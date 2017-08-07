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Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

Александр Власов надевает майку лидера после победы на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2022

 

 

  25-летний российский гонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов одержал победу на королевском, 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2022 с прохождением шести категорийных подъёмов, общим набором высоты 3600 м и крутым подъёмом с 1,7-км грунтовым участком дороги.

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Александр Власов – победитель королевского этапа Вуэльты Валенсии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

 Финальный подъём 1 -й категории Альто Антенас дель Майгмо Тиби (Alto Antenas del Maigmó Tibi) стал решающим. Первым атаку предпринял Алехандро Вальверде (Movistar) за 4,6 км до финиша, просеяв группу и добрав Яна Тратника (Bahrain Victorious), находившегося в одиночном отрыве.  Александр Власов шёл в голове группы претендентов на генеральную классификацию и предпринял атаку на крутом гравийном участке за 2 км до финиша. Он создал просвет, который никто из соперников не смог закрыть. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) попытался добрать Власова, но финишировал вторым, проиграв российскому гонщику 14 секунд.

 

Лидировавший в общем зачёте Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сначала держался в первых рядах, но не смог выдержать темпа на гравийном секторе и проиграл на финише Александру Власову 41 секунду.

 

  Алексадр Власов облачился в майку лидера Вуэльты Валенсии-2022, где теперь лидирует с преимуществом в 32 секунды над Ремко Эвенепулом.

 

  Александр Власов: «Финальный подъём был суперкрутой и тяжёлый, но мне такие нравятся. В конце я смог одержать победу и возглавить общий зачёт, чему очень рад. Я видел видео подъёма, сразу понял, что атаку надо начинать на этом крутом гравийном участке. Победа важна для меня, отличный дебют в команде Bora-hansgrohe. Думаю, это хорошая база на пути к следующим целям».

 

  Жан-Пьер Хейндерикс, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы смогли точно выполнить план. Александр был очень силён, атаковал на гравии, взял победу на этапе и лидерство в общем зачёте. К сожалению, Вилко и Мэттью сегодня покинули гонку (Вилко Келдерман сошёл перед стартом этапа, так как пострадал во время падения на 2-м этапе, как и Мэттью Уоллс)».

 

  Ремко Эвенепул: «Сегодня победил сильнейший. Думаю, это вполне понятно. Александр был силён не только сегодня, но и на первом этапе. Гонка была прекрасной, с отличным маршрутом, снимаю шляпу перед организаторами. Но потом они решили отправить гонщиков по этим узким дорогам, где полно камней, несмотря на то, что перед гонкой они сказали, что всё убрали.

 

  Этап и финальный подъём были и так настолько тяжёлыми, что гравийный сектор был не нужен. Он напоминал сектор из гонок в маунтинбайке, но я не могу сказать, что потерял так много времени именно из-за него. Просто Александр был сильнее.

  Сегодня я чувствовал себя хорошо, но в конце гравийного сектора ноги начали уставать. Будь этап на километр короче, но для меня с этим километром он оказался слишком длинным. Второй в генеральной классификации – хороший результат. Сейчас готовлюсь помогать Фабио на двух оставшихся спринтерских этапах».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Валенсии-2022

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Теги к статье: Александр Власов BORA - hansgrohe Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Sherhan

    Sheridan

    Сегодня, 00:40 | Регистрация: 7.08.2017

    Хорош!

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