Ваут ван Арт получил переломы в результате падения на Dwars door Vlaanderen-2024

Переломы ключицы и рёбер у Ваута ван Арта после падения на Дварс доор Фландерен-2024

Ваут ван Арт не сможет продолжать весеннюю кампанию классик после падения на Дварс доор Фландерен-2024. Как сообщает велокоманда Visma Lease a Bike, у 29-летнего бельгийского велогонщика многочисленные переломы, включая сломанную ключицу и несколько рёбер. На данный момент команда не может сообщить, сколько займёт процесс выздоровления. Точно лишь то, что Ваут ван Арт пропустит и Тур Фландрии, и Париж-Рубэ, и Амстел Голд Рэйс.

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Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Огромная неудача и для команды, и особенно для самого Ваута. Мы сегодня одержали две победы с Маттео (Йоргенсоном) и Марианной (Вос). Это фантастика, но наши мысли сейчас также о Вауте».

Ваут ван Арт и несколько гонщиков других команд упали за 68 км до финиша. Команда Visma Lease a Bike одержала победу с Маттео Йоргенсоном, а Тиш Беноот, финишировавший 4-м, после финиша рассказал, что по его предположению, завал случился из-за того, что Ваут задел колесо его велосипеда.

Тиш Беноот: «Мы планировали атаковать на Канариберге, Тим ван Дейк великолепно развёз к подножию. Когда Тим закончил свою часть работы, Ваут крикнул мне, чтобы я ускорился, что я и сделал. Но я думаю, что в момент, когда я встал из седла, чтобы поехать быстрее, он коснулся моего заднего колеса. На самом деле, мне от этого ужасно хреново.

Ваут закричал мне: «Давай, Тиш». Я встал, ускорился у поворота, и мне показалось, что он задел моё заднее колесо. Такое у меня было ощущение. Всё случилось так быстро, что я не совсем в этом уверен».