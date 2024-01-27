Леннерт Ван Этвельт — победитель гонки “Trofeo Serra Tramuntana”-2024

Леннерт Ван Этвельт, Александр Власов и Брэндон Макналти на подиуме “Trofeo Serra Tramuntana”-2024

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dsnty Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt) одержал победу на “Trofeo Serra Tramuntana”-2024, третьей гонки из серии «Майорка Челлендж». В прошлом году на этой же гонке Ван Этвельт был вторым. Он признался после финиша, что провёл разведку финальных километров дистанции.

Решающий отрыв сформировался на подъёме 1-й категории Puig Mayor, где атаковали призёры первой гонки серии «Майорка Челлендж» Александр Власов (Bora-hansgrohe) и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates). Леннерт Ван Этвельт быстро к ним переложился. Трио лидеров создало просвет, который удержался до финиша. В спринте, который был разыгран сразу после скоростного спуска, Леннерт Ван Этвельт обошёл более опытных соперников и выиграл гонку. Александр Власов финишировал вторым, Брэндон Макналти замкнул тройку призёров.

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Photo © Sprint Cycling/UAE Team Emirates

Леннерт Ван Этвельт: «По сравнению с прошлым годом, когда я финишировал вторым - мне сопутствовала удача, и хорошо шла нога. В среду я уже почувствовал, что форма у меня в порядке, но результат оказался плохим, потому что я совершил несколько ошибок во время гонки. Сегодня всё прошло хорошо. У меня был великолепный день, удача была на моей стороне. И, должен признать, в этом году я проходил подъём лучше, чем в прошлом году. Зимой стал сильнее.

Я знал, что Власов и Макналти - оба очень сильные гонщики. Но в спринте с горняками я не медленный, чаще даже быстрее. Поэтому я уверенно начал спринт. Очень счастлив, что смог победить двух сильных гонщиков. Кроме того, должен признать, в четверг я провёл разведку финала. В прошлом году я тоже спринтовал из небольшой группы (из пяти гонщиков) на 20-м этапе Вуэльты Испании, и финишировал тогда 4-м. Но тогда я не знал финала. В этот раз не хотел ошибаться и проехал финальные километры, благодаря чему сегодня получил значительное преимущество.

Эта победа очень важна для меня, она сняла прессинг. Важно выиграть в сезоне пораньше. Я очень горжусь, что принёс команде первую победу».

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Александр Власов: «Подъём я прошёл хорошо но ошибся в финишном спринте. Возможно, ждал слишком долго, а потом проехал слева близко к барьерам. Нога шла хорошо, и это сегодня самое важное».

После финиша в интервью Eurosport Александр Власов добавил: «Я бы сказал, что это отвратительный финиш. Зачем делать его на быстром спуске? Последние 5 км мы не крутили педали. И что это за гонка? нельзя было сделать финиш в подъём? Никакого смысла. Если вы видели финальные пять километров, мы не крутили педали, чтобы не рисковать. Представьте, если бы в нашей группе было человек десять, и все набрали бы максимальную скорость, это было бы самоубийственно».

Брэндон Макналти: «Гонка была тяжёлой. Я атаковал за 200 м до финиша, выложился полностью, но ребята просто были немного быстрее. Я хотел выиграть, но сегодня победа была вне досягаемости, вот и всё. У меня хорошая форма, результаты тоже - два подиума. Так что, всё идёт в верном направлении. Я очень хочу одержать первую победу».