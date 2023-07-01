Марк Кэвендиш о спринте на 7-м этапе Тур де Франс-2023

Марк Кэвендиш финишировал вторым на 7-м этапе Тур де Франс-2023

Марк Кэвендиш остался в шаге от 35-й победы на Тур де Франс. На 7-м этапе, третьем подходящем для спринтеров в этом выпуске, 38-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan спуртовал одним из первых - вышел вперёд за 100 м до финишной черты, но его обошёл 25-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен.

Расстроенный Марк Кэвендиш после финиша сказал, что на его спринт повлияли проблемы с переключением передач. Генеральный директор команды Astana Qazaqstan Александр Винокуров и генеральный директор Intermarché-Circus-Wanty Жан-Франсуа Бурла подавали жюри протест о нарушении Яспером Филипсеном прямолинейности, судьи протест отклонили.

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Cyclingnews цитируют слова Марка Кэвендиша: «Я выпрыгнул, когда хотел, но, к сожалению, во время спринта возникла проблема с передачей - цепь перескочила с 11-й на 12-ю, мне пришлось сесть, чтобы вернуть на 11-ю звезду, но когда встал из седла, она снова перескочила на 12-ю. Вообще-то, ужасно расстроен. Ребята великолепно отработали. Возникла непредвиденная ситуация.

За 30 - 40 метров до финиша мне уже пришлось и вставать, и снова садиться в седло, передача прыгала 11, 12, 11, 12.

Кейс Бол потрясающе отработал, он вывез меня. Сделал всё, что нужно. Когда надо начинать работать пораньше, чтобы меня выводить на позицию, он всегда так и делает. Он идеально посадил меня на последнем километре на выгодные колёса, потом мне просто оставалось выбрать момент для спурта.

Я так понимаю, что пара команд подали протест против спринта Филипсена. В любом случае, мне он не помешал. Он просто перескочил слева направо, но меня не теснил, поэтому не мне обсуждать эту тему.

Конечно, я разочарован, очень расстроен, но мы продолжим пытаться, мы уже видим улучшения в том, как работают здесь ребята команды».