VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Яспер Филипсен — победитель 7 этапа Тур де Франс-2023

 

 

25-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал хет-трик на Тур де Франс-2023, выиграв третий общий спринт, и увеличив количество выигранных в карьере этапов французского Гранд-тура до пяти.

 

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

В ожидании группового спринта на 7-м этапе желающих уезжать в отрыв дня было немного. Первым атаковал 26-летний французский гонщик Симон Гульельми (Simon Guglielmi /Arkea-Samsic), за которым сначала поехали ещё Матье Бургодо (Mathieu Burgaudeau/TotalEnergies), Йонас Абрахамсен (JonasAbrahamsen/Uno-X) и Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira/Movistar), но они вскоре передумали и вернулись в пелотон.

 

Симон Гульельми проработал в одиночном отрыве 131 км, набрав сначала около 7 минут преимущества. Но когда в работу включились команды спринтеров, его быстро стали догонять. За 74 км до финиша к Гульельми переложились Нан Петер (Nans Peters/AG2R Citroen) и Пьер Латур (Pierre Latour/TotalEnergies). Симон Гульельми отстал от своих попучтиков через 34 км, а Пьер Латур сопротивлялся пелотону до отметки 3,5 км до финиша.

 

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

Хет-трик Яспера Филипсена на Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

Марк Кэвендиш начал спринт с задних позиций и создал просвет, но Яспер Филипсен обошёл 38-летнего британского велогонщика команды Astana Qazaqstan на последних метрах и выиграл третий спринтерский этап Тур де Франс-2023. Тройку лучших на этапе замкнул 23-летний эритрейский гонщик Биньям Гирмай (Biniam Girmay/Intermarché - Circus - Wanty).

 

В генеральной, горной и классификации лучшего молодого гонщика изменений не произошло, в очковой классификации Яспер Филипсен укрепил своё преимущество и опережает на 88 очков ближайшего соперника Бриана Кокара (Cofidis).

 

Яспер Филипсен: «Мы можем гордиться достижением нашей команды. Без команды добыть эти три победы на этапах было бы невозможно. Мы вместе работали, нашли друг друга в финале, чтобы организовать развозящий поезд. Мне даже не пришлось прикладывать больших усилий в финальном спринте.

 

О таком старте Тур де Франс можно было только мечтать. Мы постараемся продолжать в том же духе, с прицелом на Париж. Марк Кэвендиш был силён. Я, как и все, хотел бы увидеть его победу. Уверен, он продолжить пробовать. Он в форме, в отличных кондициях. Теперь моя следующая цель - удержать зелёную майку до Парижа. Посмотрим, как пойдёт. Пока же наслаждаюсь моментом».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2023

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    uran-Фото
    Вроде не Арно Демар, чтоб глаза закрывать на такую непрямолинейность. Но и Кэву нужно выиграть чисто, без вопросов.
  • RVL
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    RVL-Фото

    У кэва резкий, но очень короткий рывок...мощи продавить не хватает.

    Нужно сидеть до последнего.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень грязная победа Филипсена, сначала остановил Педерсона, оттеснив его за колесо своего развозящего, потом переместился с левого бортика через всё полотно на правый и там поджал Гирмая. Как этого можно не увидить? Трек тоже должны подать жалобу, хотя это сложно доказать специально или нет... на третьем этапе Филипсен так же грязно выиграл.

  • RVL
    34-летний Сеп Ванмарке закончи ... (2)
    RVL-Фото

    Мне запомнился как атакующий ..когда уже многие закусили удила...

    Яркий боец

  • uran
    34-летний Сеп Ванмарке закончи ... (2)
    uran-Фото
    Скорее аномальный сердечный ритм из-за аномальных путей проведения импульса, которые образовались из-за гипертрофии миокарда.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Вполне. Тем более, что Филипсен сидел на колесе у развозящего своего, а Кэв потратил силы на маневры.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо, поправил ))
  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    По мне Филипсен на голову сильнее кэва, он буквально его за десятки метров обогнал, у британца есть шанс только если первого где-то зажмут. Но в таком спринте, что чуть рано начать,что с колеса Филипсена, шансов нет. Кэв удивительный человек, в таком возрасте обгоняет почти всех топовых спринтеров на главной гонке)
    Ни на какую ни на голову , в коротком спринте Кэв вполне способен его обойти .

  • MVDP
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    MVDP-Фото
    Микаэля Мокрова и Сухого Девенинса.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото

    Он вообще из таких жоп вылазил, что просто удивительно, как он это сделал в одиночку!

    А вот Юэн, напротив, был впереди, но, отказался биться за позицию и,
    в результате, пришел 45-м.

    ЗЫ: Какой же он пенсик, если уделывает почти всю молодежь ))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 июля

Kevin Inkelaar (Bahrain Victorious)

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

Jan Dunnewind (Team Novo Nordisk)

Aadne Holter (Uno-X Team)

Davide Piganzoli (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (54)
Июнь 2023 (161)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)