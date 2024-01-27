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Леннерт Ван Этвельт — победитель гонки “Trofeo Serra Tramuntana”-2024

Леннерт Ван Этвельт, Александр Власов и Брэндон Макналти на подиуме “Trofeo Serra Tramuntana”-2024

 

 

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dsnty Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt) одержал победу на “Trofeo Serra Tramuntana”-2024, третьей гонки из серии «Майорка Челлендж». В прошлом году на этой же гонке Ван Этвельт был вторым. Он признался после финиша, что провёл  разведку финальных километров дистанции.

 

 Решающий отрыв сформировался на подъёме 1-й категории Puig Mayor, где атаковали призёры первой гонки серии «Майорка Челлендж» Александр Власов (Bora-hansgrohe)  и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates). Леннерт Ван Этвельт быстро к ним переложился. Трио лидеров создало просвет, который удержался до финиша. В спринте, который был разыгран сразу после скоростного спуска, Леннерт Ван Этвельт обошёл более опытных соперников и выиграл гонку. Александр Власов финишировал вторым, Брэндон Макналти замкнул тройку призёров.

 

Леннерт Ван Этвельт — победитель гонки “Trofeo Serra Tramuntana”-2024

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Леннерт Ван Этвельт — победитель гонки “Trofeo Serra Tramuntana”-2024

Photo © Sprint Cycling/UAE Team Emirates

 

 

Леннерт Ван Этвельт: «По сравнению с прошлым годом, когда я финишировал вторым - мне сопутствовала удача, и хорошо шла нога. В среду я уже почувствовал, что форма у меня в порядке, но результат оказался плохим, потому что я совершил несколько ошибок во время гонки. Сегодня всё прошло хорошо. У меня был великолепный день, удача была на моей стороне. И, должен признать, в этом году я проходил подъём лучше, чем в прошлом году. Зимой стал сильнее.

 

Я знал, что Власов и Макналти - оба очень сильные гонщики. Но в спринте с горняками я не медленный, чаще даже быстрее. Поэтому я уверенно начал спринт. Очень счастлив, что смог победить двух сильных гонщиков. Кроме того, должен признать, в четверг я провёл разведку финала. В прошлом году я тоже спринтовал из небольшой группы (из пяти гонщиков) на 20-м этапе Вуэльты Испании, и финишировал тогда 4-м. Но тогда я не знал финала. В этот раз не хотел ошибаться и проехал финальные километры, благодаря чему сегодня получил значительное преимущество.

 

Эта победа очень важна для меня, она сняла прессинг. Важно выиграть в сезоне пораньше. Я очень горжусь, что принёс команде первую победу».

 

 

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Александр Власов: «Подъём я прошёл хорошо но ошибся в финишном спринте. Возможно, ждал слишком долго, а потом проехал слева близко к барьерам. Нога шла хорошо, и это сегодня самое важное».

 

После финиша в интервью Eurosport Александр Власов добавил: «Я бы сказал, что это отвратительный финиш. Зачем делать его на быстром спуске? Последние 5 км мы не крутили педали. И что это за гонка?  нельзя было сделать финиш в подъём? Никакого смысла. Если вы видели финальные пять километров, мы не крутили педали, чтобы не рисковать. Представьте, если бы в нашей группе было человек десять, и все набрали бы максимальную скорость, это было бы самоубийственно».

 

Брэндон Макналти: «Гонка была тяжёлой. Я атаковал за 200 м до финиша, выложился полностью, но ребята просто были немного быстрее. Я хотел выиграть, но сегодня победа была вне досягаемости, вот и всё. У меня хорошая форма, результаты тоже - два подиума. Так что, всё идёт в верном направлении. Я очень хочу одержать первую победу».

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Теги к статье: Леннерт Ван Этвельт Lennert Van Eetvelt Lotto Dstny Trofeo Serra Tramuntana

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Комментарии

  • gumanoidd
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (3)
    gumanoidd-Фото

    ну---еще после этого сезона закончат по крайней мере Кев и Мёркёвbiggrin

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия и Тур де Франс ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Либо сойти с Джиро в нужный момент (если поймёт, что победа не светит) и переключится на Тур. Тогда на Туре получится попылить. 

    Но, лучше всего, мне кажется, Геранту поставить всё на Джиро. 
    При удачном раскладе может и подиум зацепить.

    Потащить и Джиро и Тур на полную катушку - без вариантов. 



  • nightbuster33
    Serra de Tramuntana Trophy. Ch ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Хосе Луис Террерас(Г.директор Испанского антидопингового агенства)уволен за утаивание информации о допинге испанских спортсменов с 2017-2022г.г..следует добавить,в тоже время предьявлял притензии к другим,после которых,последних, отстраняли без доказательств от спортиной деятельности.("RELEVO").Не здесь ли таится тайна и в отношении "СУПЕРМЕНА".

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Большой разброс среди гонцов, на гранд турах обычно на такой дистанции половина или треть пелотона заезжает в приделах 10минут.
  • s75
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (9)
    s75-Фото

    Ривера немного удивил "серебром".

    Цитата: Astanaforever
    А кто знает, какое решение UCI вынесло по Лопесу супермену?


    Всё по-прежнему

  • Freejazz
    Serra de Tramuntana Trophy. Ch ... (2)
    Freejazz-Фото

    Ну, в этот раз победитель работал. Всем по серьгам, кому победа, кому хорошая подготовка.

  • AlpenFlow
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (9)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Гонщик
    Кинтано четвёртый , ну не я себе , Урана объехал .
    Reforg, наверняка, доволен своей прозорливостью))
  • Astanaforever
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (9)
    Astanaforever-Фото
    А кто знает, какое решение UCI вынесло по Лопесу супермену?
  • nightbuster33
    19-летний Поль Манье — победит ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Д.Москон вновь начинает приобретать свою популярность.У каждого есть,что-то свое,присущее только ему,выявить и развить которое задача для настоящего специалиста.Сезон внушителен и со временем Москон(в его-то годы) может присоединится к тем,кто показывал блестящие результаты после ухода из Астаны.

  • sashaney
    Чемпионат Колумбии-2024. Индив ... (9)
    sashaney-Фото
    Немного воспоминаний... В год, когда Наиро выиграл Вуэльту, мне удалось покататься по ТТ во время тренировок за 2 часа до официального старта. Сравнивать себя с топ профи - глупо, но с какой лёгкостью он обошёл на повороте нашу группу на скорости ~42 , что то с чем то. Форум нас не обогнал, кстати :-). Он последний кусок не поехал.

    Цитата: sashaney
    Немного воспоминаний... В год, когда Наиро выиграл Вуэльту, мне удалось покататься по ТТ во время тренировок за 2 часа до официального старта. Сравнивать себя с топ профи - глупо, но с какой лёгкостью он обошёл на повороте нашу группу на скорости ~42 , что то с чем то. Фрум нас не обогнал, кстати :-). Он последний кусок не поехал.

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