Яспер Филипсен: «Каждый в нашей команде сегодня был в своей лучшей форме»

Яспер Филипсен второй год подряд поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ, где второй год подряд выиграл его товарищ по команде Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул.

В этом году 26-летний бельгийский гонщик впервые стал победителем Монумента - Милан-Сан-Ремо, а Alpecin-Deceninck стала первой в истории командой, выигравшей три первых классики Монумента - Милан - Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ (с Матье ван дер Пулом).

Яспер Филипсен контролировал действия соперников в группе преследователей, сформировавшейся на 11 секторе, через 15 км после сольной атаки Матье ван дер Пула.

Соперниками Яспера Филипсена к велодрому в Рубэ остались Нильс Политт (UAE Team Emirates) и Мадс Педерсен (Lidl-Trek), после того, как из неё выпали Лоренс Пити (Groupama-FDJ0 после падения на повороте за 30 км до финиша, а потом Штефан Кюнг (Groupama-FDJ) за 11 км до финиша, когда Филипсен атаковал на последнем сложном секторе брусчатки.

Уехать от Педерсена и Политта заранее Ясперу Филипсену не удалось, но он обошёл их в спринте через 3 минуты после того, как его товарищ по команде Матье ван дер Пул отпраздновал победу в Рубэ.

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Photo screen (c) Eurosport

Яспер Филипсен: «Что мы ели на завтрак? Только овсяную кашу и овсяные блинчики, ничего особенного! Но, да, сегодня каждый в команде был на пике своей формы. Может, у меня был и не лучший день, не такой, как на Милан - Сан-Ремо, но я вёл гонку, обороняясь, долго мог сидеть на колёсе, что дало мне преимущество на финальных километрах. Когда Матье уехал вперёд, было ясно, кто сегодня сильнейший.

Команду делают сильной руководство и гонщики, но нужна и удача. И необходимо много работать, всё сделать правильно. Во всём этом наша команда преуспела. Невозможно ожидать, что каждый год на Рубэ будешь занимать первое и второе места. Это особенное достижение. Мы будем им наслаждаться.

Я люблю Париж-Рубэ. Эта гонка меня мотивирует. Люблю брусчатку, поэтому почему бы в будущем не поставить целью победу. Но сегодня один гонщик явно превосходил всех по силе, к тому же, он - мой товарищ по команде.

Сегодня мы показали, как сильна наша команда. Все внесли вклад, все были в лучшей форме. Рано задав высокий темп, мы избежали сильного стресса, но в то же время надавили на соперников. Конечно, ещё нужна нога, чтобы завершить работу, что и сделал Матье».