

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

В ожидании группового спринта на 7-м этапе желающих уезжать в отрыв дня было немного. Первым атаковал 26-летний французский гонщик Симон Гульельми (Simon Guglielmi /Arkea-Samsic), за которым сначала поехали ещё Матье Бургодо (Mathieu Burgaudeau/TotalEnergies), Йонас Абрахамсен (JonasAbrahamsen/Uno-X) и Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira/Movistar), но они вскоре передумали и вернулись в пелотон.

Симон Гульельми проработал в одиночном отрыве 131 км, набрав сначала около 7 минут преимущества. Но когда в работу включились команды спринтеров, его быстро стали догонять. За 74 км до финиша к Гульельми переложились Нан Петер (Nans Peters/AG2R Citroen) и Пьер Латур (Pierre Latour/TotalEnergies). Симон Гульельми отстал от своих попучтиков через 34 км, а Пьер Латур сопротивлялся пелотону до отметки 3,5 км до финиша.

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

Марк Кэвендиш начал спринт с задних позиций и создал просвет, но Яспер Филипсен обошёл 38-летнего британского велогонщика команды Astana Qazaqstan на последних метрах и выиграл третий спринтерский этап Тур де Франс-2023. Тройку лучших на этапе замкнул 23-летний эритрейский гонщик Биньям Гирмай (Biniam Girmay/Intermarché - Circus - Wanty).

В генеральной, горной и классификации лучшего молодого гонщика изменений не произошло, в очковой классификации Яспер Филипсен укрепил своё преимущество и опережает на 88 очков ближайшего соперника Бриана Кокара (Cofidis).

Яспер Филипсен: «Мы можем гордиться достижением нашей команды. Без команды добыть эти три победы на этапах было бы невозможно. Мы вместе работали, нашли друг друга в финале, чтобы организовать развозящий поезд. Мне даже не пришлось прикладывать больших усилий в финальном спринте.

О таком старте Тур де Франс можно было только мечтать. Мы постараемся продолжать в том же духе, с прицелом на Париж. Марк Кэвендиш был силён. Я, как и все, хотел бы увидеть его победу. Уверен, он продолжить пробовать. Он в форме, в отличных кондициях. Теперь моя следующая цель - удержать зелёную майку до Парижа. Посмотрим, как пойдёт. Пока же наслаждаюсь моментом».