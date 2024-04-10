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Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Яспер Филипсен: «Каждый в нашей команде сегодня был в своей лучшей форме»

 

 

Яспер Филипсен второй год подряд поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ, где второй год подряд выиграл его товарищ по команде Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул.

 

В этом году 26-летний бельгийский гонщик впервые стал победителем Монумента - Милан-Сан-Ремо, а Alpecin-Deceninck стала первой в истории командой, выигравшей три первых классики Монумента - Милан - Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ (с Матье ван дер Пулом).

 

Яспер Филипсен контролировал действия соперников в группе преследователей, сформировавшейся на 11 секторе, через 15 км после сольной атаки Матье ван дер Пула.

 

Соперниками Яспера Филипсена к велодрому в Рубэ остались Нильс Политт (UAE Team Emirates) и Мадс Педерсен  (Lidl-Trek), после того, как из неё выпали Лоренс Пити (Groupama-FDJ0 после падения на повороте за  30 км до финиша, а потом Штефан Кюнг (Groupama-FDJ) за 11 км до финиша, когда Филипсен атаковал на последнем сложном секторе брусчатки.

 

Уехать от Педерсена и Политта заранее Ясперу Филипсену не удалось, но он обошёл их в спринте через 3 минуты после того, как его товарищ по команде Матье ван дер Пул отпраздновал победу в Рубэ.

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

 

Яспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подрядЯспер Филипсен финиширует вторым на Париж-Рубэ второй год подряд

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Яспер Филипсен: «Что мы ели на завтрак? Только овсяную кашу и овсяные блинчики, ничего особенного! Но, да, сегодня каждый в команде был на пике своей формы. Может, у меня был и не лучший день, не такой, как на Милан - Сан-Ремо, но я вёл гонку, обороняясь, долго мог сидеть на колёсе, что дало мне преимущество на финальных километрах. Когда Матье уехал вперёд, было ясно, кто сегодня сильнейший.

 

Команду делают сильной руководство и гонщики, но нужна и удача. И необходимо много работать, всё сделать правильно. Во всём этом наша команда преуспела. Невозможно ожидать, что каждый год на Рубэ будешь занимать первое и второе места. Это особенное достижение. Мы будем им наслаждаться.

 

Я люблю Париж-Рубэ. Эта гонка меня мотивирует. Люблю брусчатку, поэтому почему бы в будущем не поставить целью победу. Но сегодня  один гонщик явно превосходил всех по силе, к тому же, он - мой товарищ по команде.  

 

Сегодня мы показали, как сильна наша команда. Все внесли вклад, все были в лучшей форме. Рано задав высокий темп, мы избежали сильного стресса, но в то же время надавили на соперников. Конечно, ещё нужна нога, чтобы завершить работу, что и сделал Матье».

 

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2024

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул - победитель ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Одиночный отрыв после атаки за 59,7 км до финиша стал вторым самым долгим одиночным отрывом в 21 веке после Филиппа Жильбера, уехавшего в 2017 году за 56 км до финиша..."

    Что-то тут не так.



    Наверное, все-таки, стал Первым самым долгим.
    Отрыв Жильбера помню. Феноменальная была гонка от ФилЖила.
    Это была Фландрия. 50+ км до финиша.



    Перед той Фландрией-2017, Жильбера списывали в утиль.
    А он не только ее взял, он еще и много чего другого взял потом, в том числе и Рубэ.

  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Astanaforever-Фото
    Это просто лубофф.)))
  • SVS
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    SVS-Фото
    Ни минуты не сомневаюсь в сказанном Вами!

    Более того, предлагаю комментарий женских гонок озвучивать во время мужских, и наоборот! Так будет намного удобнее :).

    И Т.Пидкоку, я считаю уделяется недостаточно внимания! Предлагаю рассказывать о его достоинствах даже если он не участвует в гонке. Так будет справедливо!

    P.S. Why so serious? ;)
  • Earl57
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Earl57-Фото
    Вообще-то женская Рубэ реально была интересной. Там было на что посмотреть.
    Что касается Пидкока, то его в понедельник парамедик вынес на руках из командного автобуса, ибо он сам не мог идти. Несколько дней после этого он передвигался с костылем. А в воскресенье вышел на старт Рубэ и проехал всю гонку до конца, финишировав в топ-20. Как вы думаете, ему было очень скучно?
  • SVS
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    SVS-Фото
    Комментатор отлично провёл длительный сеанс рекламы женских гонок и Т.Пидкока :). Педерсену желаю в будущем взять большой булыжник.
  • Ser Gio
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Ser Gio-Фото

    Я б сказал, что в данной гонке Альпецины смотрелись как когда-то волчья стая в лучшие годы - ни один отрыв без них, куча людей в группе для закрытия атак и разрушения преследования.

  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото
    на моей памяти это первая ПР, которая прошла без той, фирменной для неё, нервозности.
  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Astanaforever-Фото
    Все прогнозируемо, как и следовало ожидать. Ван Дер Пул победитель и Димка опять не доехал. Ничего нового. Но сегодня другой герой дня. И это несомненно Женя Федоров. Молодчага!!!!
  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото

    Конечно МВДП - монстр и вское такое, но ПР времен Канчеллары и Бонена смотрелась куда драйвовей. 

  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото
    +

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