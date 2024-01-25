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Саймон Карр открыл сезон победой на Trofeo Calvia-2024

Саймон Карр, Александр Власов, Брэндон Макналти на подиуме первой гонки серии «Майорка Челлендж»-2024 - «Трофео Кальвиа»

 

 

25-летний британский велогонщик Саймон Карр (Simon Carr) принёс велокоманде EF Education EasyPost первую победу в сезоне 2024 года, выиграв первую из серии гонок на Майорке "Challenage Mallorca" - Trofeo Calvia.

 

Саймон Карр уехал в отрыв дня через 25 км после старта на 150-км дистанции гонки с пересечённым рельефом. Когда команда UAE Team Emirates сократила разрыв с отрывом и порвала пелотон, Марк Солер атаковал за 70 км до финиша, увозя на колесе победителя «Трофео Кальвиа» 2022 года Брэндона Макналти. На их атаку отреагировал Александр Власов (Bora-hansgrohe).

 

Саймон Карр - единственный из отрыва дня, сумел сесть за Солером, Макналти и Власовым, когда они добрали беглецов за 40 км до финиша. За 35 км до финиша Марк Солер выпал из лидирующей группы, завершив свою работу.

 

В финале, за 4 км до финиша Брэндон Макналти не смог удержаться с Власовым и Карром, которые разыграли победу в гонке. Саймон Карр обошёл Александра Власова в спринте и одержал победу. Брэндон Макналти финишировал 3-м.

 

Саймон Карр открыл сезон победой на Trofeo Calvia-2024

Саймон Карр открыл сезон победой на Trofeo Calvia-2024

Photo (c) SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

 

 

Саймон Карр: «Действовал по инстинкту. Наш спортивный директор Тиджей сказал мне, чтобы я немного отстал и удивил его (Александра Власова). Я просто следил за ним, ждал, когда он начнёт спринт, и правильно выбрал момент. Думаю, мне в любом случае надо было выпрыгивать сзади.

 

Я не оглядывался назад, смотрел только за тем, что он делает. Здорово выиграть эту гонку, особенно после победы в Лангкави в прошлом году. Никогда ещё за всю карьеру зима у меня не проходила так гладко, как в этот раз. Теперь, действительно, могу показать, на что способен, а не просто постоянно догонять. Я очень счастлив».

 

Тиджей ван Гардерен, спортивный директор команды EF  Education EasyPost: «После двух побед нашей женской команды мы были очень мотивированы. Мы отправили Саймона в ранний отрыв, потому что знали, что гонка порвётся на спуске. Мы хотели, чтобы впереди был он, а позади у нас были такие сильные ребята как Альберто, Вальгрен и Кошта.

 

Но мы упустили отрыв с Власовым и Макналти, которые переложились к Саймону. Саймон провёл впереди весь день. Мы сказали ему сесть на колесо. Позади у нас были сильные гонщики, поэтому у него была своего рода свободная роль. Потом стало ясно, что до финиша отрыв не догоним. Саймону немного повезло, но он  сам отлично всё разыграл. У Макналти начались судороги. Власов атаковал. Саймон его догнал, поэтому получилось, что Власов развёз его в спринте, и Саймон выиграл».

 

Александр Власов: «Гонка была очень тяжёлой, последнюю часть дистанции ехали на полной скорости. Всё было именно так, как мы ожидали. Мы хотели как можно больше осложнить гонку соперникам, сделать так, чтобы финиш разыграла маленькая группа. К сожалению, я не выиграл, но в любом случае  старт сезона получился хорошим».

 

Брэндон Макналти: «Думаю, гонка прошла хорошо, мы действовали по плану, осложнили гонку, рано атаковали. В финале у меня начались судороги в обеих ногах, такое случается на первой гонке. Но в целом всё было нормально. Я весь день чувствовал себя отлично, но в конце помешали судороги».

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Теги к статье: Саймон Карр Александр Власов Брэндон Макналти Trofeo Calvia-2024

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Комментарии

  • Hansmer
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этот британец халявщик, ещё за 7 км уже не выходил на смену и у Власова просидел на колесе. А Власов молодец.
    Он и за 30 не выходил, усердно ждал Бетиоля. На горбу Власова и Макналти заехал на тумбу.
  • старт-шоссе 82
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сергей Сухорученков кумир моей юности. Куда годы летят? Уже внуки гоняются.
  • sixpack
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    sixpack-Фото

    ждем яростной борьбы с Фрумом на туре Раунды

  • дрокер
    Богдан Забелинский будет высту ... (3)
    дрокер-Фото

    Отличная новость! Богдану удачи!

  • RVL
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    RVL-Фото

    Там недалеко сзади бетиоль ехал. Смысла большого работать не было. Тактически грамотно эдукейшн сработали

  • Yuriy 17
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    А. Власов, вперёд к победам! 

  • Николай Н.
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Этот британец халявщик, ещё за 7 км уже не выходил на смену и у Власова просидел на колесе. А Власов молодец.

  • RVL
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    RVL-Фото

    Слегка побитый ехал...

    Не получилось от британца оторваться 

  • дрокер
    Calvia Trophy. Challenge Cicli ... (6)
    дрокер-Фото

    В первой гонке на подиуме, Саша молодцом!

  • Shalam s Urala
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    кладбище

    вряд-ли тут кого радует, что Астана переживает непростые времена. но, вы же не можете не знать, - непростые времена переживают все команды. и все команды переживают это по разным причинам. и, несмотря на вашу 146%-уверенность, что для вас эти причины как 2х2 (относительно Астаны), действительность на те же 146% - другая. ну ок - на 100%

    если короче - за ваше здоровье страшнее, чем за Астану. ни в какие ворота таскать в себе столько негатива

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