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Марк Кэвендиш о спринте на 7-м этапе Тур де Франс-2023

Марк Кэвендиш финишировал вторым на 7-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

Марк Кэвендиш остался в шаге от 35-й победы на Тур де Франс. На 7-м этапе, третьем подходящем для спринтеров в этом выпуске, 38-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan спуртовал одним из первых - вышел вперёд за 100 м до финишной черты, но его обошёл 25-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен.

 

Расстроенный Марк Кэвендиш после финиша сказал, что на его спринт повлияли проблемы с переключением передач. Генеральный директор команды Astana Qazaqstan Александр Винокуров и генеральный директор Intermarché-Circus-Wanty Жан-Франсуа Бурла подавали жюри протест о нарушении Яспером Филипсеном прямолинейности, судьи протест отклонили.

 

Марк Кэвендиш о спринте на 7-м этапе Тур де Франс-2023

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

Марк Кэвендиш о спринте на 7-м этапе Тур де Франс-2023

Марк Кэвендиш о спринте на 7-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

 

Cyclingnews цитируют слова Марка Кэвендиша: «Я выпрыгнул, когда хотел, но, к сожалению, во время спринта возникла проблема с передачей - цепь перескочила с 11-й на 12-ю, мне пришлось сесть, чтобы вернуть на 11-ю звезду, но когда встал из седла, она снова перескочила на 12-ю. Вообще-то, ужасно расстроен. Ребята великолепно отработали. Возникла непредвиденная ситуация.

 

За 30 - 40 метров до финиша мне уже пришлось и вставать, и снова садиться в седло, передача прыгала 11, 12, 11, 12.

 

Кейс Бол потрясающе отработал, он вывез меня. Сделал всё, что нужно. Когда надо начинать работать пораньше, чтобы меня выводить на позицию, он всегда так и делает. Он идеально посадил меня на  последнем километре на выгодные колёса, потом мне просто оставалось выбрать момент для спурта.

 

Я так понимаю, что пара команд подали протест против спринта Филипсена. В любом случае, мне он не помешал. Он просто перескочил слева направо, но меня не теснил, поэтому не мне обсуждать эту тему.

 

Конечно, я разочарован, очень расстроен, но мы продолжим пытаться, мы уже видим улучшения в том, как работают здесь ребята команды».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2023

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    uran-Фото
    Вроде не Арно Демар, чтоб глаза закрывать на такую непрямолинейность. Но и Кэву нужно выиграть чисто, без вопросов.
  • RVL
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    RVL-Фото

    У кэва резкий, но очень короткий рывок...мощи продавить не хватает.

    Нужно сидеть до последнего.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень грязная победа Филипсена, сначала остановил Педерсона, оттеснив его за колесо своего развозящего, потом переместился с левого бортика через всё полотно на правый и там поджал Гирмая. Как этого можно не увидить? Трек тоже должны подать жалобу, хотя это сложно доказать специально или нет... на третьем этапе Филипсен так же грязно выиграл.

  • RVL
    34-летний Сеп Ванмарке закончи ... (2)
    RVL-Фото

    Мне запомнился как атакующий ..когда уже многие закусили удила...

    Яркий боец

  • uran
    34-летний Сеп Ванмарке закончи ... (2)
    uran-Фото
    Скорее аномальный сердечный ритм из-за аномальных путей проведения импульса, которые образовались из-за гипертрофии миокарда.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Вполне. Тем более, что Филипсен сидел на колесе у развозящего своего, а Кэв потратил силы на маневры.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо, поправил ))
  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    По мне Филипсен на голову сильнее кэва, он буквально его за десятки метров обогнал, у британца есть шанс только если первого где-то зажмут. Но в таком спринте, что чуть рано начать,что с колеса Филипсена, шансов нет. Кэв удивительный человек, в таком возрасте обгоняет почти всех топовых спринтеров на главной гонке)
    Ни на какую ни на голову , в коротком спринте Кэв вполне способен его обойти .

  • MVDP
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    MVDP-Фото
    Микаэля Мокрова и Сухого Девенинса.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (54)
    VeloVelo-Фото

    Он вообще из таких жоп вылазил, что просто удивительно, как он это сделал в одиночку!

    А вот Юэн, напротив, был впереди, но, отказался биться за позицию и,
    в результате, пришел 45-м.

    ЗЫ: Какой же он пенсик, если уделывает почти всю молодежь ))

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6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
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