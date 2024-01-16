Тренер Марк Ламбертс о переходе в Bora-hansgrohe вместе с Приможем Рогличем

Марк Ламбертс: «Обстановка в Jumbo стала для меня слишком идеальной»

Марк Ламбертс (Marc Lamberts), тренер, восемь лет проработавший в команде Jumbo-Visma, перешёл в команду Bora-hansgrohe вместе с Приможем Рогличем. Ламбертс, который являлся и тренером Ваута ван Арта, в интервью Het Nieuwsblad сказал, что не скрывал своих намерений уйти из Jumbo-Visma со словенским гонщиком, так как любит новые вызовы.

Photo © Matthis Waetzel/Bora-hansgrohe Team

Марк Ламбертс: «Он очень хотел, чтобы я ушёл с ним. Кроме того, я сам всегда говорил, что хочу перейти вместе с ним. Мы настолько хорошо друг друга знаем, что его менеджер даже провёл за меня переговоры.

В Jumbo у меня было восемь прекрасных лет, но в последние годы я всё чаще спрашивал себя, что мне нравилось больше всего? Нравились ли мне первые четыре года, когда команда росла, мы постоянно проводили мозговые штурмы, обсуждали наши представления о тренировках? Или последние четыре года, когда мы работали, как хорошо отлаженный механизм? Мне всегда больше нравилась первая часть.

Не случайно я никогда не работал в одной и той же компании в фармацевтической отрасли более пяти лет. Всегда считал, что я продуктивнее всего, когда могу что-то построить, управлять и помогать расти.

На самом деле обстановка в Jumbo стала для меня слишком идеальной. И это меня успокаивает, потому что я знал, что оставляю Ваута в надёжных руках. Но если я хочу снова в моём возрасте бросить себе вызов, взяться за что-то новое, то надо было делать это сейчас или никогда».