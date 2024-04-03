Маттео Йоргенсон и Тиш Беноот о Туре Фландрии-2024

Команда Visma Lease a Bike вне десятки лучших на Туре Фландрии-2024

Лучшим результатом велокоманды Visma Lease a Bike на Туре Фландрии-2024 в отсутствие капитана Ваута ван Арта стало 15-е место, которое занял 30-летний бельгийский гонщик Тиш Беноот (Tjesj Benoot). 24-летний победитель Дварс доор Фландерен-2024 Маттео Йоргенсон, какое-то время оставался единственным ближайшим преследователем победителя Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

Лишь Матье ван дер Пул, Маттео Йоргенсон и Мадс Педерсен преодолели подъём Коппенбрег на велосипедах. Йоргенсон какое-то время после прохождения Коппенберга оставался ближайшим преследователем Матье ван дер Пула, но в итоге финишировал через три с половиной минуты после победителя.

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Тиш Беноот: «Это был тяжелейший выпуск Тура Фландрии. Нога у меня шла довольно хорошо. К сожалению, не повезло, были механические проблемы. На Ауде Кваремонте я сделал ошибку, из-за чего ударил по заднему переключателю. Позже смог поменять. В финале прокололся. Возможно, если бы не это ,у меня получилось бы побороться за подиум. Но как случилось, так случилось. День был тяжёлым. Мы старались всей командой, но соперники были слишком сильны».

Маттео Йоргенсон: «Это был один из моих самых тяжёлых дней на велосипеде. Я сделал всё, что мог, борясь за победу. Понимал, что мне надо поехать за Ван дер Пулом, приложить все силы и усидеть у него на колесе. К сожалению, я его упустил. Поехал так быстро, как мог, хотел закрыть просвет, но это не сработало. Потом для меня всё было кончено. Ван дер Пул ехал очень умно и мощно. Он заслуженный победитель. Наша команда боролась и сделала всё возможное. Я горжусь нашим боевым духом».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «У нас был план. Думаю, ребята прекрасно его выполнили. Мы боролись. Маттео был очень силён на Коппенберге, почти достал колесо Ван дер Пула, но, к сожалению, ему пришлось заплатить за усилия позднее. Маттео никогда не ездил 270-километровые гонки. Поэтому логично, что его силы закончились.

В любом случае, он многому научился в этот день. Мы надеялись создать в гонке выгодную ситуацию, сделали для этого всё возможное. Не за таким результатом мы ехали, но в любом случае покинули поле битвы с высоко поднятой головой».