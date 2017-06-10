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Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2022

Вторая победа Марка Кэвендиша в сезоне 2022 года

 

 

  Марк Кэвендиш одержал вторую победу в этом сезоне, выиграв 2-й этап Тура ОАЭ-2022. 36-летний британский спринтер команда Quick Step Alpha Vinyl на этапе, где пелотон боролся с сильным встречным ветром, начал спринт за 250 м до финиша и обошёл сохранившего майку лидера Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Паскаля Акермана (UAE Team Emirates). Это десятая победа гонщиков команды Quick-Step Alpha Vinyl в этом сезоне.

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

  2-й этап Тура ОАЭ-2022 прошёл спокойно, по традиционному сценарию, боковые ветра не разорвали пелотон, а на заключительных километрах спринтерские команды взяли на себя контроль за гонкой. Команда Quick Step Alpha Vinyl только за 3 км начала вывозить Марка Кэвендиша в голову пелотона. Опытный Михаэль Мёркёв провёл Марка Кэвендиша на идеальную позицию, после чего британский спринтер спуртовал по левой стороне, значительно опередив соперников на линии финиша.

  Дмитрий Страхов (Gazprom RusVelo) второй день подряд собрал бонусные секунды на промежуточных спринтах и сохранил чёрную майку лучшего в классификации промежуточных спринтов.

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2022

 

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Выступление в Абу-Даби всегда было для меня особенным, тем более выиграть здесь. Я знаю, что способен одержать ещё больше побед, а эта – первая в сезоне на гонке Мирового тура даёт огромную уверенность не только на остальные этапы Тура ОАЭ-2022, но и на следующие гонки.

  Хочу поблагодарить команду за работу. Здесь мы с молодым составом, в котором два нео-про, но мы верим друг в друга. Все ребята великолепно отработали, помогли мне как можно больше сохранить свежесть до финиша. Снова финал был нервным, но мы не теряли головы, что позволило мне начать спринт за 250 метров, несмотря на встречный ветер. У меня хватило сил удержать скорость до финишной черты, счастлив тем, как всё прошло для нас».

 

  Яспер Филипсен: «Спринт проходил нервно, было тяжело построить полный развоз. Мне пришлось спуртовать издалека, в конце не хватило мощности. Невероятно, чего смог достичь Марк Кэвендиш. В данный момент я надеюсь, что он завершит карьеру, потому что уже восемь или девять раз в борьбе с ним оставался вторым. Для меня честь быть соперником такой легенды как он».

 

 

Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2022

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Тур ОАЭ-2022 Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Сегодня, 22:02 | Регистрация: 10.06.2017

    Опыт - плюс 5 км/ч к скорости Комментарий Филипсена - огонь :)

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Комментарии

  • Колёсник
    Марк Кэвендиш – победитель 2 э ... (1)
    Колёсник-Фото
    Опыт - плюс 5 км/ч к скорости Комментарий Филипсена - огонь :)
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Sezar-Фото

    Я говорю о потенциале. А когда и если он возьмет то, что возьмет, сравнивать будет поздно, нужно будет просто считать.

  • RVL
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    RVL-Фото
    На гт его надо смотреть, преждевременно с Мигелем ровнять.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Sezar-Фото

    Я думаю, что грантуры - это вполне его. И вроде не особо сомневался в этом. Да, не профилирующее, но то, что вполне поддается наработке.

    По потенциалу я не считаю Ремко ниже Индурайна. Даже после травмы. Но и соперники ему достались сверхсерьезные. Так что если проблемы с травмой он решит, то войдет в топ-генералов. Как минимум.

  • RVL
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    RVL-Фото
    А чем Иоханнес , то не зашёл?)))
  • vadi
    Тур ОАЭ-2022. Этап 2. Результа ... (12)
    vadi-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А насчет Кэва, хватит постить чушь про корм. Он великий спортсмен не нуждающийся в прикормке.

     

    > А насчет Кэва, хватит постить чушь про корм. Он великий спортсмен не нуждающийся в прикормке.

     

    То, что он без прикормки уже ничего ничего не может было очевидно два-три года назад, до его возвращения в квикстеп.  а с возвращением  на престарелого пенсионера-спринтера снизошла вторая молодость.  Верьте в чудеса.

  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    motte-Фото
    Я в шутку сказал о мышцах, но вы же сами понимаете, что гт это не его, или он Индурайн с его, богом данной ему, сердечно - сосудистой системой?
  • Earl57
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Earl57-Фото
    Напрягает? Нисколько, просто интересно. В любом случае побеждает тот кто может это сделать в данный конкретный момент, а не тот, кто нравится. И не тот, кто должен это сделать по чьим-то понятиям.
    А иногда получается как с тем господином, который утверждал что Ката Бланка Ваш плохо выступила на чемпионате мира потому что перешла в большую шоссейную команду и велокросс ее больше не интересует. В итоге выяснилось, что она заразилась ковидом на ЧМ и плохо себя чувствовала. Человек теорию выстроил, а оказался банальный по нынешним временам ковид...
    Вон в биатлоне Йося весь сезон едва ноги волочил по его меркам. Все говорили что он сдулся и пошел и на спад. А он в Пекине больше всех золотых медалей огреб, и не только среди биатлонистов, но и всех спортсменов на этой олимпиаде вообще. Вот вам и прогнозы.
  • velodoctor
    Тур ОАЭ-2022. Этап 2. Результа ... (12)
    velodoctor-Фото

    Молодец британец, вроде никогда за него не болел, но сейчас радостно.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (13)
    Sezar-Фото

    Ну это ж интересно просто. А что дает? Гретцки говорил, что ему неинтересно где сейчас шайба, важно узнать где она скоро будет.

    А почему вас это так напрягает?



    Цитата: motte
    Вот его стихия, как говорилось ранее, но не гт, для гт у него слишком много мышц-:) 

    Я больше опасаюсь рецидива травмы, все ли будет в порядке со спиной?

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