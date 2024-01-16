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Тренер Марк Ламбертс о переходе в Bora-hansgrohe вместе с Приможем Рогличем

Марк Ламбертс: «Обстановка в Jumbo стала для меня слишком идеальной»

 

 

Марк Ламбертс (Marc Lamberts), тренер, восемь лет проработавший в команде Jumbo-Visma, перешёл в команду Bora-hansgrohe вместе с Приможем Рогличем. Ламбертс, который являлся и тренером Ваута ван Арта, в интервью Het Nieuwsblad сказал, что не скрывал своих намерений уйти из Jumbo-Visma со словенским гонщиком, так как любит новые вызовы.

 

Тренер Марк Ламбертс о переходе в Bora-hansgrohe вместе с Приможем Рогличем

 

Photo © Matthis Waetzel/Bora-hansgrohe Team

 

Марк Ламбертс: «Он очень хотел, чтобы я ушёл с ним. Кроме того, я сам всегда говорил, что хочу перейти вместе с ним. Мы настолько хорошо друг друга знаем, что его менеджер даже провёл за меня переговоры.

 

В Jumbo у меня было восемь прекрасных лет, но в последние годы я всё чаще спрашивал себя, что мне нравилось больше всего? Нравились ли мне первые четыре года, когда команда росла, мы постоянно проводили мозговые штурмы, обсуждали наши представления о тренировках? Или последние четыре года, когда мы работали, как хорошо отлаженный механизм? Мне всегда больше нравилась первая часть.

 

Не случайно я никогда не работал в одной и той же компании в фармацевтической отрасли более пяти лет. Всегда считал, что я продуктивнее всего, когда могу что-то построить, управлять и помогать расти.

 

На самом деле обстановка в Jumbo стала для меня слишком идеальной. И это меня успокаивает, потому что я знал, что оставляю Ваута в надёжных руках. Но если я хочу снова в моём возрасте бросить себе вызов, взяться за что-то новое, то надо было делать это сейчас или никогда».

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Теги к статье: Bora-hansgrohe

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Комментарии

  • Meridale
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Meridale-Фото

    Бора на ТДФ24 заходят с козырей dirol
    Буду надеятся, что всё это даст интересный сценарий гонки этого года.

  • RVL
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    RVL-Фото
    Да хоть не выходи на старт вообще...))
    Зы. Со всей борой
  • Геродот
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Геродот-Фото

    Цитата: RVL
    Рогличу со всей юмбой почему бы не поквитаться тоже?))

    Силенок не хватит всю юмбу)

  • BaTman
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    BaTman-Фото
    Ну мы не знаем его зарплату, возможно он не прогадал ))) Лично Тур ему не взять, так что расти и зарабатывать ни что сейчас не мешает.
    А Рогли allin, пожелаем удачи.
  • RVL
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    RVL-Фото
    Рогличу со всей юмбой почему бы не поквитаться тоже?))
  • BlAr
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    BlAr-Фото

    А ему так нужно второе место? Думаю, у него две возможных шкалы оценки выступления. 1) удалось ли достичь собственного максимума или нет? Если ответ - "да", то он будет удовлетворен. И 2) есть первое место и все остальные. Будет победа - будет полное счастье. Не будет победы - конкретное место иметь значения не будет.

  • Геродот
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Геродот-Фото

    Роглич вполне может занять второе местно на Туре, если Пога поедет Джиро,как обещал. Заодно и поквитается))

  • Karmatron
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    Karmatron-Фото
    За Кемной никогда особо не следил, но вот Мартинес при ноге - ооочень серьезный помощник.
    *легендарное фото с Берналем.jpg*
  • motte
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    motte-Фото

    Цитата: дрокер
    Неожиданно, думал Саша Джиро поедет, много разделок и горы не запредельные.
    Команде виднее в любом случае.

    Говорят, что в боре всё отдано рогличу для тура, чего ему не давали в висме. 

    Тур и ничего кроме тура, видимо, роглича и подписывали под него и роглич смог это доказать боре. 

    Честно, такого звёздного состава тура не припомнится, будет жарко и, как я говорю всегда: и кровь и пот и слёзы (радости и горя) и рухнувших надежд и обещаний.

  • vadi
    Примож Роглич - капитан команд ... (24)
    vadi-Фото

    Лучше бы в помощники Рогличу дали Кемну и Мартинеса. Они больше гонщики, которые в состоянии уезжать и долго ехать первыми в горку, чем Власов и Хиндли.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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