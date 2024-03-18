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Матье ван дер Пул продлил контракты с компанией “Canyon” и велокомандой Alpecin-Deceuninck

Матье ван дер Пул: ещё 10 лет с Caynon и 4 года с Alpecin-Deceuninck

 

 

29-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) продлил контракт с компанией Canyon на 10 лет - до конца 2034 года, а также до конца 2028 года продлил контракт с велокомандой Alpecin-Deceuninck.

 

Действующий чемпион мира в групповой гонке на шоссе, шестикратный чемпион мира по велокроссу, Матье ван дер Пул выступает на велосипедах компании Canyon с 2017 года и за это время одержал 163 победы. Помимо шоссе и велокросса Матье ван дер Пул нацелен выступить в маунтинбайке на Олимпиаде в Париже.

 

 

 

В заявлении Матье ван дер Пула о продлении контракта с Canyon говорится:

 

«Canyon был невероятным партнёром. Мы разработали велосипеды, которые помогли мне добиться успеха в Классиках, на чемпионатах мира и Гранд-турах . Но я по-прежнему жажду добиваться успехов. Сейчас на моём радаре несколько важных целей, включая Олимпийские игры в Париже этим летом.

 

Команды Canyon, разрабатывающие велосипеды для шоссе, велокросса и маунтинбайка, делают всё возможное, чтобы создавать велосипеды для побед. Горжусь, что поддерживаю эти направления. У нас одинаковый менталитет победителей. Новый контракт означает, что мы полностью совпадаем в наших целях на следующем этапе моей карьеры».

 

Филип и Кристоф Родхофт (Philip Roodhooft, Christoph Roodhooft), руководители команды Alpecin-Deceninck: «Подписав контракт с Canyon, мы поставили долгосрочную цель - создать первую в истории велоспорта многопрофильную команду, в составе которой будут лучшие и самые талантливые велогонщики своего поколения. Это достижимо только при поддержке партнёров, разделяющих жажду побед и создающих продукты мирового класса, самого высокого уровня. Наш новый контракт с Canyon - важная веха в будущем развитии всех талантливых гонщиков, которые будут выступать в Alpecin-Deceuninck и Fenix-Deceuninck».

 

На шоссе с командой Alpecin-Deceuninck, где Матье ван дер Пул начинал ещё в 2011 году на уровне клуба (BOXX Veldritacademie), а затем продолжал выступать, когда команда стала сначала континентальной (Beobank - Corendon, Corendon - Circus) , затем профессиональной (Alpecin - Fenix) и, наконец, командой Мирового тура, нидерландский велогонщик одержал 46 побед на шоссе. Он выиграл три Монумента -  дважды стал победителем Тура Фландрии, победителем Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, выиграл этапы Тур де Франс и Джиро д’Италия.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1 (7)
    nightbuster33-Фото

    Надеюсь, что Лорезу и Умбе (Астана) повезет больше на втором этапе. На первом этапе,первого остановил завал,а второго вытеснили в кювет.При высокой скорости пелетона ловить уже было нечего.

  • VeloVelo
    У Петера Сагана снова возникли ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Петя, возьми гвоздь и молоток. Пора.

  • EL-Fenomeno
    Майкл Мэттьюс: "Трудно смирит ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Один из самых моих любимых велогонщиков. Универсал, который может поБодаться с чистыми спринтерами и в горах терпит. Жаль, что снова без победы, очень старался (в который раз). Сразу после гонки когда подъехал к жене его первые слова (и жест): "вот столечки проиграл...ещё и очки упали во время спринта" 
    Не знаю, может в тот момент когда у Майкла слетели очки действительно на секунду дезориентировали его, что и стоили Мэтьюзу победы.

    Возможно, я мог бы немного прижать Филипсена к барьерам, но мне хотелось быть уверенным, что я выиграю в честном, безупречном спринте.
      

    Молодец, честный спортсмен..,но ведь мог же и прижать..)

  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка понравилась, смотрел "по умолчанию" аккурат последние 30км.)) На финише все старались, ну а Филипсен - первый после Демара спринтер, который берёт МСР. Мэтьюза до слёз жаль...и вроди снвоа на подиуме, но снова без победы  И всего 11 сошедших, вот что значит когда погода лётная)

    Цитата: uran
    Пидкок каков, попытка была красивая.

    М.Мохоричъ тоже старался (как и Ганна) но увы...

    Цитата: DenisRodikov
    Вот мне любопытно насколько слетевшие очки Мэтьюса отвлекли его и повлияли на спринт. В таких миллиметрах такой фактор мог быть решающим.
    Мне очень понравилось что Мэтьюс корректно повёл себя в финишном створе. Формально прямолинейно он мог продолжить смещаться влево и закрыть калитку Филлипсену. Но он почувствовал соперника слева и сместился вправо, дав тому место отфинишировать в свою силу.

    + много 

     

     

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2024. Маршру ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Чистый чистокол.

  • Геродот
    У Петера Сагана снова возникли ... (8)
    Геродот-Фото

    Возможно это осложнение после ковида.У моего друга нечто подобное случилось.Всю жизнь был спортсменом с пульсом покоя 48 и после ковида такое вот приключилось.Как начинает вкручивать - пульса сразу скачут туда сюда,мощность не удается развить,задыхается(

  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1 (7)
    василий-Фото
    Главное сделали Погги
  • kabachok
    Тадей Погачар: "Счастлив прои ... (8)
    kabachok-Фото
    радоваться можно победе.
    "за победу" можно только выпить.
    За что ты так с русским языком, что он тебе плохого сделал?!
  • kabachok
    Тадей Погачар: "Счастлив прои ... (8)
    kabachok-Фото

    ты и мысли чужие умеешь читать?!

    уникал....

  • Olstep
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 1 (7)
    Olstep-Фото

    Да..Не поверили в его атаку, а зря. Наказал за самонадеянность.

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