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Мадс Педерсен — на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Мадс Педерсен: «Счастлив занять 3-е место на Париж-Рубэ-2024»

 

 

Мадс  Педерсен впервые стал призёром Парижх-Рубэ, Монумента, в котором стартовал семь раз в карьере. Он улучшил результат прошлого года, когда остался в шаге от подиума на 4-м месте.

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

28-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek на Париж-Рубэ-2024 в начале гонки лишился  одного из помощников - Джонатана Милана, который сошёл после падения. За 90 км до финиша Мадс Педерсен с помощью товарища по команде Матиаса Вачека вернулся в пелотон.

 

Когда победитель Париж-Рубэ, действующий чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) в первый раз атаковал в Аренбергском лесу,  Мадс Педерсен сразу сел ему на колесо.

 

После атаки Ван дер Пула, уехавшего в одиночку за 29,7 км до финиша Мадс Педерсен много работал первым колесом во второй группе, чтобы не дать приблизиться следующей группе преследователей и сохранить шансы в борьбе за подиум. Когда товарищ Матье ван дер Пула по команде Яспер Филипсен атаковал за 12 км до финиша, Мадс Педерсен не дал ему уехать. В итоге в спринте на велодроме в Рубэ Мадс Педерсен уступил Ясперу Филипсену, но обошёл Нильса Политта (UAE Team Emirates).

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

 

Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024Мадс Педерсен &mdash; на третьей ступени подиума Париж-Рубэ-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Мадс Педерсен: «Если честно, я счастлив. Матье сегодня был в другой лиге. То, как он ехал гонку, впечатляло. Когда он атаковал, мы все поехали на максимальной скорости, чтобы не дать ему создать никакого просвета, но не смогли приблизиться. Он продолжил набирать преимущество и ехал свою гонку. А у нас началась борьба за второе место.   

 

В начале гонки мы потратили силы, когда возвращались после прокола. Но с другой стороны, если брать гонку в целом, я прокололся в хороший момент. Мы смогли вернуться. Вачек сразу закрыл просвет. Неприятности случаются. В этой гонке почти невозможно проехать без прокола.

 

В финале мы всё ещё ехали в полную силу. Затем Яспер атаковал, Кюнг выпал, и  с этого момента Яспер тоже захотел проводить смены.  

 

Яспера тяжело опередить в обычном спринте, а в спринте, к которому он подходит, посидев на колесе, миссия вообще почти не выполнима. Поэтому то, что проиграл второе место, меня не расстраивает. Я предполагал, что борюсь за третье место, знал, что Нильс может меня обойти в спринте, поэтому счастлив, что взял место на подиуме.

 

На Туре Фландрии я ехал, потеряв голову. Сегодня старался разыграть лучше. Да, Матье впечатляет. Я не мог усидеть за его победным ускорением. Могу ли выиграть у него на Монументе? Ещё не знаю. Сегодня оправдываться мне не в чем. Я точно проехал на все 100%, проиграл сильнейшим.

 

Совершенно уверен, что если бы Джонатан Милан остался в гонке, это сильно бы её изменило. Было бы хорошо, чтобы со мной был ещё один товарищ по команде. Очень плохо, что он упал. Надеюсь, он в порядке.

 

Сегодня с командой отпразднуем этот хороший сезон Классик, а завтра отпраздную дома с женой. Я не видел её с января. Пора увидеться с семьёй и отдохнуть».

 

Результаты Париж-Рубэ-2024

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl-Trek Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул - победитель ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Одиночный отрыв после атаки за 59,7 км до финиша стал вторым самым долгим одиночным отрывом в 21 веке после Филиппа Жильбера, уехавшего в 2017 году за 56 км до финиша..."

    Что-то тут не так.



    Наверное, все-таки, стал Первым самым долгим.
    Отрыв Жильбера помню. Феноменальная была гонка от ФилЖила.
    Это была Фландрия. 50+ км до финиша.



    Перед той Фландрией-2017, Жильбера списывали в утиль.
    А он не только ее взял, он еще и много чего другого взял потом, в том числе и Рубэ.

  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Astanaforever-Фото
    Это просто лубофф.)))
  • SVS
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    SVS-Фото
    Ни минуты не сомневаюсь в сказанном Вами!

    Более того, предлагаю комментарий женских гонок озвучивать во время мужских, и наоборот! Так будет намного удобнее :).

    И Т.Пидкоку, я считаю уделяется недостаточно внимания! Предлагаю рассказывать о его достоинствах даже если он не участвует в гонке. Так будет справедливо!

    P.S. Why so serious? ;)
  • Earl57
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Earl57-Фото
    Вообще-то женская Рубэ реально была интересной. Там было на что посмотреть.
    Что касается Пидкока, то его в понедельник парамедик вынес на руках из командного автобуса, ибо он сам не мог идти. Несколько дней после этого он передвигался с костылем. А в воскресенье вышел на старт Рубэ и проехал всю гонку до конца, финишировав в топ-20. Как вы думаете, ему было очень скучно?
  • SVS
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    SVS-Фото
    Комментатор отлично провёл длительный сеанс рекламы женских гонок и Т.Пидкока :). Педерсену желаю в будущем взять большой булыжник.
  • Ser Gio
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Ser Gio-Фото

    Я б сказал, что в данной гонке Альпецины смотрелись как когда-то волчья стая в лучшие годы - ни один отрыв без них, куча людей в группе для закрытия атак и разрушения преследования.

  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото
    на моей памяти это первая ПР, которая прошла без той, фирменной для неё, нервозности.
  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Astanaforever-Фото
    Все прогнозируемо, как и следовало ожидать. Ван Дер Пул победитель и Димка опять не доехал. Ничего нового. Но сегодня другой герой дня. И это несомненно Женя Федоров. Молодчага!!!!
  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото

    Конечно МВДП - монстр и вское такое, но ПР времен Канчеллары и Бонена смотрелась куда драйвовей. 

  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото
    +

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