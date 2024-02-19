Примож Роглич: «Главное для меня — подойти к Тур де Франс-2024 готовым к борьбе за победу»

Примож Роглич о Тадее Погачаре, Йонасе Вингегоре и потенциале Bora-hansgrohe

Первой велогонкой Приможа Роглича с командой Bora-hansgrohe станет Париж-Ницца-2024, стартующая 3 марта. 34-летний словенский велогонщик выигрывал её в 2022 году, но теперь, когда целью Приможа Роглича является борьба за победу на Тур де Франс, он может ехать гонку в качестве тренировки. О подготовке к сезону, новой команде и соперниках Примож Роглич рассказал в нескольких интервью - журналу Rouleur и газете L'Équipe.

Photos © Matthis Waetzel/Bora-hansgrohe Team

В интервью Rouleur Примож Роглич отметил, что как только Йонас Вингегор пришёл в команду Jumbo-Visma, он сразу понял, что это будущий победитель Тур де Франс:

«Я знал, что однажды он станет победителем. Видел, что он может выиграть Тур, а теперь он выиграл его дважды.

В моём возрасте у меня не будет больше 10 возможностей выиграть Тур. Чтобы продолжать двигаться вперёд в 34 года, нужно что-то новое. Не хочу оглядываться назад и говорить о том, что не пытался попробовать с другой командой. Есть Гранд-тур, где я не выигрывал. Но я всё ещё хочу его выиграть. Поэтому я оказался на распутье, когда пришлось делать выбор. Мне было нелегко уходить из лучшей команды в мире, команды, которая выиграла всё, и переходить в совершенно другую команду».

В интервью L’Equipe Примож Роглич сказал, что решение Bora-hansgrohe стать командой, которая борется за Гранд-туры, и выступление команды в последние два сезона убедило его принять решение о переходе:

«За последние два года они полностью изменили свою стратегию и цели. Теперь это совершенно другая команда. Я видел, как они боролись на Гранд-тура два последних сезона. Команда хорошо вооружена, чтобы меня поддержать.

Мы не самая крупная команда, пока нет. В какой-то момент нужно решиться, но только, если для этого есть все условия. Jumbo-Visma была переполнена гонщиками, которые могут бороться за Гранд-туры. А у меня есть двадцать гонок, которые я ещё хотел бы выиграть, которых нет в моём списке достижений. Если моя команда не могла мне предоставить такие возможности, мне надо было её менять.

Я был совершенно серьёзен, когда говорил, что мы стартуем на Вуэльте с тремя лидерами. Мы все знаем качества Сеппа. У нас был план, который мог вывести его на лидирующую позицию. После этого он доказал, что достаточно силён для победы. Безусловно, он может выиграть и ещё один Гранд-тур. Как гонщик он не изменился, у него не меньше шансов на победу, чем у остальных. В нашем спорте всегда приходится начинать всё сначала, каждая гонка - это отдельная история».

В интервью Rouleur Примож Роглич добавил, что нацеленность на Тур де Франс-2024 может изменить его тактику в других гонках:

«До настоящего времени я почти всегда стартовал в гонке, чтобы её выиграть. Но в этом году ситуация может поменяться. Если мне надо будет проехать гонку для тренировки, то я так и сделаю. Фокус на Тур де Франс.

Я хочу сделать эту команду (Bora-hansgrohe) такой сильной, как только возможно, и так быстро, как только получится. Все здесь полны энтузиазма. Время покажет, удастся ли нам выиграть Тур. Но мы можем каждым утром мечтать об этом. Для меня самое главное - подойти к Тур де Франс готовым бороться за победу».

Один из главных соперников Роглича, его соотечественник, двукратный победитель французского Гранд-тура, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) в этом году собирается проехать связку Джиро д’Италия + Тур де Франс. На вопрос L’Equipe, какие отношения сложились у него с Погачаром, и как он относится к такому дублю, Примож Роглич ответил:

«Здорово, что он принял такое решение. Он ещё не был на Джиро д’Италия. Выиграть эту гонку ему будет легче, чем мне. Мы ещё не знаем всех претендентов, но победить его им будет трудно. Ему нравится дождь и плохая погода, и маршрут этого года ему идеально подходит.

В 2020 году я его едва знал, но сейчас знаю, что он действительно хороший парень и великий чемпион. Сложно описать наши отношения, потому что мы делаем одну работу, уроженцы одной страны, и оба живём в Монако. Но мы ещё и соперники. Мы прекрасно ладим, он отличный попутчик в поездках, я его очень уважаю».