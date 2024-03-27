Матье ван дер Пул: “Доволен 2-м местом на Гент-Вевельгем-2024”

Матье ван дер Пул: “Я чуть не выпал с колеса Мадса Педерсена на Кеммельберге”

Действующему чемпиону мира Матье ван дер Пулу не удалось добавить в свой список достижений победу на классике Гент-Вевельгем. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck проверил соперников и просеял группу, атаковав за 85 км до финиша.

На его ускорение отреагировали три гонщика команды Lidl-Trek - Мадс Педерсен, Джонатан Милан и Яспер Стёйвен, 21-летний новозеландский гонщик команды Groupama-FDJ Лоренс Пити, 24-летний нидерландский велогонщик команды Visma Lease a Bike Тим ван Дейк и 27-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Mobility Расмус Тиллер. Команда Lidl-Trek пользовалась своим численным превосходством, Джонатан Милан атаковал и заставил Матье ван дер Пула работать.

Яспер Стёйвен выбыл из борьбы за высокие места из-за прокола, но команда Lidl-Trek продолжала контролировать гонку. Джонатан Милан проехал в одиночном отрыве 20 км, а когда его догнали, атаковал Мадс Педерсен. Матье ван дер Пул ответил на ускорение, как и Лоренс Пити, а Джонатан Милан выпал из группы на предпоследнем прохождении Кеммельберге.

За 35 км до финиша, на финальном прохождении Кеммелльберга, который преодолевали по склону с 20% градиентом, впереди остались лишь Мадс Педерсен и Матье ван дер Пул. От минутного преимущества у дуэта лидеров к финальному километру остались лишь 30 секунд. Мадс Педерсен выиграл спринт, мощно ускорившись с первой позиции. Действующий чемпион мира Матье ван дер Пул не сумел обойти чемпиона мира 2019 года Мадса Педерсена, признав поражение за несколько метров до финишной черты.

Матье ван дер Пул: «Не думаю, что могу выигрывать каждую гонку. Хотя иногда кажется, что это для меня легко, побеждать всегда трудно. Мадс был сильнее меня уже на втором прохождении Кеммельберга. Тогда ноги у меня уже сильно устали.

А на финальном Кеммельбреге я уже с трудом держался на колесе Мадса. Тогда стало ясно, что в спринте мне придётся тяжело. Я чувствовал, что сил в ногах уже почти нет. И в любом случае в спринте он сильнее. Я постарался, но сил больше не было.

Я доволен вторым местом. Конечно, хотелось бы выиграть, но когда кто-то сильнее, принять поражение не так трудно.

Гонка в пятницу меня измотала. Собираюсь хорошо отдохнуть на следующей неделе, надеюсь, что на Туре Фландрии буду сильнее».