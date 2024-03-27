VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт остался без помощи Кристофа Лапорта на двух ближайших классиках

Спортивный директор Visma Lease a Bike ожидает рост формы Ваута ван Арта после тренировок на высоте

 

 

 

Ваут ван Арт останется без поддержки Кристофа Лапорта (Christophe Laporte) на Двард дор Фландерен (Dwars door Vlaanderen) 27 марта и 31 марта на Туре Фландрии-2024.

 

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях, что 31-летний французский велогонщик, победитель Гент-Вевельгем и Двар дор Фландерен прошлого года, не успевает восстановиться после желудочного вируса и натёртости от седла.

 

Ваут ван Арт остался без помощи Кристофа Лапорта на двух ближайших классиках

Ваут ван Арт остался без помощи Кристофа Лапорта на двух ближайших классиках

 

 

  Cпортивный директор велокоманды Visma Lease a Bike Маартен Винантс (Maarten Wynants) в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что повреждения Ваута ван Арта после падения на Е3 не слишком серьёзные, и в выходные он выезжал на тренировки:

 

«Никто не может моментально восстановиться после падения, но травмы Ваута не слишком серьёзные. В субботу он, как и Маттео Йоргенсон, получил дополнительный стимул, чтобы немного отдохнуть после гонки и переварить ожидаемый спад после тренировок на высоте. С этой недели его форма будет только расти».

 

Тиш Беноот, падавший на Е3, но принявший участие в Гент-Вевельгем, в интервью Wielerflits после гонки сказал: «Чувствовал себя лучше, чем ожидалось. Всю дорогу у меня сильно болели рёбра,  но, учитывая обстоятельства, всё довольно хорошо. Я даже не был уверен, что смогу стартовать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Кристоф Лапорт Тур Фландрии

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

27 марта 2024

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Фабиан Канчеллара анализирует ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Как всегда, отличный анализ от Фабиана.

  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП выкладывался, но всё-таки думаю держал в голове что через неделю монументальная Фландрия, где его уже ждёт немного под_раненный Ваут ван Арт.

    К слову, победа Педерсена абсолютно заслуженная. Силён, уверен в себе, так что очень рад за датчанина. Жаль, не получился дубль у Лидл Трека - Элиза Бальзамо сантиметры проиграла Лорене Вибес на "ленточке", так сказать.

  • Гонщик
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Зачем эти ненужные и глупые высказывания по поводу принятия допинга?Просто возьмите и задайте себе вопрос, зачем гонщикам для которых главная цель сезона победа на гранд-турах, принимать что-либо на одновневках или недельных гонках? Рискуя всем и здоровьем и срывом сезона и именем и здоровьем.
    Ну вы наивный , это целая система , рассчитанная под конкретного гонщика на весь сезон , с плавным входом и выходом . Профи спорт , это всегда риск для здоровья .

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    А я просто порадуюсь, что ни итоговом призовом подиуме оказались М.Ланда, и (что более важно) Э.Берналь. Колумбиец похоже возвращается "всерьёз и надолго", главное чтобы без травм у него в этом году. Так что: Мы ещё повоюем ©
  • uran
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    uran-Фото
    По аналогии с Погачаром к допингерам нужно относить победителей многих ГТ (Конту, Фрума, Роглича, Нибали), победителей классик (Канчеллара, Боонен, Арт, Пул), до кучи спринтеров туда (Кавендиш, Филипсен). Они были или являются доминаторами в своих дисциплинах. Или что-то не так?
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я не знаю где, что и как они принимают, но я знаю что очевидное не требует объяснений.
  • M-07
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    M-07-Фото
    А вы думаете, что они конкретно в гонках принимают что ли?
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Зачем эти ненужные и глупые высказывания по поводу принятия допинга? Просто возьмите и задайте себе вопрос, зачем гонщикам для которых главная цель сезона победа на гранд-турах, принимать что-либо на одновневках или недельных гонках? Рискуя всем и здоровьем и срывом сезона и именем и здоровьем.
  • RVL
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    RVL-Фото

    Тут либо дети малые, либо параноики)))

  • Геродот
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    Геродот-Фото

    Цитата: vova-55



    Разово, если сильно повезет, кто-то может за счет допинга что-то выиграть. 
    Талан Поги сравним с талантом Меркса (Канибала), по мнению многих экспертов.


    Каннибал (опечатка).

    Вы как дети малые, чесслово. Талант Каннибала - это видимо что-то неприкасаемое и все в-белом, как Дартаньян)).Типа только дурачки вроде Тома Симпсона ширялись напропалую, а вот Каннибал - исключительно на одном своем таланте рулил)

    Все одним миром мазаны - что Вини,что Поги,что Каннибал)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 марта

Michael Leonard (INEOS Grenadiers)

Antonio Polga (Team Novo Nordisk)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (115)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)