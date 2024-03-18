Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024: "Сделал глупую ошибку"

Ваут ван Арт — на подиуме E3 Saxo Classic-2024 после падения и попытки догнать Матье ван дер Пула

29-летнему бельгийскому гонщику команды Visma Lease a Bike Вауту ван Арту не удалось стать трёхкратным подряд победителем классики E3 Saxo Classic, но он поднялся на третью ступень подиума.

Команда Visma Lease a Bike получила свою порцию неудач, начавшихся с падения и схода Пера Странда Хагенеса (Per Strand Hagenes), который сошёл с гонки после падения, а затем выяснилось, что у него перелом носа. У Дилана ван Барле возникли проблемы с велосипедом, Тиш Беноот сошёл после падения.

В группе из 25 гонщиков в решающий момент гонки Ваут ван Арт оставался с Маттео Йоргенсоном. Когда за 44 км до финиша из группы атаковал Ойер Ласкано (Movistar), а сама группа растянулась, чтобы преодолеть подъём по узкой обочине, Ваут ван Арт поскользнулся и упал в тот момент, когда его основной соперник, действующий чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) продвигался к голове группы.

Хотя Ваут ван Арт быстро вернулся в седло велосипеда, момент был потерян. Атаковавший Матье ван дер Пул создал значительный просвет. Ваут ван Арт попытался в одиночку закрыть просвет за Матье ван дер Пулом, уехав от группы соперников на Ауде Кваремонте. В какой-то момент его отставание составляло 15 секунд, но затем просвет начал расти, а соперники в группе позади Ваута ван Арта приближаться. За 5 км до финиша Ваута ван Арта нагнал атаковавший из группы Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), с которым бельгийский гонщик доехал до финиша, но бороться за второе место уже не смог и финишировал третьим.

Ваут ван Арт: «Это было глупое падение, моя глупая ошибка. Я хотел выиграть позицию, перепрыгнув на брусчатку, но колесо застряло. Не успел понять, как уже ударился о землю. Конечно, это падение определило дальнейший ход гонки.

Какое-то время я верил, что у меня получится закрыть просвет за Ван дер Пулом, и ехал ровно. Но преследование стоило мне массы сил. После Карнемелькбекстрат мне стало трудно удерживать высокую скорость. Так что, в в финале сил уже не осталось. Как-то мне удалось оживиться, когда меня догнал Стёйвен, благодаря чему я немного смог отдохнуть у него на колесе. Учитывая это, можно сказать, что третье место для меня - самое высокое из возможных».

Маттео Йоргенсон: «Можно назвать этот день неудачным для команды. Мы потеряли нескольких важных гонщиков, что в целом нас ослабило. Мы смогли вернуться с Ваутом в лидирующую группу, но поворотной точкой стало падение Ваута на Патерберге. Потом я оказался в группе преследования, где совершенно замёрз. Я пытался поехать на Стёйвеном, но ноги были пустыми. В целом я доволен тем, как смог побороться после всего за свой хороший результат. С нетерпением жду следующих классик, где, надеюсь, нашей команде повезёт больше».

Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы должны быть стойкими. Конечно, очень жаль, что так случилось, но в прошлом мы уже справлялись с невезением. Мы были хорошо представлены в гонке, но падения Тиша и Ваута сыграли решающую роль. Уверен, что Ваут смог бы поехать за Ван дер Пулом, хотя, он, конечно, заслуженно стал победителем. Теперь будем зализывать раны, анализировать ситуацию с прицелом на следующие классики».