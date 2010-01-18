Михаэль Мёркёв о первом спринте Марка Кэвендиша на Туре Колумбии-2024

Михаэль Мёркёв: «Марк Кэвендиш любит велоспорт, как и я, поэтому мы ещё здесь»

Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) начал второй сезон в велокоманде Astana Qazaqstan на Туре Колумбии-2024. На 1-м этапе, завершившемся общим спринтом, 38-летний британский спринтер занял 3-е место. Развозящим Марка Кэвендиша был его ровесник, датский велогонщик Михаэль Мёркёв, который внёс вклад в победы британского спринтера в команде Quick Step в 2021 году на Тур де Франс.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Михаэль Мёркёв, для которого Тур Колумбии - первая гонка в составе команды Astana Qazaqstan, в интервью Cyclingnews рассказал, как прошёл спринт в его первый гоночный день сезона 2024 года.

Михаэль Мёркёв: «Конечно, здесь много всего непривычного. Хотя мы уже три недели находимся здесь, на высоте, я всё ещё ощущаю, что мне не хватает кислорода. Поэтому мы понимали, что в спринте нам надо действовать очень осторожно. В итоге наш обошёл очень и очень быстрый колумбиец.

Важна дозировка высоты, потому что, как я считаю, для спринтера нет большой необходимости тренироваться на высоте. Это не всегда лучший вариант, потому что, прежде всего, необходима сила и мощь. Но в это время года мы больше работаем над выносливостью, поэтому высота - хорошее решение, когда создаёшь базу перед сезоном.

Мы здесь, чтобы как можно лучше подготовиться к Тур де Франс. Конечно, когда находишься здесь три недели, хочется вернуться домой с победой. Именно на неё мы надеялись на 1-м этапе. Но если не получится, это не означает, что мы не будем побеждать во время сезона потом.

Мне кажется, Марку комфортно в команде Astana Qazaqstan. Думаю, он ощущает, что его здесь по-настоящему ценят. После того, как мы с ним снова выступаем в одной команде, я могу только сказать, что вижу его в очень хорошем состоянии, как физическом, так и ментальном. Когда вижу, как его поддерживают здесь, верю, что мы сможем побеждать в гонках.

Лично я считаю, что он участвует в гонках, потому что любит выступать. Погоня за очередной победой на Тур де Франс - просто повод продолжать гоняться. Именно это меня так сильно восхищает в Марке. Он из тех, кто любит бороться. Просто обожает это, будь то маленькая гонка или Тур де Франс.

Конечно, все говорят о Тур де Франс, но он просто гонщик, который любит ездить на велосипеде и бороться. Я такой же, поэтому мы всё ещё здесь».