Александр Власов о своих возможностях и Тур де Франс-2024

Александр Власов: «Тур де Франс-2024 станет лучшей школой»

Александр Власов завершил первый блок гонок начала сезона и готовится к следующей цели - гонке Париж-Ницца-2024. 27-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe в этом сезоне пять раз поднимался на подиум - занял 2-е место на гонках серии «Майорка Челлендж» - Trofeo Calvià и Trofeo Serra Tramuntana, стал 3-м на Trofeo Pollença, занял 3-е место на этапе и в общем зачёте Вуэльты Валенсии. В интервью Bici.Pro Александр Власов рассказал о планах на первую часть сезона и настрое на Тур де Франс-2024.

Photo (c) Bora-hansgrohe Team

Александр Власов: «Я хорошо провёл зиму - не болел, не пропустил ни одной тренировки. Считаю это преимуществом. Я продуктивно поработал, приближаюсь к своим целям. Через месяц еду Париж-Ницца, потом Каталонию, одно это уже очень интересно. Потом в планах Флеш Валлонь и Льеж. Дальше буду смотреть в сторону Тур де Франс - это ещё одна высокая планка моего сезона. Теоретически в моей программе должен быть Романдия, хотя не думаю, что перед Туром удобно ехать эту гонку. Но посмотрим позже».

На вопрос журналистов о старте на Тур де Франс и пропуске Джиро д’Италия Александр Власов ответил:

«Так было решено. Меня это устраивает, продолжаю развиваться, фокусируясь на целях, которых хватает. Считаю, что лучше расти постепенно, идти шаг за шагом, чем провести сенсационный год, а потом исчезнуть. На самом деле я ещё не знаю своих пределов.

Выступление с Рогличем в гонках, наблюдение за тем, как такой гонщик тренируется и ведёт борьбу, будет вдохновлять. А Тур де Франс станет лучшей школой. Пока что я следую к своим целям. Следующая - Париж-Ницца. Наш боевой настрой поднялся, цели стали выше, мы теперь думаем, как топовая команда».

Александр Власов отметил, что радикальных изменений в подготовке не проводит:

«Я делаю примерно всё то же самое. Сосредоточился на улучшении способности проходить подъёмы, потому что на Вуэльте я отставал от сильнейших, а в гонке с этим трудно смириться. А вот гонку на время, думаю, я значительно улучшил.

Когда я занял 4-е место на Джиро д’Италия в 2021 году, это была всего лишь моя вторая трёхнедельная гонка. Наверное, мне не хватало опыта. Я сделал пару серьёзных ошибок и много проиграл. На Туре в 2022 я упал, даже не понимаю, как мне удалось ещё удержаться и финишировать пятым. Наконец, на недавней Вуэльте были очень сильные соперники. Я старался с ними удержаться, но прошлый сезон не был моим лучшим сезоном. Чувствовал себя не идеально, и хотя люблю протяжённые подъёмы, на них пришлось за это платить.

В этом году мы поедем на Тур с сильнейшими гонщиками, как делали Jumbo и UAE, которые привезут даже пять капитанов. Но это не означает, я должен буду везти Роглича с первого же километра и сразу отказываться от классификации. Сначала надо посмотреть, как пойдёт гонка».