Алехандро Вальверде – победитель “Trofeo Pollenca-Port d’Andratx”-2022

Алехандро Вальверде, Брэндон Макналти и Александр Власов на подиуме четвёртой гонки серии «Challenge Mallorca»-2022

Алехандро Вальверде одержал победу на четвёртой из серии однодневных гонок на Майорке - Trofeo Pollença - Port d'Andratx -2022 после 6-го места на «Trofeo Calvia» и второго на «Trofeo Serra de Tramuntana». Команда Movistar с самого старта работала на своего капитана. 170-километровая гонка финишировала в 2-километровый подъём с 8% градиентом.

За 20 км до финиша в пелотоне осталось около 40 гонщиков. На финальном подъёме у команды Bora-hansgrohe впереди находились Эмануэль Бухман и Александр Власов, который проехал первую гонку сезона и первую как гонщик Bora-hansgrohe.

Эйнер Рубио, Энрик Мас и Иван Соса развезли Алехандро Вальверде перед последним подъёмом. 41-летний испанский гонщик команды Movistar обошёл на финише 23-летнего американского гонщика команды UAE Team Emirates Брэндона Макналти и 25-летнего российского гонщика команды Bora-hansgrohe Александра Власова.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Алехандро Вальверде: «Вся команда сегодня была великолепна. Мы старались всё время держать гонку под контролем, и команда выполнила это идеально. Нам пришлось начать подъём Андрач (Andratx) на высокой скорости, чтобы сбросить тех быстрых гонщиков, которые ещё держались в группе – нам удалось дистанцироваться от Мэттьюса, сильнейшего спринтера в группе. Но потом за 250 – 300 метров я заметил, что он пытается вернуться. Тогда, пока он не добрал, я начал спринт и удержался.

Каждая гонка для меня уже награда. Я очень благодарен организаторам за признание, которое они выразили мне на старте. Надеюсь, этой победой я смог достаточно их отблагодарить. Для меня это лучший способ попрощаться с этой гонкой. Два подиума, одна победа, и теперь я уже думаю о Вуэльте Валенсии, следующей гонке!

Считаю, важнее не возраст, а то, что двадцать лет я выступаю на самом высоком уровне в профессиональном пелотоне. Этого трудно достичь и физически, и особенно психологически. Я очень удивлён, что продолжаю так хорошо выступать. Когда был моложе, думал, что меня не будет в пелотоне, когда исполнится 34. А теперь в апреле мне будет уже 42, а я всё ещё выступаю и побеждаю.

Хочу посвятить эту победу двум важным для меня людям. Первому – Эгану Берналю. Ему отдаю всю свою поддержку, надеюсь, что его восстановление пройдёт хорошо, и мы сможем увидеть его в гонках как можно скорее. Ещё один человек, которому посвящаю победу – Хуан Карлос Унсуэ (Juan Carlos Unzué). В последние несколько месяцев он стал примером силы, оптимизма, несгибаемого духа, качеств, бесценных для всех, и для нашей команды в особенности. Крепко обнимаю обоих, надеюсь, мы сможем скоро увидеться».

Брэндон Макналти: «Ещё один трудный день прошёл. Я подъехал к подножию подъёма на хорошей позиции, за километр до финиша постарался поехать за Вальверде, потом сам атаковал, остались только я и Власов. Всё свелось к спринту, а у меня нет рывка, чтобы соответствовать Вальверде. Учитывая все обстоятельства, считаю, что для меня и команды гонка сложилась хорошо».

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Александр Власов: «Команда показала идеальную слаженность в работе. Мы весь день находились в голове пелотона, я очень горжусь, как великолепно выступили ребята. Эмануэль старался вывезти меня на хорошую позицию, последний подъём я начал проходить четвёртым колесом. Для меня этот подиум – особенный, это моя первая гонка с «Отрядом братьев» (Band of Brothers), хочу сказать моим товарищам по команде огромное спасибо».