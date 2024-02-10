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Александр Власов о своих возможностях и Тур де Франс-2024

Александр Власов: «Тур де Франс-2024 станет лучшей школой»

 

 

Александр Власов завершил первый блок гонок начала сезона и готовится к следующей цели - гонке Париж-Ницца-2024. 27-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe в этом сезоне пять раз поднимался на подиум - занял 2-е место на гонках серии «Майорка Челлендж» - Trofeo Calvià и Trofeo Serra Tramuntana, стал 3-м на Trofeo Pollença, занял 3-е место на этапе и в общем зачёте Вуэльты Валенсии. В интервью Bici.Pro Александр Власов рассказал о планах на первую часть сезона и настрое на Тур де Франс-2024.

 

Александр Власов о своих возможностях и Тур де Франс-2024

Photo (c) Bora-hansgrohe Team

 

 

Александр Власов: «Я хорошо провёл зиму - не болел, не пропустил ни одной тренировки. Считаю это преимуществом. Я продуктивно поработал, приближаюсь к своим целям. Через месяц еду Париж-Ницца, потом Каталонию, одно это уже очень интересно. Потом в планах Флеш Валлонь и Льеж. Дальше буду смотреть в сторону Тур де Франс - это ещё одна высокая планка моего сезона. Теоретически в моей программе должен быть Романдия, хотя не думаю, что перед Туром удобно ехать эту гонку. Но посмотрим позже».

 

На вопрос журналистов о старте на Тур де Франс и пропуске Джиро д’Италия Александр Власов ответил:

 

«Так было решено. Меня это устраивает, продолжаю развиваться, фокусируясь на целях, которых хватает. Считаю, что лучше расти постепенно, идти шаг за шагом, чем провести сенсационный год, а потом исчезнуть. На самом деле я ещё не знаю своих пределов.

 

Выступление с Рогличем в гонках, наблюдение за тем, как такой гонщик тренируется и ведёт борьбу, будет вдохновлять. А Тур де Франс станет лучшей школой. Пока что я следую к своим целям. Следующая - Париж-Ницца. Наш боевой настрой поднялся, цели стали выше, мы теперь думаем, как топовая команда».

 

Александр Власов отметил, что радикальных изменений в подготовке не проводит:

 

«Я делаю примерно всё то же самое. Сосредоточился на улучшении способности проходить подъёмы, потому что на Вуэльте я отставал от сильнейших, а в гонке с этим трудно смириться. А вот гонку на время, думаю, я значительно улучшил.

 

Когда я занял 4-е место на Джиро д’Италия в 2021 году, это была всего лишь моя вторая трёхнедельная гонка. Наверное, мне не хватало опыта. Я сделал пару серьёзных ошибок и много проиграл. На Туре в 2022 я упал, даже не понимаю, как мне удалось ещё удержаться и финишировать пятым. Наконец, на недавней Вуэльте были очень сильные соперники. Я старался с ними удержаться, но прошлый сезон не был моим лучшим сезоном. Чувствовал себя не идеально, и хотя люблю протяжённые подъёмы, на них пришлось за это платить.

 

В этом году мы поедем на Тур с сильнейшими гонщиками, как делали Jumbo и UAE, которые привезут даже пять капитанов. Но это не означает, я должен буду везти Роглича с первого же километра и сразу отказываться от классификации. Сначала надо посмотреть, как пойдёт гонка».

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Теги к статье: Александр Власов Aleksandr Vlasov BORA - hansgrohe Тур де Франс-2024

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 6 (3)
    nightbuster33-Фото

    Еган Вернал выступал под флагом своей страны,т.е. за сборную Колумбии.

  • vova-55
    Ремко Эвенепул начал сезон 202 ... (1)
    vova-55-Фото

    Не было очень сильных соперников. 

    Но Ремко показал очень хорошую готовность. 

    Атаковал за 55 км. до финиша и набрал 1 мин. 48 сек. преимущества.

  • Cahko
    Тур Колумбии-2024. Этап 6 (3)
    Cahko-Фото
    Эх, какие профили для холмистых этапов. Стартовали на 2500, заехали в небольшую горку на 3000м, финишировали на 2500м. Больше бы денег бы в ЮА, да и безопасности, да и много чего ещё, какие бы гонки были бы в горных странах с топами. Да и не только там. Жаль в обозримом будущем вряд ли случится
  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 6 (3)
    nightbuster33-Фото

    Не смотря на мелкие ляпы Астана выступила прилично.Особенно было приятно смотреть на выступлениа молодого Лопеза.Быть в 10-ке на таком этапе-это здорово!И команда на этапе может быть первыми, благодаря Болу.

  • dafik
    Clasica de Almeria-2024. Резул ... (2)
    dafik-Фото
    А вот и победа Висмы
  • старт-шоссе 82
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо, я читал.с названиями запутался.
  • Николай Н.
    Clasica de Almeria-2024. Резул ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Очень жёсткий финиш.

  • Kay82
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    Kay82-Фото
    100%
  • Earl57
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Цитата: старт-шоссе 82
    на Альгарве.
    на классике Альмерии

    Ремко Альмерию не едет. Альгарве с 14 февраля.

  • старт-шоссе 82
    Figueira Champions Classic-202 ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    на Альгарве.
    на классике Альмерии

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