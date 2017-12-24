Александр Власов — победитель Giro d’Italia Under 23

Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23 / Photo credits: Isolapress



В субботу, 16 июня, завершилась итальянская многодневная гонка Giro d’Italia Under 23. Победителем гонки стал представитель команды Gazprom— RusVelo Александр Власов.



Молодежная «Джиро д’Италия» проходила с 7 по 16 июня, маршрут гонки состоял из десяти дней соревнований и включал в себя тяжелейшие горные этапы с известными в мире велоспорта подъемами.



В заключительные дни гонки Александр Власов поднялся в топ-5 в генеральной классификации, постепенно сокращая отставание от лидера. После первого полуэтапа в финальный день соревнований Александру удалось занять первую позицию с преимуществом в 15 секунд, вечернюю разделку Власов стартовал в розовой майке лидера.

Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23 / Photo credits: Isolapress

Вот, что сказал Александр о своей победе: «Я невероятно рад одержать победу на молодежной Giro d’Italia. Перед стартом финальной разделки я уже не сомневался, что смогу это сделать. Здорово, что второй год подряд победа на Giro d’Italia U23 достается российскому гонщику. Это доказывает, что в России есть велоспорт, и мы способны конкурировать на самом высоком уровне и побеждать. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, которые проделали превосходную работу для этой победы».

Gazprom – RusVelo

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