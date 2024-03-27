Ваут ван Арт остался без помощи Кристофа Лапорта на двух ближайших классиках

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- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 00:33
Спортивный директор Visma Lease a Bike ожидает рост формы Ваута ван Арта после тренировок на высоте
Ваут ван Арт останется без поддержки Кристофа Лапорта (Christophe Laporte) на Двард дор Фландерен (Dwars door Vlaanderen) 27 марта и 31 марта на Туре Фландрии-2024.
Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях, что 31-летний французский велогонщик, победитель Гент-Вевельгем и Двар дор Фландерен прошлого года, не успевает восстановиться после желудочного вируса и натёртости от седла.
Cпортивный директор велокоманды Visma Lease a Bike Маартен Винантс (Maarten Wynants) в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что повреждения Ваута ван Арта после падения на Е3 не слишком серьёзные, и в выходные он выезжал на тренировки:
«Никто не может моментально восстановиться после падения, но травмы Ваута не слишком серьёзные. В субботу он, как и Маттео Йоргенсон, получил дополнительный стимул, чтобы немного отдохнуть после гонки и переварить ожидаемый спад после тренировок на высоте. С этой недели его форма будет только расти».
Тиш Беноот, падавший на Е3, но принявший участие в Гент-Вевельгем, в интервью Wielerflits после гонки сказал: «Чувствовал себя лучше, чем ожидалось. Всю дорогу у меня сильно болели рёбра, но, учитывая обстоятельства, всё довольно хорошо. Я даже не был уверен, что смогу стартовать».
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