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Брэндон Макналти — победитель Вуэльты Валенсии-2024

Брэндон Макналти, Сантьяго Буйтраго, Александр Власов на итоговом подиуме Вуэльты Валенсии-2024

 

 

25-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) сохранил майку лидера Вуэльты Валенсии-2024 на финальном 5-м этапе и выиграл общий зачёт. Два категорийных подъёма на самом коротком, 93-километровом финальном этапе Вуэльты Валенсии-2024 не изменили позиции в топ-3 генеральной классификации.

 

 

Победу на 5-м этапе отпраздновал соотечественник Брэндона Макналти - 28-летний  Уилл Барта (Movistar), опередивший пелотон из одиночного отрыва.

 

Брэндон Макналти поднялся на первую строчку общего зачёта после победы на 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2024, где выиграл после сольной атаки на вершине подъёма. Его ближайший соперник, 24-летний колумбийский велогонщик команды Bahrain Victirorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) уступил 14 секунд, 27-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов замкнул тройку призёров с17 секундами отставания.

 

Брэндон Макналти: «С прошлой неделе на Майорке я видел, что нога идёт хорошо. Приятно подтвердить это, одержав здесь победу. В этот раз гонка проходила не так хаотично, как в прошлом году, но мы понимали, что Bora постарается что-то предпринять на длинном подъёме. Власов атаковал, они боролись за бонусные секунды, поэтому было тяжело. Но когда мы вышли на спуск, всё было под контролем. Нам оставалось доехать в целости и сохранности. В итоге получился прекрасный день. Моей целью было выиграть всё, что смогу. Предпочитаю начинать сезон вот так, чем мучиться позади всю неделю. Поэтому очень доволен результатом».

 

Александр Власов: «Я доволен своим выступлением на этой гонке! На финальном подъёме мы планировали атаковать, я приложил все силы, но не смог ни создать просвет, ни выиграть бонусные секунды. После первого блока гонок теперь пора отдохнуть перед тем, как начнётся следующий».

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Вуэльта Валенсии-2024 Volta a la Comunitat Valenciana-2024 велогонка категории 2.Pro

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