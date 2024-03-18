VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024: "Сделал глупую ошибку"

Ваут ван Арт — на подиуме E3 Saxo Classic-2024 после падения и попытки догнать Матье ван дер Пула

 

 

29-летнему бельгийскому гонщику команды Visma Lease a Bike Вауту ван Арту не удалось стать трёхкратным подряд победителем классики E3 Saxo Classic, но он поднялся на третью ступень подиума.  

 

Команда Visma Lease a Bike получила свою порцию неудач, начавшихся с падения и схода Пера Странда Хагенеса (Per Strand Hagenes), который сошёл с гонки после падения, а затем выяснилось, что у него перелом носа. У Дилана ван Барле возникли проблемы с велосипедом, Тиш Беноот сошёл после падения.

 

В группе из 25 гонщиков в решающий момент гонки Ваут ван Арт оставался с Маттео Йоргенсоном. Когда за 44 км до финиша из группы атаковал Ойер Ласкано (Movistar), а сама группа растянулась, чтобы преодолеть подъём по узкой обочине, Ваут ван Арт поскользнулся и упал в тот момент, когда его основной соперник, действующий чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) продвигался к голове группы.

 

Хотя Ваут ван Арт быстро вернулся в седло велосипеда, момент был потерян. Атаковавший  Матье ван дер Пул создал значительный просвет. Ваут ван Арт попытался в одиночку закрыть просвет за Матье ван дер Пулом, уехав от группы соперников на Ауде Кваремонте. В какой-то момент его отставание составляло 15 секунд, но затем просвет начал расти, а соперники в группе позади Ваута ван Арта приближаться. За 5 км до финиша Ваута ван Арта нагнал атаковавший из группы Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), с которым бельгийский гонщик доехал до финиша, но бороться за второе место уже не смог и финишировал третьим.

 

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

 

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

 

 

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

Ваут ван Арт о результате E3 Saxo Classic-2024:

 

Ваут ван Арт: «Это было глупое падение, моя глупая ошибка.  Я хотел выиграть позицию, перепрыгнув на брусчатку, но колесо застряло. Не успел понять, как уже ударился о землю. Конечно, это падение определило дальнейший ход гонки.

 

Какое-то время я верил, что у меня получится закрыть просвет за Ван дер Пулом, и ехал ровно. Но преследование стоило мне массы сил. После Карнемелькбекстрат мне стало трудно удерживать высокую скорость. Так что, в в финале сил уже не осталось. Как-то мне удалось оживиться, когда меня догнал Стёйвен, благодаря чему я немного смог отдохнуть у него на колесе. Учитывая это, можно сказать, что третье место для меня - самое высокое из возможных».

 

Маттео Йоргенсон: «Можно назвать этот день неудачным для команды. Мы потеряли нескольких важных гонщиков, что в целом нас ослабило. Мы смогли вернуться с Ваутом в лидирующую группу, но поворотной точкой стало падение Ваута на Патерберге. Потом я оказался в группе преследования, где совершенно замёрз. Я пытался поехать на Стёйвеном, но ноги были пустыми. В целом я доволен тем, как смог побороться после всего за свой хороший результат. С нетерпением жду следующих классик, где, надеюсь, нашей команде повезёт больше».

 

Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Мы должны быть стойкими. Конечно, очень жаль, что так случилось, но в прошлом мы уже справлялись с невезением. Мы были хорошо представлены в гонке, но падения Тиша и Ваута сыграли решающую роль. Уверен, что Ваут смог бы поехать за Ван дер Пулом, хотя, он, конечно, заслуженно стал победителем. Теперь будем зализывать раны, анализировать ситуацию с прицелом на следующие классики».

 

Результаты E3 Saxo Classic-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike E3 Saxo Classic-2024

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2024

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

27 марта 2024

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

31 марта 2024

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт: “Отсутствие Таде ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Ваут, Удачи на Фландрии!

  • M-07
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    M-07-Фото
    А что сегодня у него было не так с готовностью? Только упал по своей вине, и из-за этого не смог догнать ван дер Пула, ещё и ссадины наверняка сказались, что он после попыток догнать сдал
  • error
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    error-Фото

    Ваут стал слишком много делать для команды... а не для себя. А удел всех капитанов - здоровый эгоизм. Он морально проиграл... Ваут.

    Еще вариант потерял мотивацию.. отсюда попытка сменить амплуа..

    Он ведь еще ниразу не сказал, чего сейчас хочет сам для себя... кроме как выиграть Рубэ и Фландрию..

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    MVDP-Фото

    Рановато делать выводы, не кажется? Подготовка как раз таки была изменена по сравнению с прошлыми сезонами. К тому же у Висмы есть команда, в отличие от Альпесина.

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    MVDP-Фото
    Лучше сегодня, чем на Фландрии или Рубэ.
  • nightbuster33
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    nightbuster33-Фото

    "У Глеба более перспективные данные,чем его товарища(Федорова).Если он будет относится к своей работе также,как к ней относятся зарубежные гонцы, то будут и результаты".11сент.2023г. Пока он на верной дороге.Самоанализ после каждой гонки и стремление улучшить результат в последующем. А вообще лучшие результаты Астаны- 2016-2017г.г.-Бум и  Валгрен были 6-ми.

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    MVDP-Фото
    Пишут, что он где-то срезал.
  • _DeKKeR_
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    _DeKKeR_-Фото
    Это не совсем так. Крупные победы на шоссе в 19 году произошли, у обоих) Это еще без того факта, что Погачар бил МВДП на его любимой гонке) Каждый перенимает у друг друга лучшее)
  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 5 (1)
    MVDP-Фото

    Многообещающий паренек.

  • RVL
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    RVL-Фото
    Есть чему, согласитесь)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 марта

Luis Angel Mate (Euskaltel - Euskadi)

Andrea Bagioli (Lidl - Trek)

Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost)

Stian Edvardsen-Fredheim (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (99)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)