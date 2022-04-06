Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

Матье ван дер Пул одержал победу на Туре Фландрии-2022

Третий год подряд Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) поднимается на подиум классики – Монумента Тура Фландрии. Он выиграл гонку в 2020 году, в прошлом году финишировал вторым, а на Туре Фландрии-2022 вновь одержал победу. Матье ван дер Пул стал вторым в истории нидерландским гонщиком, дважды выигравшим Тур Фландрии после Яна Рааса (Jan Raas)(1979, 1983).

27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Fenix начал сезон лишь три недели назад, а за последнюю неделю одержал вторую победу после классики «Дварс доор Фландерен».

Матье ван дер Пул поднялся в голову пелотона перед первым прохождением связки Ауде Кваремонт-Патерберг, отреагировал на ускорение Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а затем снова сел на колесо словенскому гонщику, когда тот атаковал на Коппенберге.

За 42 км до финиша Матье ван дер Пул, Тадей Погачар и присоединившийся к ним Валентин Мадуа (Groupama-FDJ) создали просвет, а затем добрали атаковавших ранее Фреда Райта (Bahrain Victorious) и Дилана Ван Баарле (Ineos Grenadiers). За 36 км до финиша у квинтета лидеров было 35 секунд преимущества над остальным пелотоном.

На финальном прохождении Ауде Кваремонта ускорение Тадея Погачара сбросило Дилана Ван Баарле, Фреда Райта, Валентина Мадуа. Матье ван дер Пул и Тадей Погачар продолжили уезжать вдвоём. Казалось, им остаётся лишь разыграть спринт на финише, но двадцатисекундное преимущество Матье ван дер Пула и Тадея Погачара быстро растаяло на финальных метрах, когда они почти остановились, выжидая лучшего момента для начала спринта.

Валентин Мадуа и Дилан Ван Баарле нагнали лидеров, но мощный спринт Матье ван дер Пула принёс ему победу. Дилан Ван Баарле, считавший, что может претендовать только на третье место, финишировал вторым, Валентин Мадуа замкнул тройку призёров легендарной классики –Монумента, превзойдя достижения своего отца Лорана Мадуа, лучшим результатом которого на классиках-Монументах было 4-е место на Льеж-Бастонь-Льеж в 1996 году.

Матье ван дер Пул: «Невероятно. Я так много работал ради этого. Сначала даже не был уверен, поеду ли классики. Поэтому победа на Туре Фландрии-2022 – это невероятно.

Они так быстро накатили сзади, что я решил начать спринт издалека. Тадей Погачар проехал Ауде Кваремонт и Патерберг очень быстро. Никогда ещё у меня не было так много молочной кислоты, как на Патерберге. Особенно на Патерберге, там я шёл на пределе. Но я знал, что мне во что бы то ни стало надо усидеть у него на колесе. В какой-то момент я чуть не выпал.

Каждый раз старался хотя бы чуть-чуть восстановиться каждый раз, когда садился за ним, но мне было очень больно. Счастлив, что всё сработало.

В конце гонка пошла по сценарию, который был у меня уже трижды. Только на этот раз принимал в расчёт Тадея. Мне понадобилось несколько километров, чтобы ноги снова начали нормально крутить педали, и я сфокусировался на спринте.

Поразительно, что он следил только за мной, но не за теми, кто едет сзади. Такое окончание стало для меня своего рода шоком.

Тадей, наверное, был сильнейшим в гонке, он атаковал. Я бы аплодировал ему, если бы он выиграл или финишировал на подиуме. Возможно, ему просто надо спринтовать здесь несколько раз, чтобы всё получилось».

Матье ван дер Пул не ответил на вопрос о целях на Париж-Рубэ-2022: «Сначала хочу наслаждаться э той победой».