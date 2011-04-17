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Ваут ван Арт получил переломы в результате падения на Dwars door Vlaanderen-2024

Переломы ключицы и рёбер у Ваута ван Арта после падения на Дварс доор Фландерен-2024

 

 

Ваут ван Арт не сможет продолжать весеннюю кампанию классик после падения на Дварс доор Фландерен-2024. Как сообщает велокоманда Visma Lease a Bike, у 29-летнего бельгийского велогонщика многочисленные переломы, включая сломанную ключицу и несколько рёбер. На данный момент команда не может сообщить, сколько займёт процесс выздоровления. Точно лишь то, что Ваут ван Арт пропустит и Тур Фландрии, и Париж-Рубэ, и Амстел Голд Рэйс.

 

Переломы ключицы и рёбер у Ваута ван Арта после падения на Дварс доор Фландерен-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Огромная неудача и для команды, и особенно для самого Ваута. Мы сегодня одержали две победы с Маттео (Йоргенсоном) и Марианной (Вос). Это фантастика, но наши мысли сейчас также о Вауте».

 

Ваут ван Арт и несколько гонщиков других команд упали за 68 км до финиша. Команда Visma Lease a Bike одержала победу с Маттео Йоргенсоном, а Тиш Беноот, финишировавший 4-м, после финиша рассказал, что по его предположению, завал случился из-за того, что Ваут задел колесо его велосипеда.

 

Тиш Беноот: «Мы планировали атаковать на Канариберге, Тим ван Дейк великолепно развёз к подножию. Когда Тим закончил свою часть работы, Ваут крикнул мне, чтобы я ускорился, что я и сделал. Но я думаю, что в момент, когда я встал из седла, чтобы поехать быстрее, он коснулся моего заднего колеса. На самом деле, мне от этого ужасно хреново.

 

Ваут закричал мне: «Давай, Тиш». Я встал, ускорился у поворота, и мне показалось, что он задел моё заднее колесо. Такое у меня было ощущение. Всё случилось так быстро, что я не совсем в этом уверен».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike

В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.

  3. василий

    Вчера, 21:56 | Регистрация: 15.09.2019

    Да скорее всего придеться ехать тур не раньше

  4. M-07

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 27.05.2017

    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

  5. Имя: Виталий

    vitali

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 17.04.2011

    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.
    Обычно (так показывает практика и жизненный лпыт, а также об этом говорит и наука) ошибки совершают на усталости. Может быть у гонщика наступил момент, когда в каждой конкретной гонке он ещё не чувствует физической усталости, но нервная система при этом уже начала сдавать из-за предыдущих огромных нагрузок и отдыха, который недостаточен при таком напряжении. Если сказать проще: физически гонщик готов ехать на своём обычном уровне 230км, но нервная система сможет обеспечить стопроцентную концентрацию в гонке только до 170км, а дальше - как получится. Вот и получаются ляпы на ровном месте

  6. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 8.07.2013

    Обидно, похоже там была ложбина на асфальте. Ван Арту здорово неповезло сегодня и вовсе не причём здесь не психика и не ошибка, просто не везение.

    Обиднее всего когда ты готов на все 100 и такое случается на другорядных гонках на каторую можно было и не ехать.

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Комментарии

  • SVS
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (27)
    SVS-Фото
    Только обязательно декларирует, что жрут. Как таможенная декларация :), мол, везу в себе столько-то того-то. А если найдут не задекларированное - к ногтю.
  • старт-шоссе 82
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Обидно, похоже там была ложбина на асфальте. Ван Арту здорово неповезло сегодня и вовсе не причём здесь не психика и не ошибка, просто не везение.

    Обиднее всего когда ты готов на все 100 и такое случается на другорядных гонках на каторую можно было и не ехать.

  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Да димону все по огороду. Стаж идёт, денежки капают на счет. Он и не запаривается. Кент Вино прикрывает плотно, по дружбански. И чихать он хотел на ваши комментарии. Воть.
  • Гонщик
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.
    Только в каком качестве ? Хорошо если к Туру восстановится и сможет набрать форму .

  • vitali
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    vitali-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.
    Обычно (так показывает практика и жизненный лпыт, а также об этом говорит и наука) ошибки совершают на усталости. Может быть у гонщика наступил момент, когда в каждой конкретной гонке он ещё не чувствует физической усталости, но нервная система при этом уже начала сдавать из-за предыдущих огромных нагрузок и отдыха, который недостаточен при таком напряжении. Если сказать проще: физически гонщик готов ехать на своём обычном уровне 230км, но нервная система сможет обеспечить стопроцентную концентрацию в гонке только до 170км, а дальше - как получится. Вот и получаются ляпы на ровном месте
  • M-07
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    M-07-Фото

    Очень жаль ван Арта, Фландрия и Рубе мимо, один из главных фаворитов не будет участвовать, их противостояния с ван дер Пулом не увидим, увы.

  • василий
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    василий-Фото
    Да скорее всего придеться ехать тур не раньше
  • motte
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.

    Что-то, где-то у него переклинило, намедни, он упал, говоря, что сделал глупую ошибку, теперь здесь, это уже закономерность, что-то в мозгах и психике , я так понимаю.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт получил переломы ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Вот же полоса невезения Арту. Джиро на смарку тоже походу.
  • Earl57
    Dwars door Vlaanderen-2024. Ре ... (12)
    Earl57-Фото

    У Ван Арта перелом ключицы, а до Джиро еще полтора месяца. Так что на Джиро он может успеть.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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