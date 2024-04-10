Мадс Педерсен: «Счастлив занять 3-е место на Париж-Рубэ-2024»

Мадс Педерсен впервые стал призёром Парижх-Рубэ, Монумента, в котором стартовал семь раз в карьере. Он улучшил результат прошлого года, когда остался в шаге от подиума на 4-м месте.

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Photo screen (c) Eurosport

28-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek на Париж-Рубэ-2024 в начале гонки лишился одного из помощников - Джонатана Милана, который сошёл после падения. За 90 км до финиша Мадс Педерсен с помощью товарища по команде Матиаса Вачека вернулся в пелотон.

Когда победитель Париж-Рубэ, действующий чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) в первый раз атаковал в Аренбергском лесу, Мадс Педерсен сразу сел ему на колесо.

После атаки Ван дер Пула, уехавшего в одиночку за 29,7 км до финиша Мадс Педерсен много работал первым колесом во второй группе, чтобы не дать приблизиться следующей группе преследователей и сохранить шансы в борьбе за подиум. Когда товарищ Матье ван дер Пула по команде Яспер Филипсен атаковал за 12 км до финиша, Мадс Педерсен не дал ему уехать. В итоге в спринте на велодроме в Рубэ Мадс Педерсен уступил Ясперу Филипсену, но обошёл Нильса Политта (UAE Team Emirates).

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Photo screen (c) Eurosport

Мадс Педерсен: «Если честно, я счастлив. Матье сегодня был в другой лиге. То, как он ехал гонку, впечатляло. Когда он атаковал, мы все поехали на максимальной скорости, чтобы не дать ему создать никакого просвета, но не смогли приблизиться. Он продолжил набирать преимущество и ехал свою гонку. А у нас началась борьба за второе место.

В начале гонки мы потратили силы, когда возвращались после прокола. Но с другой стороны, если брать гонку в целом, я прокололся в хороший момент. Мы смогли вернуться. Вачек сразу закрыл просвет. Неприятности случаются. В этой гонке почти невозможно проехать без прокола.

В финале мы всё ещё ехали в полную силу. Затем Яспер атаковал, Кюнг выпал, и с этого момента Яспер тоже захотел проводить смены.

Яспера тяжело опередить в обычном спринте, а в спринте, к которому он подходит, посидев на колесе, миссия вообще почти не выполнима. Поэтому то, что проиграл второе место, меня не расстраивает. Я предполагал, что борюсь за третье место, знал, что Нильс может меня обойти в спринте, поэтому счастлив, что взял место на подиуме.

На Туре Фландрии я ехал, потеряв голову. Сегодня старался разыграть лучше. Да, Матье впечатляет. Я не мог усидеть за его победным ускорением. Могу ли выиграть у него на Монументе? Ещё не знаю. Сегодня оправдываться мне не в чем. Я точно проехал на все 100%, проиграл сильнейшим.

Совершенно уверен, что если бы Джонатан Милан остался в гонке, это сильно бы её изменило. Было бы хорошо, чтобы со мной был ещё один товарищ по команде. Очень плохо, что он упал. Надеюсь, он в порядке.

Сегодня с командой отпразднуем этот хороший сезон Классик, а завтра отпраздную дома с женой. Я не видел её с января. Пора увидеться с семьёй и отдохнуть».