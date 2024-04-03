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Маттео Йоргенсон и Тиш Беноот о Туре Фландрии-2024

Команда Visma Lease a Bike вне десятки лучших на Туре Фландрии-2024

 

 

Лучшим результатом велокоманды Visma Lease a Bike на Туре Фландрии-2024 в отсутствие капитана Ваута ван Арта стало 15-е место, которое занял 30-летний бельгийский гонщик Тиш Беноот (Tjesj Benoot). 24-летний победитель Дварс доор Фландерен-2024 Маттео Йоргенсон,  какое-то время оставался единственным ближайшим преследователем победителя Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

 

Лишь Матье ван дер Пул, Маттео Йоргенсон и Мадс Педерсен преодолели подъём Коппенбрег на велосипедах. Йоргенсон какое-то время после прохождения Коппенберга оставался ближайшим преследователем Матье ван дер Пула, но в итоге финишировал через три с половиной минуты после победителя.

 

Маттео Йоргенсон и Тиш Беноот о Туре Фландрии-2024

Команда Visma Lease a Bike вне десятки лучших на Туре Фландрии-2024

Команда Visma Lease a Bike вне десятки лучших на Туре Фландрии-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

 Тиш Беноот: «Это был тяжелейший выпуск Тура Фландрии. Нога у меня шла довольно хорошо. К сожалению, не повезло, были механические проблемы. На Ауде Кваремонте я сделал ошибку, из-за чего ударил по заднему переключателю. Позже смог поменять. В финале прокололся. Возможно, если бы не это ,у меня получилось бы побороться за подиум. Но как случилось, так случилось. День был тяжёлым. Мы старались всей командой, но соперники были слишком сильны».

 

Маттео Йоргенсон: «Это был один из моих самых тяжёлых дней на велосипеде. Я сделал всё, что мог, борясь за победу. Понимал, что мне надо поехать за Ван дер Пулом, приложить все силы и усидеть у него на колесе. К сожалению, я его упустил. Поехал так быстро, как мог, хотел закрыть просвет, но это не сработало. Потом для меня всё было кончено. Ван дер Пул ехал очень умно и мощно. Он заслуженный победитель. Наша команда боролась и сделала всё возможное. Я горжусь нашим боевым духом».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «У нас был план. Думаю, ребята прекрасно его выполнили. Мы боролись. Маттео был очень силён на Коппенберге, почти достал колесо Ван дер Пула, но, к сожалению, ему пришлось заплатить за усилия позднее. Маттео никогда не ездил 270-километровые гонки. Поэтому логично, что его силы закончились.

 

В любом случае, он многому научился в этот день. Мы надеялись создать в гонке выгодную ситуацию, сделали для этого всё возможное. Не за таким результатом мы ехали, но в любом случае покинули поле битвы с высоко поднятой головой».

 

Результаты Тура Фландрии-2024

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Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Тиш Беноот Tiesj Benoot Visma Lease a Bike Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • BlAr
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    BlAr-Фото
    Думаю, что было правильно сказано, что Мадс надеялся получить более рабочую группу единомышленников и поймать МВДП. Безусловно, он ошибся, продолжив работать в паре на протяжении долгого времени, когда стало ясно, что задуманное не вышло.
  • BlAr
    Примож Роглич — победитель 1 э ... (1)
    BlAr-Фото

    Судя по видео, секунд 10 потерял Примож. 8 занял маневр, и как минимум пара секунд добавилась при компенсации отставания по скорости из-за медленного выезда.

    На результат этапа это не повлияло, и, скорее всего, на ГК принципиально не повлияет так же. Разрывы будут больше.

     

  • старт-шоссе 82
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    У МВДП и у Погачара в активе по три монумента, сможет ли кто нибудь из них взять все пять? Ведь для обоих остались самые сложные для них гонки

    для МВДП Ломбардия и Льеж , для Погачара Милан - Сан-Ремо и Париж - Рубэ.

    У кого больше шансов?.......

    Цитата: Pugachev
    Вот с ПЕдерсеном не понял я... Ведь если бы не бессмысленный этот парный отрыв, мог бы существенно выше заехать... В чем был скрытый смысл?
    Все знали что МВДП будет атаковать на Коппенберге, и видимо Педерсон понимал что не сможет удержаться за ним.

  • Невозмутимый
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    Невозмутимый-Фото
    Бензин это поят. А кормили их чистейшим угл?м
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2024. Результаты (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погода сделала свое дело. Для гонцов конечно это жесткое испытание (как и для фанатов по дороге маршрута), но для болел возле ТВ/ПК самое то))

    Снимаю шляпу ибо МВДП всё так чётко рассчитал, что да, с одной стороны было понятно, что никто его не догонит (интрига - всё), но зато ребята за подиум рубились классно.

    Как на Рубэ...силы останутуся у МВДП) а что говорит прогноз погоды на 7 апреля ?  

    Мэтьюз после гонки был раздавлен, когда узнал что его отправили с 3 на 11 место. Да, резал остро под углом Поллита...вот и его орги Фландрии урезали; жаль(

    Цитата: agpersonal
    Ожидаемо пресно. Все сводилось к вопросу не кто, а когда, интрига дематериализовалась почти за полтинник до финиша. Девченки рубились куда интереснее.

    Если вы эту Фландрию считает "пресной" - увы и ахх (сорвами курдюкова) только и могу ответить.

  • kabachok
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    kabachok-Фото

    А что, было где навозить? На 10 км?
    Ну ты смешной! И да, молодец насчет Тура, заранее соломку подстелил, бгг.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото
    Прям бензин? Или хамон да паэлья?
  • M-07
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    M-07-Фото
    Вингегор так-то тут, на 5-м месте
  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    motte-Фото

    Цитата: kabachok
    Будут вопли про бензин, или на этот раз ограничимся этодругином?

    Про бензин:

    Сегодня встретил одного знакомого из сборной Эстонии 50+, вернулся со сборов в Испании, так он говорит, чем их там кормят, что они так дизелят.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото

    Спасибо за разряд)
    Ну хоть в полку биороботов прибыло..)

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