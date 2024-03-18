Матье ван дер Пул: "Можем гордиться, что команда дважды выиграла Милан-Сан-Ремо"

Матье ван дер Пул о Милан — Сан-Ремо-2024

Матье ван дер Пулу не удалось выиграть Милан — Сан-Ремо в майке чемпиона мира, но команда Alpecin-Deceuninck всё же отпраздновала победу второй год подряд благодаря выигравшему спринт Ясперу Филипсену. В последний раз два года подряд на этой классике выигрывала команда Deutsche Telekom в 2000 и 2001 годах, когда победу оба раза одержал Эрик Цабель. Ещё раньше одна команда с двумя гонщиками два года подряд побеждала на Милан-Сан-Ремо в 1970 и 1971 - команда Molteni с Микеле Данчелли и Эдди Мерксом.

После финиша Матье ван дер Пул сказал, что надеялся уехать с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) на Поджио, но не хватило свежести в ногах.

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Матье ван дер Пул: «Думаю, мы можем гордиться, что с командой дважды выиграли Сан-Ремо. Не так легко выиграть этот Монумент два года подряд. Конечно, я бы хотел победить сам, но меня радует и такая победа команды.

На Поджио я был там, где и должен был, всё сделал правильно. Тадей создал небольшой просвет, мне пришлось реагировать, а потом ещё раз. Не ожидал, что он преуспеет в финале подъёма, мне пришлось приложить много сил, чтобы его догнать. Это было больно. Конечно, я надеялся уехать и удержаться с ним до финиша, но нога больше не была свежей.

Яспер сказал мне, что у него всё ещё хорошо идёт нога. Поэтому я знал, что делать. Я мог бы спринтовать сам, но мы честны друг с другом, и если он говорит, что у него идёт нога, я ему верю. Он это доказал. Финал получился очень красивым. Мы уже много раз помогали друг другу.

Надеюсь, что в следующие недели моя форма немного улучшится. Не ожидал, что буду так же силён, как в прошлом году, но сегодня точно был в порядке».