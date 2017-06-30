Примож Роглич: “В Jumbo достиг максимума, на который был способен в этой команде”

Примож Роглич о причинах ухода из команды Jumbo-Visma

Список достижений Приможа Роглича за 8 лет карьеры велогонщика в команде Jumbo-Visma включает 80 побед, включая четыре выигранных Гранд-тура (три Вуэльты Испании и Джиро д’Италия), победы на многодневных гонках Мирового тура (Тиррено-Адриатико, Париж-Ницца, Тур Страны Басков, Тур Романдии, Критериум Дофине), победу на классике Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, победу в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио.

В прошедшем сезоне Примож Роглич начал с победы на Тиррено-Адриатико, продолжил победой на Вуэльте Каталонии, выиграл Джиро д’Италия-2023, победил на Вуэльте Бургоса, внёс вклад в командный успех Jumbo-Visma, добившейся исторической победы на всех трёх Гранд-турах и занявшей весь подиум на Вуэльте Испании, когда Сепп Кусс отпраздновал победу, а Йонас Вингегор и Примож Роглич заняли 2-е и 3-е места соответственно.

С 2024 года 34-летний словенский гонщик начнёт новую страницу своей карьеры в велокоманде Bora-hansgrohe, где нацелен бороться за Тур де Франс, победить на котором ему пока не удалось.

В интервью нидерландской газете AD Примож Роглич объяснил, что достиг максимума своих возможностей с Jumbo-Visma, и даже победа на Вуэльте Испании в 2023 году не удержала бы его в команде.

Примож Роглич: «Несколькими годами ранее я всему учил Йонаса и Сеппа, они продолжали брать с меня пример, но теперь уже они были для меня первым и вторым номером. Мы сделали историю, частью которой был и я. Но даже если бы я выиграл Вуэльту, я бы ушёл. Просто в другом месте у меня больше возможностей добиться того, к чему я стремлюсь. Поэтому решение было скорее естественным, а не трудным.

В Jumbo я достиг максимума, на который был способен в этой команде. Настал момент, когда я должен был уйти. Но это не уменьшает радость, которую я ощутил на подиуме в Мадриде. Надеюсь, на будущих фотографиях и в другой майке я буду ещё счастливее.

На Вуэльте чувствовал себя некомфортно, потому что моя ответственность - побеждать в гонках. С другой стороны, ситуация касалась не только меня, а всей команды. И никто не заслуживал победы больше, чем Сепп.

Но я не буду жалеть, если момент не настанет (победа на Тур де Франс). Люди иногда спрашивают, что я хотел бы изменить в своей жизни. Но только посмотрите, как много прекрасных моментов у меня уже было. Я совсем ничего не стал бы менять».

Также в интервью AD Примож Роглич вспомнил и, возможно, самый драматичный момент сезона - 20-й этап Джиро д’Италия-2023 с разделкой до Монте-Луссари, когда ему помогло невероятное совпадение - помощь товарища по прыжкам с трамплина Мити Межнара (Mitja Mežnar), случайно оказавшегося на дороге именно в том месте, где у Приможа Роглича слетела цепь.

«Этот момент всегда буду вспоминать как невероятный. Каким образом Митя оказался там? И почему цепь у меня слетела именно в этом месте? Я почувствовал что-то настолько всеобъемлющее - с Митей я стал чемпионом мира в 2007, а теперь он меня подтолкнул. И Джиро я выиграл там, где мы прыгали с ним на Кубке мира. Такие вещи невозможно объяснить».