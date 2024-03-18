Матье ван дер Пул продлил контракты с компанией “Canyon” и велокомандой Alpecin-Deceuninck

Матье ван дер Пул: ещё 10 лет с Caynon и 4 года с Alpecin-Deceuninck

29-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) продлил контракт с компанией Canyon на 10 лет - до конца 2034 года, а также до конца 2028 года продлил контракт с велокомандой Alpecin-Deceuninck.

Действующий чемпион мира в групповой гонке на шоссе, шестикратный чемпион мира по велокроссу, Матье ван дер Пул выступает на велосипедах компании Canyon с 2017 года и за это время одержал 163 победы. Помимо шоссе и велокросса Матье ван дер Пул нацелен выступить в маунтинбайке на Олимпиаде в Париже.

В заявлении Матье ван дер Пула о продлении контракта с Canyon говорится:

«Canyon был невероятным партнёром. Мы разработали велосипеды, которые помогли мне добиться успеха в Классиках, на чемпионатах мира и Гранд-турах . Но я по-прежнему жажду добиваться успехов. Сейчас на моём радаре несколько важных целей, включая Олимпийские игры в Париже этим летом.

Команды Canyon, разрабатывающие велосипеды для шоссе, велокросса и маунтинбайка, делают всё возможное, чтобы создавать велосипеды для побед. Горжусь, что поддерживаю эти направления. У нас одинаковый менталитет победителей. Новый контракт означает, что мы полностью совпадаем в наших целях на следующем этапе моей карьеры».

Филип и Кристоф Родхофт (Philip Roodhooft, Christoph Roodhooft), руководители команды Alpecin-Deceninck: «Подписав контракт с Canyon, мы поставили долгосрочную цель - создать первую в истории велоспорта многопрофильную команду, в составе которой будут лучшие и самые талантливые велогонщики своего поколения. Это достижимо только при поддержке партнёров, разделяющих жажду побед и создающих продукты мирового класса, самого высокого уровня. Наш новый контракт с Canyon - важная веха в будущем развитии всех талантливых гонщиков, которые будут выступать в Alpecin-Deceuninck и Fenix-Deceuninck».

На шоссе с командой Alpecin-Deceuninck, где Матье ван дер Пул начинал ещё в 2011 году на уровне клуба (BOXX Veldritacademie), а затем продолжал выступать, когда команда стала сначала континентальной (Beobank - Corendon, Corendon - Circus) , затем профессиональной (Alpecin - Fenix) и, наконец, командой Мирового тура, нидерландский велогонщик одержал 46 побед на шоссе. Он выиграл три Монумента - дважды стал победителем Тура Фландрии, победителем Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, выиграл этапы Тур де Франс и Джиро д’Италия.