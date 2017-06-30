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Примож Роглич: “В Jumbo достиг максимума, на который был способен в этой команде”

Примож Роглич о причинах ухода из команды Jumbo-Visma

Примож Роглич: “В Jumbo достиг максимума, на который был способен в этой команде”

 

Список достижений Приможа Роглича за 8 лет карьеры велогонщика в команде Jumbo-Visma включает 80 побед, включая четыре выигранных Гранд-тура (три Вуэльты Испании и Джиро д’Италия), победы на многодневных гонках Мирового тура (Тиррено-Адриатико, Париж-Ницца, Тур Страны Басков, Тур Романдии, Критериум Дофине), победу на классике Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, победу в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио.

 

В прошедшем сезоне Примож Роглич начал с победы на Тиррено-Адриатико, продолжил победой на Вуэльте Каталонии, выиграл Джиро д’Италия-2023,  победил на Вуэльте Бургоса, внёс вклад в командный успех Jumbo-Visma, добившейся исторической победы на всех трёх Гранд-турах и занявшей весь подиум на Вуэльте Испании, когда Сепп Кусс отпраздновал победу, а Йонас Вингегор и Примож Роглич заняли 2-е и 3-е места соответственно.

 

С 2024 года 34-летний словенский гонщик начнёт новую страницу своей карьеры в велокоманде Bora-hansgrohe, где нацелен бороться за Тур де Франс, победить на котором ему пока не удалось.

 

В интервью нидерландской газете AD Примож Роглич объяснил, что достиг максимума своих возможностей с Jumbo-Visma, и даже победа на Вуэльте Испании в 2023 году не удержала бы его в команде.

 

Примож Роглич: «Несколькими годами ранее я всему учил Йонаса и Сеппа, они продолжали брать с меня  пример, но теперь уже они были для меня первым и вторым номером. Мы сделали историю, частью которой был и я. Но даже если бы я выиграл Вуэльту, я бы ушёл. Просто в другом месте у меня больше возможностей добиться того, к чему я стремлюсь. Поэтому решение было скорее естественным, а не трудным.

 

В Jumbo я достиг максимума, на который был способен в этой команде. Настал момент, когда я должен был уйти. Но это не уменьшает радость, которую я ощутил на подиуме в Мадриде. Надеюсь, на будущих фотографиях и в другой майке я буду ещё счастливее.

 

На Вуэльте чувствовал себя некомфортно, потому что моя ответственность - побеждать в гонках. С другой стороны, ситуация касалась не только меня, а всей команды. И никто не заслуживал победы больше, чем Сепп.

 

Но я не буду жалеть, если момент не настанет (победа на Тур де Франс). Люди иногда спрашивают, что я хотел бы изменить в своей жизни. Но только посмотрите, как много прекрасных моментов у меня уже было. Я совсем ничего не стал бы менять».

 

Также в интервью AD Примож Роглич вспомнил и, возможно, самый драматичный момент сезона -  20-й этап Джиро д’Италия-2023 с разделкой до Монте-Луссари, когда ему помогло невероятное совпадение - помощь товарища по прыжкам с трамплина Мити Межнара (Mitja Mežnar), случайно оказавшегося на дороге именно в том месте, где у Приможа Роглича слетела цепь.

 

Победа в горной разделке и розовая майка лидера у Приможа Роглича на 20-м этапе Джиро д’Италия-2023

 

«Этот момент всегда буду вспоминать как невероятный. Каким образом Митя оказался там? И почему цепь у меня слетела именно в этом месте? Я почувствовал что-то настолько всеобъемлющее - с Митей я стал чемпионом мира в 2007, а теперь он меня подтолкнул. И Джиро я выиграл там, где мы прыгали с ним на Кубке мира. Такие вещи невозможно объяснить».

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Классный гонщик, хороший парень, но Тур видимо ему не удастся выиграть в силу своего возраста и огромного числа превосходных конкурентов и слабой команды поддержки. Только если форс мажор . А так, все может быть.. Господа удачи..чего ему и желаю.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич: “В Jumbo достиг ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонщик, хороший парень, но Тур видимо ему не удастся выиграть в силу своего возраста и огромного числа превосходных конкурентов и слабой команды поддержки. Только если форс мажор . А так, все может быть.. Господа удачи..чего ему и желаю.
  • Николай Н.
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Это было вчера, а сегодня в такой грязи он взял ещё одну победу.

  • s75
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    s75-Фото
    Да там и сам владелец команды - главный эксперт по налогам, за что любим и уважаем на родине;)
  • Earl57
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Earl57-Фото
    В Андорре у него основной дом. ПМЖ у него там. Когда спросили о причине переезда, сказал что мол в Андорре живет много гонщиков и ему там хорошо тренироваться.
    Народ в комментариях посмеялся и вспомнил о разнице в налогах. В Британии налоги огромные, и чем больше доходы, тем больше процент отчислений. А в Андорре налог всего 10% (как люди говорят)
  • velodoctor
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    velodoctor-Фото
    Сколько велосипедов у него, штук 8 только шоссейных кроссовых, а ведь есть еще в Британии велосипеды какие-то.
  • Earl57
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Earl57-Фото

    Мэтт Стивенс в своей серии "The Cafe Ride" на днях сделал выпуск с Томом Пидкоком. Побывал в бельгийском доме Тома, посидел с ним в кафе, покатался и потренировался. Ну и поболтал с Пидкоком о том и сём, на то он и журналист.

    https://www.youtube.com/watch?v=5CqiT90b1aU

     

  • Виктор Сироткин
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    Пидкок один из лучших в спринтах - он в МТБ с МВДП боролся на равных в финишном спринте на этапе в Nove Mesto 2021.

    https://youtu.be/vJpLdT27DRs?t=325

  • velodoctor
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    velodoctor-Фото

     Изербита постоянно в  спринте обходят биги, в этот раз его еще бортанул плечом Пидкок перед последним поворотом, чтоб наверняка.

     

  • nightbuster33
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Дополнительно к выше сказанному.Что-то резко возбудились блогеры Колумбии:"Супермен Лопез начинает сенсацию в 2024году", "Лорез снова в движении". (Дословный перевод через автоперевод).Лит перевод будет звучать по другому. При интервью, Лорез выглядит радостными и улыбчатым в своем ранчо.Мое предположение,возможно,что Астана зная об этом оставила 30 место в своем списке вакантным до официального сообщения UCI.
  • Astanaforever
    18-летний Теодор Сторм — новы ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По сравнению с Николя он ноль.)))

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