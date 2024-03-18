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Матье ван дер Пул: "Можем гордиться, что команда дважды выиграла Милан-Сан-Ремо"

Матье ван дер Пул о Милан — Сан-Ремо-2024

 

 

Матье ван дер Пулу не удалось выиграть Милан — Сан-Ремо в майке чемпиона мира, но команда Alpecin-Deceuninck всё же отпраздновала победу второй год подряд благодаря выигравшему спринт Ясперу Филипсену. В последний раз два года подряд на этой классике выигрывала команда Deutsche Telekom в 2000 и 2001 годах, когда победу оба раза одержал Эрик Цабель. Ещё раньше одна команда с двумя гонщиками два года подряд побеждала на Милан-Сан-Ремо в 1970 и 1971 - команда Molteni с Микеле Данчелли и Эдди Мерксом.

 

После финиша Матье ван дер Пул сказал, что надеялся уехать с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) на Поджио, но не хватило свежести в ногах.

 

Матье ван дер Пул:

 

Матье ван дер Пул:

Photo Credits: LaPresse

 

Матье ван дер Пул:

 

 

Матье ван дер Пул: «Думаю, мы можем гордиться, что с командой дважды выиграли Сан-Ремо. Не так легко выиграть этот Монумент два года подряд. Конечно, я бы хотел победить сам, но меня радует и такая победа команды.

 

На Поджио я был там, где и должен был, всё сделал правильно. Тадей создал небольшой просвет, мне пришлось реагировать, а потом ещё раз. Не ожидал, что он преуспеет в финале подъёма, мне пришлось приложить много сил, чтобы его догнать.  Это было больно. Конечно, я надеялся уехать и удержаться с ним до финиша, но нога больше не была свежей.

 

Яспер сказал мне, что у него всё ещё хорошо идёт нога. Поэтому я знал, что делать. Я мог бы спринтовать сам, но мы честны друг с другом, и если он говорит, что у него идёт нога, я ему верю. Он это доказал. Финал получился очень красивым. Мы уже много раз помогали друг другу.

 

Надеюсь, что в следующие недели моя форма немного улучшится. Не ожидал, что буду так же силён, как в прошлом году, но сегодня точно был в порядке».

 

Результаты Милан - Сан-Ремо-2024

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура Классичиссима

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Комментарии

  • Pi-man
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pi-man-Фото
    Наверное, каждый на этом сайте хоть раз пытался указать Николаю на неудачность подобных коверканий имен гонщиков, Но он на это не реагирует. Так что все просто смиряются. :) Тем более, что в целом да - комментарии интересные.
  • s75
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    s75-Фото
    Пидкок хорош во многих вещах, но чего-то ему в этих же самых "вещах" не хватает, чтобы начинать побеждать... рискует быть хорошим везде, но нигде не стать лучшим... в спринте у них мог побороться Ганна, но "потерялся" на спуске
  • Гонщик
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Было интересно,но...Тадею нужно было уезжать раньше,Матье нет слов,было видно,что может, всё таки спринт.В этом году очень много снега,горы белые и Джиро думается будет куда интереснее чем все думают)
    Если в плане отмены и сокращения этапов , то возможно, а в плане конкуренции , Тоска унылая ...



    Цитата: velodoctor
    Насколько Матье дисциплинирован, я думаю у  них была договоренность если Яспер усидит в первой пачке, то голландец тогда поможет ему. Будучи чемпионом мира, все сделал хорошо.
    Ну и второе, это Веленс , уже который раз он проделывает такую хорошую работу на Тадея, сегодня команда подвела и он отдувался за всех. 
    Жаль история отмечает часто только победителей.
    Именно так , в спорте любят только первых , кто там второй и третий уже не важно .

  • sergejdriver
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    sergejdriver-Фото
    То есть шутить позволено лишь Николаю, за его самые лаконичные в мире коментарии?)))
  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pugachev-Фото
    У Николая Н. лучшие по лаконичности комментарии. Всегда САМАЯ суть. А "искривления" словесные - это как его шутки. Посмотрите комменты Николая за все годы, мне кажется, не разочаруетесь...
  • collega2011
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    collega2011-Фото

    Посмотрел последние15 км и в 27 раз не пожалел biggrinМилан-Сан-Ремо -Монумент,но по мне самый не зрелищный и не запоминающийся.Прошел и прошел.Идем дальше

  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pugachev-Фото
    , Михаил, плюсую миллион раз! За это я отдельно обожаю велоспорт!
  • JetRevel
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    JetRevel-Фото
    Было интересно,но...Тадею нужно было уезжать раньше,Матье нет слов,было видно,что может, всё таки спринт.В этом году очень много снега,горы белые и Джиро думается будет куда интереснее чем все думают)
  • sergejdriver
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    sergejdriver-Фото
    Филирсан это конечно круче, чем КинтанО. Вы прогрессируете, Николай! Даёшь еще больше новых фамилийизвестных гонщиков!)))
  • velodoctor
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    velodoctor-Фото

    Насколько Матье дисциплинирован, я думаю у  них была договоренность если Яспер усидит в первой пачке, то голландец тогда поможет ему. Будучи чемпионом мира, все сделал хорошо.

    Ну и второе, это Веленс , уже который раз он проделывает такую хорошую работу на Тадея, сегодня команда подвела и он отдувался за всех. 

    Жаль история отмечает часто только победителей.

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