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Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

Матье ван дер Пул одержал победу на Туре Фландрии-2022

 

 

 

  Третий год подряд Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) поднимается на подиум классики – Монумента Тура Фландрии. Он выиграл гонку в 2020 году, в прошлом году финишировал вторым, а на Туре Фландрии-2022 вновь одержал победу. Матье ван дер Пул стал вторым в истории нидерландским гонщиком, дважды выигравшим Тур Фландрии после Яна Рааса (Jan Raas)(1979, 1983). 

 

  27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Fenix начал сезон лишь три недели назад, а за последнюю неделю одержал вторую победу после классики «Дварс доор Фландерен».

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

Матье ван дер Пул – двукратный победитель Тура Фландрии

 

 

  Матье ван дер Пул поднялся в голову пелотона перед первым прохождением связки Ауде Кваремонт-Патерберг, отреагировал на ускорение Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а затем снова сел на колесо словенскому гонщику, когда тот атаковал на Коппенберге.

 

  За 42 км до финиша Матье ван дер Пул, Тадей Погачар и присоединившийся к ним Валентин Мадуа (Groupama-FDJ) создали просвет, а затем добрали атаковавших ранее Фреда Райта (Bahrain Victorious) и Дилана Ван Баарле (Ineos Grenadiers).  За 36 км до финиша у квинтета лидеров было 35 секунд преимущества над остальным пелотоном.

 

  На финальном прохождении Ауде Кваремонта ускорение Тадея Погачара сбросило Дилана Ван Баарле, Фреда Райта, Валентина Мадуа. Матье ван дер Пул и Тадей Погачар продолжили уезжать вдвоём. Казалось, им остаётся лишь разыграть спринт на финише, но двадцатисекундное преимущество Матье ван дер Пула и Тадея Погачара быстро растаяло на финальных метрах, когда они почти остановились, выжидая лучшего момента для начала спринта.

 

   Валентин Мадуа и Дилан Ван Баарле нагнали лидеров, но мощный спринт Матье ван дер Пула принёс ему победу. Дилан Ван Баарле, считавший, что может претендовать только на третье место, финишировал вторым, Валентин Мадуа замкнул тройку призёров легендарной классики –Монумента, превзойдя достижения своего отца Лорана Мадуа, лучшим результатом которого на классиках-Монументах было 4-е место на Льеж-Бастонь-Льеж в 1996 году.

 

  Матье ван дер Пул: «Невероятно. Я так много работал ради этого. Сначала даже не был уверен, поеду ли классики. Поэтому победа на Туре Фландрии-2022 – это невероятно.

 

  Они так быстро накатили сзади, что я решил начать спринт издалека. Тадей Погачар проехал Ауде Кваремонт и Патерберг очень быстро. Никогда ещё у меня не было так много молочной кислоты, как на Патерберге. Особенно на Патерберге, там я шёл на пределе. Но я знал, что мне во что бы то ни стало надо усидеть у него на колесе. В какой-то момент я чуть не выпал.  

 

   Каждый раз старался хотя бы чуть-чуть восстановиться каждый раз, когда садился за ним, но мне было очень больно. Счастлив, что всё сработало.

 

  В конце гонка пошла по сценарию, который был у меня  уже трижды. Только на этот раз принимал в расчёт Тадея. Мне понадобилось несколько километров, чтобы ноги снова начали нормально крутить педали, и я сфокусировался на спринте.

 

  Поразительно, что он следил только за мной, но не за теми, кто едет сзади. Такое окончание стало для меня своего рода шоком.

 

  Тадей, наверное, был сильнейшим в гонке, он атаковал. Я бы аплодировал ему, если бы он выиграл или финишировал на подиуме. Возможно, ему просто надо спринтовать здесь несколько раз, чтобы всё получилось».

 

Матье ван дер Пул не ответил на вопрос о целях на Париж-Рубэ-2022:  «Сначала хочу наслаждаться э той победой».

 

Результаты Тура Фландрии-2022

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

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26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

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Комментарии

  • AmaAma
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    AmaAma-Фото
    Сейчас 3711
    Рекорд был у Сагана около 3600
  • motte
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    motte-Фото

    Где то прочёл, что у тадея сейчас набрано 4000 баллов по версии cqranking за 52 недели, ранее, до него, 3500 считалось пределом. 

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2022. Результаты (48)
    VeloVelo-Фото
    )
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2022. Результаты (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря рад, что Тадей не выиграл эту Фландрию, хотя на призовой подиум заслужил однозначно. Но вот не думал что он и ван дер Пул "заиграются" под финиш так, что подпустят Мадуаза и Ван Барле.

    Тадей после на финше размахивал руками, но извольте, товарищ Погачар, можно было двинуть по диагонале и никто бы вас в коробочку не взял, а взяли (надо признать) очень грамотно biggrin  Более того можно было не оглядываться на финишном километре так часто, да и вообще не подпустить француза и другого голландца к себе, а так, ещё раз простите, это вам на Тур де Франс; урок хорошенький получил Кочегар.

    Цитата: Mike790
    Ай да МВДП! Развязка интересная вышла.

    Концовка, т.е. финиш Фландрии-2022 сделал последние ~35км. гонки. МВДП красавец, при такой развязке даже и ВВА не требуется). good

    А вот что ещё хотелось бы отметить, так это то, что МВДП третий год подряд на подиуме Де Ронде, причём все эти три года он на финише "бодается" с одним, каждый раз разным, но очень сильным соперником по гонке: 2020 - с ВВА (победа Матьё), 2021 - с Асгрином (победа Каспера), 2022 - с Тадейем + ещё парочка невольно подъехавших (победа Матьё снова). 


     

  • velodoctor
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    velodoctor-Фото

    Я ждал, кто именно уседит с Матьё и насколько тот себя может измотать работая больше всех, но тут совсем другой сценарий, сам голландец на последнем подъеме казалось испытывал кое-какие проблемы. Думаю, все возможные ошибки этой весной Погги уже совершил, через год он будет максимально опасным соперником.. 

     

    Цитата: Погачар
    Вернусь ли я на Тур Фландрии? Ответ простой: да».

    Будем очень ждать. 

  • AmaAma
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    AmaAma-Фото
    Меня тоже восхитила эта гонка Тадея! Если на МСР на Поджио он бился об стену, то тут порхал.
    Последние 5 монументов места: 3,1,1,5,4
    Но превзойти Погачара можно и это делаю ребята.. и я рад что у него есть гоночная оппозиция
  • Earl57
    Тур Фландрии-2022. Результаты (48)
    Earl57-Фото

  • nightbuster33
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    nightbuster33-Фото

    А у Погачара не было начальной школы.Об этом было отмечено после опубликования финишнего протокола в комментариях.

  • Адриен
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    Адриен-Фото

    Вот эти оценки  и самооценки - неизбежные последствия осознания того, что Погачар - СИЛЬНЕЙШИЙ велогонщик .  И он вроде как должен теперь, просто обязан выигрывать всё и вся. Любая НЕ выигранная им гонка - вне зависимости от занятого места - рассматривается как  неуспех, разбирается по мелочам. На самом же деле все это как раз говорит о его превосходстве. Великий  спортсмен в  23 (!!!) года... Лично я болел за Ван дер Пула, рад за него, но глядя на гонку Погачара, понимаешь, что он почти непобедим. Да, САМ он проиграть может, но выиграть у него в смысле - превзойти -  - нереально...

  • Earl57
    Тадей Погачар остался в шаге о ... (8)
    Earl57-Фото

    Спортдиректор ОАЭ ходил к жюри по поводу спринта Ван Барле. Они вместе пересмотрели запись этого эпизода и сошлись на том, что это было на грани, но за пределы допустимого не вышло.

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Martin Marcellusi (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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