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Алехандро Вальверде – победитель “Trofeo Pollenca-Port d’Andratx”-2022

Алехандро Вальверде, Брэндон Макналти и Александр Власов на подиуме четвёртой гонки серии «Challenge Mallorca»-2022

 

 

  Алехандро Вальверде одержал победу на четвёртой из серии однодневных гонок на Майорке - Trofeo Pollença - Port d'Andratx -2022 после 6-го места на «Trofeo Calvia» и второго на «Trofeo Serra de Tramuntana». Команда Movistar с самого старта работала на своего капитана. 170-километровая гонка финишировала в 2-километровый подъём с 8% градиентом.

  За 20 км до финиша в пелотоне осталось около 40 гонщиков. На финальном подъёме у команды Bora-hansgrohe впереди находились Эмануэль Бухман и Александр Власов, который проехал первую гонку сезона и первую как гонщик Bora-hansgrohe.

   Эйнер Рубио, Энрик Мас и Иван Соса развезли Алехандро Вальверде перед последним подъёмом.  41-летний испанский гонщик команды Movistar обошёл на финише 23-летнего американского гонщика команды UAE Team Emirates Брэндона Макналти и 25-летнего российского гонщика команды Bora-hansgrohe Александра Власова.

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Алехандро Вальверде: «Вся команда сегодня была великолепна. Мы старались всё время держать гонку под контролем, и команда выполнила это идеально. Нам пришлось начать подъём Андрач (Andratx) на высокой скорости, чтобы сбросить тех быстрых гонщиков, которые ещё держались в группе – нам удалось дистанцироваться от Мэттьюса, сильнейшего спринтера в группе. Но потом за 250 – 300 метров я заметил, что он пытается вернуться. Тогда, пока он не добрал, я начал спринт и удержался.

  Каждая гонка для меня уже награда. Я очень благодарен организаторам за признание, которое они выразили мне на старте. Надеюсь, этой победой я смог достаточно их отблагодарить. Для меня это лучший способ попрощаться с этой гонкой. Два подиума, одна победа, и теперь я уже думаю о Вуэльте Валенсии, следующей гонке!

 

  Считаю, важнее не возраст, а то, что двадцать лет я выступаю на самом высоком уровне в профессиональном пелотоне. Этого трудно достичь и физически, и особенно психологически. Я очень удивлён, что продолжаю так хорошо выступать. Когда был моложе, думал, что меня не будет в пелотоне, когда исполнится 34. А теперь в апреле мне будет уже 42, а я всё ещё выступаю и побеждаю.

 

  Хочу посвятить эту победу двум важным для меня людям. Первому – Эгану Берналю. Ему отдаю всю свою поддержку, надеюсь, что его восстановление пройдёт хорошо, и мы сможем увидеть его в гонках как можно скорее. Ещё один человек, которому посвящаю победу – Хуан Карлос Унсуэ (Juan Carlos Unzué). В последние несколько месяцев он стал примером силы, оптимизма, несгибаемого духа, качеств, бесценных для всех, и для нашей команды в особенности. Крепко обнимаю обоих, надеюсь, мы сможем скоро увидеться».

 

  Брэндон Макналти: «Ещё один трудный день прошёл. Я подъехал к подножию подъёма на хорошей позиции, за километр до финиша постарался поехать за Вальверде, потом сам атаковал, остались только я и Власов. Всё свелось к спринту, а у меня нет рывка, чтобы соответствовать Вальверде. Учитывая все обстоятельства, считаю, что для меня и команды гонка сложилась хорошо».

 

 

Алехандро Вальверде – победитель “Trofeo Pollenca-Port d’Andratx”-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Александр Власов: «Команда показала идеальную слаженность в работе. Мы весь день находились в голове пелотона, я очень горжусь, как великолепно выступили ребята. Эмануэль старался вывезти меня на хорошую позицию, последний подъём я начал проходить четвёртым колесом. Для меня этот подиум – особенный, это моя первая гонка с «Отрядом братьев» (Band of Brothers), хочу сказать моим товарищам по команде огромное спасибо».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Брэндон Макналти Александр Власов Challenge Mallorca Trofeo Pollenca- Port d’Andratx

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    большинство велокроссовых трасс в США сухие (без грязи) и скоростные. В октябре по дождю Вос провалилась с 1 на 4 место. Всё велосообщество знает, что у Бранд против Вос (ещё и подготовленной к конкретному старту) нет шансов в спринте. А на такой трассе уезжать от неё негде. Поэтому Бранд нужно было надеется наоборот на финиш с колеса Вос, она и пыталась выпустить её вперед, когда они обе почти остановились перед змейкой на последнем круге. Но не вышло и партия была проиграна. А Вос "весь последний круг сидела на колесе" лишь потому, что Бранд сама повторно вышла вперед в конце затяжного подъёма.
  • uran
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (7)
    uran-Фото
    Вышел изначально по выгодному внутреннему и стал жаться на внешний к Вальверде. Места было вагон. Так что победа с душком.
  • velodoctor
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Суховата трасса, хоть бы ее полили чем-то. Хотя и тут голландка в борьбе за третье место разложиться умудрилась. Вос весь последний круг сидела на колесе, да и до этого тоже, в итоге выиграла спринт. Эффект слипстрима в циклокроссе сильно меньше чем на шоссе, но всё же уж слишком расчетливо.

    Искал запись гонки, где Вальверде победил, наткнулся на чм по велокроссу. big_boss

  • Владимир__BLR
    Эгану Берналю предстоят ещё дв ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Ернат
    но главное что жив здоров,

    Да. Есть парнишка, который уже пару лет прикован к кровати и ничего сам не может делать. Поэтому Слава Богу за то, что 5% пересилили возможные 95 и он будет дееспособным. Как колено поведет себя в дальнейшем, покажет время - это и определит его возможности в велоспорте.

  • Владимир__BLR
    Том Пидкок об ощущениях перед ... (2)
    Владимир__BLR-Фото
    Когда за сборную едут профики - они борются для своих команд в первую очередь...
  • дрокер
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (2)
    дрокер-Фото
    Алехандро первый, Саня третий, приятно молодцы
  • kwwk
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), Велленс его только раззадорил

  • Ернат
    Эгану Берналю предстоят ещё дв ... (2)
    Ернат-Фото

    очень жаль конечно, но главное что жив здоров, а кости затянутся 

  • sailingmaster
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (7)
    sailingmaster-Фото
    Цитата: velodoctor
    Веленс вышел первым из поворота, выбрал правильную позицию. Да, не совсем чисто, но он потратил силы чтоб всё это сделать до финиша и это оправдалось. 
     
    Вот видео финиша Видео
    Вышел он-то вышел, но не был вплотную к барьерам, а после начал туда жаться, чтобы не пустить Вальва. Тот его обходил 100%, но ветеран не стал рисковать закончить свой последний сезон в результате намотки на забор
  • velodoctor
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (7)
    velodoctor-Фото

    Веленс вышел первым из поворота, выбрал правильную позицию. Да, не совсем чисто, но он потратил силы чтоб всё это сделать до финиша и это оправдалось. 

     

    Вот видео финиша Видео

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