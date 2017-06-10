Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2022

Вторая победа Марка Кэвендиша в сезоне 2022 года

Марк Кэвендиш одержал вторую победу в этом сезоне, выиграв 2-й этап Тура ОАЭ-2022. 36-летний британский спринтер команда Quick Step Alpha Vinyl на этапе, где пелотон боролся с сильным встречным ветром, начал спринт за 250 м до финиша и обошёл сохранившего майку лидера Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Паскаля Акермана (UAE Team Emirates). Это десятая победа гонщиков команды Quick-Step Alpha Vinyl в этом сезоне.

Photo Credit: LaPresse

2-й этап Тура ОАЭ-2022 прошёл спокойно, по традиционному сценарию, боковые ветра не разорвали пелотон, а на заключительных километрах спринтерские команды взяли на себя контроль за гонкой. Команда Quick Step Alpha Vinyl только за 3 км начала вывозить Марка Кэвендиша в голову пелотона. Опытный Михаэль Мёркёв провёл Марка Кэвендиша на идеальную позицию, после чего британский спринтер спуртовал по левой стороне, значительно опередив соперников на линии финиша.

Дмитрий Страхов (Gazprom RusVelo) второй день подряд собрал бонусные секунды на промежуточных спринтах и сохранил чёрную майку лучшего в классификации промежуточных спринтов.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Марк Кэвендиш: «Выступление в Абу-Даби всегда было для меня особенным, тем более выиграть здесь. Я знаю, что способен одержать ещё больше побед, а эта – первая в сезоне на гонке Мирового тура даёт огромную уверенность не только на остальные этапы Тура ОАЭ-2022, но и на следующие гонки.

Хочу поблагодарить команду за работу. Здесь мы с молодым составом, в котором два нео-про, но мы верим друг в друга. Все ребята великолепно отработали, помогли мне как можно больше сохранить свежесть до финиша. Снова финал был нервным, но мы не теряли головы, что позволило мне начать спринт за 250 метров, несмотря на встречный ветер. У меня хватило сил удержать скорость до финишной черты, счастлив тем, как всё прошло для нас».

Яспер Филипсен: «Спринт проходил нервно, было тяжело построить полный развоз. Мне пришлось спуртовать издалека, в конце не хватило мощности. Невероятно, чего смог достичь Марк Кэвендиш. В данный момент я надеюсь, что он завершит карьеру, потому что уже восемь или девять раз в борьбе с ним оставался вторым. Для меня честь быть соперником такой легенды как он».