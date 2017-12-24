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Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23

Александр Власов — победитель Giro d’Italia Under 23

Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23 / Photo credits: Isolapress

Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23 / Photo credits: Isolapress


    В субботу, 16 июня, завершилась итальянская многодневная гонка Giro d’Italia Under 23. Победителем гонки стал представитель команды Gazprom— RusVelo Александр Власов.


   Молодежная «Джиро д’Италия» проходила с 7 по 16 июня, маршрут гонки состоял из десяти дней соревнований и включал в себя тяжелейшие горные этапы с известными в мире велоспорта подъемами.  


    В заключительные дни гонки Александр Власов поднялся в топ-5 в генеральной классификации, постепенно сокращая отставание от лидера. После первого полуэтапа в финальный день соревнований Александру удалось занять первую позицию с преимуществом в 15 секунд, вечернюю разделку Власов стартовал в розовой майке лидера.

 

Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23 / Photo credits: Isolapress

Александр Власов — победитель Giro d’Italia U23 / Photo credits: Isolapress

 

    Вот, что сказал Александр о своей победе: «Я невероятно рад одержать победу на молодежной Giro d’Italia. Перед стартом финальной разделки я уже не сомневался, что смогу это сделать. Здорово, что второй год подряд победа на Giro d’Italia U23 достается российскому гонщику. Это доказывает, что в России есть велоспорт, и мы способны конкурировать на самом высоком уровне и побеждать. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, которые проделали превосходную работу для этой победы».

 

Gazprom – RusVelo
Press Release
 

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Теги к статье: велоспорт Джиро д'Италия Андеры U23 Александр Власов Gazprom – RusVelo Giro d’Italia U23

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 12:07 | Регистрация: 24.12.2017

    Поздравления,и наилучшие пожелания.

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Ближайшие старты

21 - 24 июня 2018

Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • kwwk
    Павел Сиваков: «Следующая цель ... (3)
    kwwk-Фото

    Паша явно слукавил, на туре Швейцарии команда Скай отбывала положенный номер, а он всего добился в одиночку.

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    У Вилко были проблемы с рукой или предплечьем, он по ходу гонки часто встряхивал руку.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Александр Власов — победитель ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Поздравления,и наилучшие пожелания.
  • velodoctor
    Павел Сиваков: «Следующая цель ... (3)
    velodoctor-Фото

    Будет интересно, по тому как Павел прибавляет каждый год, не в этом так следующем он точно победит в этой дисциплине на ЧР. Надеюсь Зак приедет, интресно посмотреть в сравнении результаты, потому что остальные слишком слабо едут, Воробьёв сдал невероятно сильно, наверное Евтушенко будет в 3ке, он в том году из-за травмы не приезжал.

  • Rokka
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (16)
    Rokka-Фото
    Цитата: velodoctor
    То есть вы не сомневались что Фульсанг быстрее Кельдермана проедет разделку? Какие предпосылки были?
    Уж явно не слабее. Не такая длинная разделка чтобы проиграть много. Тем более что Якоб в этом году наоборот очень прибавил в разделке
  • ktilp-12
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (16)
    ktilp-12-Фото

     Интересно с такой подготовкой Мовистар сможет ли  Скаю противостоять, или будет борьба между Нибали и  Фруммом.

  • f16
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (16)
    f16-Фото
    Якоб хорошо готов к ТДФ, комментатору с парадоксальными умозаключениями про грандуры и велоспорт в целом - до следующего года, адью
  • close2you
    Павел Сиваков: «Следующая цель ... (3)
    close2you-Фото
    ну что ) даешь зарубу двух худых и высоких на ЧР в разделке )) Зак vs Сив))
  • GTX
    Тур Словении-2018. Этап 5 (8)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    Цитата: kwwk
    Что-то мне подсказывет, что в именно Роглич, а не Кройсвик будет главным на ТДФ в команде.
    Роглич 3 недели не тянет пока,он сам говорил. Да и не такой он горняк. Другое дело, каков сейчас Кройсвик.
    Да, ситуация интересная, стоит ли Рогличу ехать на генерал или сразу ориентироваться на этапы
  • GTX
    Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наир ... (3)
    GTX-Фото
    Только сегодня увидел что у Порта нет ни одной победы на гранд-турах...

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Murilo Ferraz Affonso (Funvic Soul Cycles - Carrefour)

Quentin Valognes (Team Novo Nordisk)

Nelson Andres Soto Martinez (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1984
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1345
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
7 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
8 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
9 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
10 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205

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