Пелайо Санчес — победитель “Pollenca Trophy”-2024

Пелайо Санчес принёс команде Movistar первую победу в сезоне 2024 года

23-летний испанский велогонщик Пелайо Санчес (Pelayo Sánchez), новобранец Movistar, принёс команде первую победу в сезоне 2024 года, выиграв четвёртую из серии гонок «Майорка Челлендж» - “Trofeo Pollença”.

Победитель предыдущей гонки «Майорка Челлендж» - Леннерт ван Этвельт (Lotto Dstny) атаковал на финальном подъёме за 14 км до финиша, добрал уехавшего ранее в отрыв Игора Арриету (UAE Team Emirates). Но Арриета упал за 6,8 км, а оставшегося в одиночном отрыве Ван Этвельта преследовавшая группа догнала за 2 км до финиша. Марк Солер (UAE Team Emirates) попытался предвосхитить спринт и атаковал, однако просвет быстро закрыли Пелайос Санчес и Мариус Майрхофер (Tudor). Пелайо Санчес опередил в спринте Майрхофера, а Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров.

Пелайо Санчес: «Я хочу посвятить победу всей команде. Я очень счастлив. Да, после трёх дней соревнований нога шла не лучшим образом, но я помогал товарищам по команде. К сожалению, сегодня Алекс (Аранбуру), который был нашей ставкой в этой гонке, упал. Надеюсь, он в порядке. После этого нам пришлось перекроить план, чтобы кто-то из нас троих смог разыграть свою карту. Очень тяжело решать во время гонки. Каждый мог что-то предложить. Я знал, что мне нельзя терять хладнокровия, чтобы в конце суметь хорошо выступить. Так я и сделал. Я смог поднять руки на финише».

Мариус Майрхофер: «Трудная была гонка. На последнем подъёме я был во второй группу. Потом пролетел спуск в одиночку, смог догнать лидирующую группу. Мне очень хотелось выиграть. Я закрыл просвет за Леннартом. Потом атаковал Солер, я был снова рядом и закрыл этот просвет. Но дальше на финальных ста метрах мне уже не хватило ноги. Я расстроен. Я боролся за победу. Если бы не закрыл просвет, то гонку бы выиграл Солер. Иногда приходится так действовать, чтобы оставался шанс на победу. Завтра у нас снова будет возможность. С нетерпением жду гонку».